4 وصفات من البابونج لأمراض المعدة المختلفة

البابونج، عشبة من الأعشاب الرائعة التي لها كثير من الاستخدامات الصحية. البابونج، عشبة من الأعشاب الرائعة التي لها كثير من الاستخدامات الصحية.

تحتوي عشبة البابونج على أفضل العناصر، مثل مضادات الأكسدة، كما أنه يعتبر من الزيوت الطيارة المهمة التي تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض؛ مثل أمراض المعدة والقولون.

وفيما يلي نتعرف على أفضل فوائد البابونج للمعدة "عشبة البابونج"

فوائد البابونج للمعدة:

• علاج تشنجات المعدة.

• علاج المغص الذي يصيب المعدة والأمراض التي تصيب المرارة والأمعاء بشكل عام.

• علاج قرحة المعدة.

• التخلص من الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي، كعسر الهضم.

• التخلص من الغازات التي تصيب المعدة.

• علاج قرحة القولون.

• علاج الالتهابات التي تصيب المعدة والقولون

• علاج القولون العصبي.

• يقلل من نسبة الغثيان لدى المرأة الحامل في شهور الحمل الأولى.

• الحد من الآلام المختلفة التي تصيب المرأة أثناء الدورة الشهرية.

• علاج حالات عسر الطمث التي تصيب النساء.

• علاج التوتر والقلق والذي يصيب الإنسان.

• التخلص من نزلات البرد الإنفلونزا؛ لأنه يخلصك من البكتيريا والجراثيم التي تسبب الإصابة بهما.

وصفات من البابونج لعلاج المعدة:

أولاً: البابونج لعلاج التهابات المعدة:

مقادير الوصفة:

• 40 جراما من البابونج.

• 30 جراما من النعناع الأخضر.

• 30 جراما من الترنجان.

الطريقة:

• نضع المكونات في إناء ويضاف إليها الماء المغلي.

• نترك المكونات في الماء المغلي لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

• يتم تصفية الخليط ويتناول المشروب مرتين يوميًا.

ثانياً: البابونج لعلاج القولون:

المقادير:

• 20 جراما من الشمر.

• 20 جراما من العرقسوس.

• 20 جراما من البابونج.

الطريقة:

• يُغلى التمر والعرقسوس والبابونج معا في الماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

• يتم تناول الخليط مرتين يوميا صباحا ومساء.

ثالثاً: البابونج لعلاج قرحة المعدة:

المقادير:

• كمية من الماء.

• 50 جرام من البابونج.

الطريقة:

• يتم غلي البابونج في الماء لمدة ربع ساعة.

• يجب النوم على الظهر بعدها مباشرة لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

• بعدها، يجب التقلب على الجانب الأيمن والجانب الأيسر والبطن.

رابعاً: وصفة البابونج لتهدئة آلام المعدة:

• وهذا من خلال تناول مشروب البابونج المضاف إليه العسل يوميا قبل النوم.

فوائد عامة للبابونج:

• يساعد على الوقاية من الجذور الحرة التي تسبب الكثير من المشكلات على البشرة، مثل التجاعيد والعلامات الدقيقة التي تظهر مع التقدم في السن، وحب الشباب وتطهير جروح البشرة، والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

• يساعد على التخلص من القشرة التي تصيب الشعر والحكة، عن طريق غسل الشعر بالماء الناتج عن نقع البابونج.

• يساعد على تقوية الجهاز المناعي؛ لأنه يعمل على زيادة كرات الدم البيضاء بالدم.

• يعمل على الحماية من الحساسية التى تصيب الجلد.

• تناول كوب من البابونج يعمل على التخلص من الصداع بشكل سريع وخاصة الصداع النصفي.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

طبيب البوابة: تعرفي على فوائد شاي البابونج الطبية

البابونج.. يقوي المناعة ويكافح الزكام