6 فوائد مذهلة تجبرك على تناول الشوكولاتة يوميًا

يأكل الشوكولا 3 مرات على الأقلّ في الشهر يملك فرصةَ العيش لسنة إضافيّة

النساء والشيكولاتة، وجهان لعملة واحدة لا نستطيع التفرقة بينهما، فمن المعروف أن السيدات يعشقن الشيكولاتة لما تضيفه من جمال الروح ومذاقها الرائع وطعمها الخلاب الذي يساهم في تعديل مزاج النساء.

ولقد أظهرت الدراسات العلميّة أن استهلاك الشوكولا بكميّات معقولة يحسّن المشاعر، ويحمي من أمراض القلب، لذلك، لا تشعري بالذنب إذا كنتِ تحبّينها، وإليكِ الأسباب:



1- تُطيل الحياة

وجد الباحثون أن من يأكل الشوكولا 3 مرات على الأقلّ في الشهر، يملك فرصةَ العيش لسنة إضافيّة، بالمقارنة مع من لا يأكل الشوكولا بتاتاً.



2- تخفف الضغوط

تساعد الشوكولا على تخفيف الضغوط النفسيّة، بسبب احتوائها على الأحماض المهدئة والسكّر.



3- تشعِركِ بالتحسّن

تخفف رائحة الشوكولا من سرعة الموجات الدماغيّة، ما يجعلكِ تشعرين بالهدوء، ولأنك تعتقدين أن أكل الشوكولا ممتع، يفرزُ دماغك تلقائياً هرموناتٍ جيدة.



4- لا تسبّب ظهور الحبوب

في أغلب الأحيان، يربط المراهقون بين الشوكولا وظهور حبّ الشباب، لكن ما من دراساتٍ علميّة تؤكّد هذا الرابط.



5- لا تكسبُكِ الوزن

لا يمكنكِ إلقاء اللوم على نوعٍ واحدٍ من الطعام عندما يزيد وزنك، إذا حافظت على التوازن بين ما تأكلينه والمجهود الذي تقومين به، فلن تكسبي كيلوجرامات إضافيّة.



6- تساعدك على التركيز

تمنحكِ الشوكولا طاقةً طويلة الأمد، لأنها لا يرفع مستوى السكّر في الدمّ بسرعة.



7- تسهّل الهضم

تحتوي الشوكولا على أنزيمات تساعد على هضم مادة اللاكتوز (موجودة في الحليب ومشتقاته)، لذلك، لا تترددي في إضافة ملعقة من الكاكاو إلى كوب الحليب.



8- يفتح الشهيّة

إذا كنت بحاجةٍ إلى زيادة وزنك، فإن الشوكولا تساعدك على فتح الشهيّة لاستهلاك مزيد من الطعام.

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