فوائد إضافية لزيت جوز الهند للبشرة

لم يعد زيت جوز الهند حكراً على المطبخ، فالآن تستخدم العديد من النساء زيت جوز يعد زيت جوز الهند لعلاج مشاكل البشرة حيث يتميز بعطره المميز وقوامه الحريري الذي يحمي البشرة من العديد من المشكلات التي تتعرض لها يومياً.

يحتوي أيضًا على العديد من الأحماض الدهنية التي تساعد على تغلغله داخل البشرة منها حمض الكابريك وحمض الكابريليك وحمض اليوريك تعمل أيضاً على تطهير البشرة من الميكروبات. يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين E وهو المعروف بخصائصه العلاجية للجلد. في هذا المقال سوف نستعرض فوائد زيت جوز الهند للبشرة وكيفية حفاظه على رطوبتها.

يساعد على ترطيب البشرة

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة والجلد بشكل فعال ويفضل دهن الجسم والبشرة به عقب الاستحمام مباشرة فهو سهل الامتصاص وغير لزج ويمنح الجسم رائحة مميزة. يمكن استخدامه كمرطب للشفتين حيث يساعد على ترطيبها وتغذيتها وتلميعها ومعالجتها إن كانت متشققة. قومي بتدليك شفتيكِ بها ومسحها بمنديل وسوف تري نتيجة مبهرة فالشقوق في الشفاع من أكثر مصادر القلق والحرج خاصة للنساء ويأتي زيت جوز الهند كبديل مثالي للحد من ظهور التشققات ومعالجتها إن وجدت.

ينظف الوجه

يعمل زيت جوز الهند على تحسين مستويات الأكسدة في البشرة مما يبطئ الشيخوخة وظهور التجاعيد المبكرة. يزيل أيضًا كافة السموم التي توجد بالبشرة عن وضعه عليها مباشرة. يعمل زيت جوز الهند كمضاد للفطريات فكل ما عليكِ أن تفركيه على الوجه والعنق بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. اغسلي البقايا المتواجدة بالوجه بالغسول الخاص بكِ لضمان نظافة البشرة بالكامل. إذا قمتي بفرك الوجه باستخدام زيت جوز الهند والسكر حتى تتخلصي نهائياً من خلايا الجلد الميتة ويفضل عمل هذا المزيج عدة مرات في الأسبوع.

يعالج حبوب الشباب

يعد زيت جوز الهند هو كل علاج فعال لحب الشباب حيث يحتوي على فيتامين E الذي يحافظ على صحة البشرة. يزيل الانسدادات التي توجد بها والمسئولة عن ظهور حبوب الشباب. يجب اختيار أعلى مستويات الجودة المتاحة منه عندما يستخدم لعلاج حب الشباب وهو المكرر الذي تكون تكلفته أعلى وليس به أي سلبيات أو أضرار. ضعي 5-10 قطرات من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة بحب الشباب باستخدام أصابعكِ أو باستخدام قطنة قبل الخلود إلى النوم. قومي بشطفه صباح اليوم التالي. تكرار هذه الوصفة بانتظام وسوف تجدي اختفاء تام لحبوب الشباب.

يعالج حروق اشعة الشمس

يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الفيتامينات المفيدة للبشرة وأهمها فيتامين E الذي يساهم في معالجة الحروق واختراق المستحضرات التي تساعد على الوقاية من أشعة الشمس الحارة. ضعي كمية قليلة من زيت جوز الهند مع كمية قليلة من زيت اللوز الحلو واخلطيهم جيداً على نار هادئة واتركيهم ليبردوا ثم ضعيهم على بشرتك التي احترقت من أشعة الشمس مما يلطف البشرة طبيعياً.