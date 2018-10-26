أهم 12 فائدة لزيت جوز الهند

نتساءل دائمًا عن فوائد زيت جوزالهند وعن أهميته للصحة، نستطيع الآن الاجابة على ذلك بأن له فوائد كثيرة للبشرة والعناية بالشعر وانقاص الوزن وعلاج عدوى الخميرة وهو ما يعرف بالتهاب المهبل الفطري، وايضًا تحسين عملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي ضد أي عدوي.

أثبتت أكثر من 1500 دراسة أن زيت جوزالهند واحد من أهم الزيوت الطبيعية الصحية.

نشاهد يوميًا ممثلات وفنانات في جميع أنحاء العالم يهتمون بصحتهم فمنهم من يتميز بالشعر الناعم واللامع مثل الممثلة الكندية المشهورة شاي ميتشل، ومنهم من يتميز بالبشرة الناعمة الخالية من الشوائب مثل عارضة الأزياء الدنماركية جوزفين سكريفر، ومنهم من يتميز بالجسم الصحي فهذا كله نتيجة لاستخدامهم الدائم لزيت جوزالهند.

فوائد جوز الهند للصحة والجمال:

• لشعر كثيف: قومي باستخدام ملعقة من زيت جوزالهند وقومي بتمريرها علي شعرك المبلل واتركيها طوال الليل وفي الصباح ستلاحظين الفرق ,ستلاحظين شعر لامع وناعم وكثيف.

• مرطب: تم تصنيف زيت جوزالهند كأهم الزيوت المرطبة للجسم، فقومي بوضع كمية منه في حمام ساخن حتي يدخل إلي مسام جسمكِ ويمنحك شعور بالنعومة والرطوبة وذلك يظهر من خلال صورة للممثلة المشهورة شيريل كول.

• مزيل للمكياج: اذا كنتِ لا تستخدمين علبة زيت جوزالهند الموجودة عندك فيمكنك استخدامها في ازاله المكياج، فقومي بوضع كمية منه علي أظافركِ ودلكي يدك حتي يعطيكي لمعان. يمكنكِ وضعها ايضُا علي الجفن والرموش وقومي بتدليكها في حركات دائرية ثم استخدمي قطعة من القماش دافئة أو مبللة لإزاله ماتبقي منه علي البشرة واغسلي وجهك بالماء الدافئ في النهاية فهو يمنحكِ وجه رطب ونظيف خالي من الشوائب ولا تحتاجين بعد ذلك لمناديل مبللة أو أي نوع من أنواع الغسول التي تكلفكِ مبالغ كثيرة.

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• تقوية الجهاز المناعي: زيت جوزالهند يحتوي علي أحماض دهنية وحمض اللوريك الذي يعد عامل قوي في قتل البيكتريا.

• زيت جوز الهند للطفل: يعتبر زيت جوزالهند مكون وعنصر مهم لإعطاء طفلكِ بشرة صحية ولامعة سواء كان بتدليك جسم طفلك به أو كغسول للجسم، فهو يساعد طفلك علي النوم بهدوء وراحة وايضًا يمنع تعرض جسم الطفل للمواد الكيميائية الضارة.

• تقوية العظام والأسنان: نعرف بأن الكالسيوم هوعنصر مهم لصحة الأسنان لذلك فان زيت جوزالهند يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم الذي يعمل علي تقوي العظام وحماية الأسنان من التسوس.

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• الوقاية من مرض السكر: يتحكم زيت جوزالهند بنسبة السكر في الدم ويحسن عملية افراز الأنسولين.

• تحسين عملية الهضم: يساعد زيت جوزالهند علي امتصاص المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم ويساعد علي انقاص الوزن.

• الحماية من أمراض القلب: يساعد زيت جوزالهند علي الحماية من نسبة الكوليسترول بالدم وكذلك الحماية من ارتفاع مستوي الدم.

•علاج الأيدز والسرطان.

•علاج الزهايمر.

•حماية البشرة من التجاعيد والجفاف.

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