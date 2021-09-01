فوائد الاستحمام بالماء البارد خلال فصل الصيف الحار

شهد الصيف الحالي موجات حر غير مسبوقة على معظم بلدان العالم، ومن المتوقع أن تستمر الأمور في هذا الاتجاه بسبب أزمة تغير المناخ والاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

وفي حال كنت بحاجة إلى الشعور بالاسترخاء خلال هذا الصيف، فإن الاستحمام البارد أو حتى السباحة في الهواء الطلق يمكن أن تعطي الانتعاش المطلوب إلى جانب منع حدوث بعض المضاعفات مثل ضربة الشمس، وفيما يلي فوائد الاستحمام بالماء البارد خلال الصيف.

فوائد الاستحمام بالماء البارد

واحدة من أكبر فوائد الاستحمام بالماء البارد هي منع أو علاج السكتات الدماغية الحرارية، حيث أنه مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هذا الصيف، من المهم أن تنتبه إلى ارتفاع درجة حرارة جسمك.

يمكن أيضًا لممارسة الرياضة أو العمل في الهواء الطلق أن يعرضك لخطر متزايد، حيث يمكن أن تكون ضربات الشمس مهددة للحياة، وهي حالة تحدث عندما تكون درجة حرارة الجسم الأساسية حوالي 40 درجة مئوية أو أعلى.

وقد تشمل أعراض ارتفاع درجات الحرارة ما يلي:

دوار مفاجئ

عطش

صداع

غثيان

تشنجات عضلية

تقلصات في البطن أو الذراعين أو الساقين

تعب وإرهاق

تورم في الكاحلين

ويجب أن يكون الغمر الفوري في الماء البارد هو العلاج الأولى لضربة الشمس، حيث تشير الأبحاث عام 2010 إلى أن الغمر في الماء البارد يجب أن يقتصر على حوالي 9 دقائق، ولكن ضع في اعتبارك أن مخاطر ارتفاع الحرارة تفوق بكثير تلك التي تنجم عن الإفراط في تبريد شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وفي الواقع، لطالما كان الناس فضوليين لمعرفة الفوائد الصحية للاستحمام في الماء البارد، حيث تم إجراء أول بحث عن فوائد الماء البارد للجسم في عام 1790، وحتى قبل ذلك من قبل أبقراط وأفلاطون.

وحتى الآن، أظهرت الدراسات أن الاستحمام أو السباحة في الماء البارد يمكن أن تؤدي إلى:

- عدد أقل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي

- انخفاض في أعراض اضطراب المزاج

- مناعة أفضل

- زيادة عدد خلايا الدم الحمراء

- تحسين وظيفة الغدد الصماء

- زيادة الشعور بالسعادة

ويقول تشاد والدينغ، طبيب العلاج الطبيعي ومدرب الصحة الشاملة أن هناك فوائد آخرى للاستحمام بالماء البارد، وقد تكون كما يلي:

- التمثيل الغذائي بشكل أسرع

- تحسين الدورة الدموية

- تحسين جودة النوم

- تركيز أفضل

- تحسين الاستجابة المناعية

- تحسين صحة القلب

- منع ارتفاع درجة الحرارة

نصائح السلامة للاستحمام بالماء البارد

يمكن أن يجعلك الحمام البارد تشعر بالحيوية أثناء الموجات الحارة في الصيف، ولكنه قد لا يكون الخيار الصحيح بالنسبة للجميع.

ويحذر والدينغ من أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن:

- يرفع ضغط الدم

- يزيد معدل ضربات القلب

- يحفز إطلاق الجلوكوز من الكبد

ومع مرور الوقت، يمكن أن يكون الاستحمام في الماء البارد لديه العديد من الفوائد، ولكن هذه العواقب قصيرة المدى قد تكون خطيرة بالنسبة لبعض الأشخاص ويجب أخذها بعين الاعتبار.

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