البابونج لإزالة الدهون عن منطقة الخضر والبطن

البابونج هو الاسم المتعارف عليه لأزهار الأقحوان، ويقال له الكامويل أيضاً، وهو من النباتات العشبيّة الحوليّة، له أوراق ريشية وينمو البابونج في التربة الخصبة، وعلى جانب الوديان، وفيه ميزةٌ رائعة؛ فهو عندما تطأ عليه الأقدام ينتشر أكثر، والمُستخدم من البابونج هو أزهاره وأوراقه لعمل زيت البابونج وشاي البابونج، وهو يعتبر من أفضل المشروبات الصحية الساخنة صحياً وطبياً.

فوائد شاي البابونج للرجيم والتخسيس:

نحتاج إلى قليلٍ من البابونج بمقدار ملعقتين، وإلى كوب من الماء، نضع الماء على النار حتى يغلي ثمّ نضع عليه ملعقتين من البابونج، وننتظر حتى ينقع البابونج بالماء جيداً، والآن نُصفّي الشاي من البابونج حتى يتصفّى تماماً، ثم نشربه ونستطيع أن نضيف إليه حمض الليمون قليلاً لإعطائه طعماً مقبولاً، وعندها سيشعرنا هذا البابونج بالإحساس بالشبع.

لإزالة الدهون عن منطقة الخضر والبطن نحضر وصفةً تتكون من ملعقة من الشاي الأخضر، وملعقة من الزنجبيل المطحون، وملعقة من النعناع الناشف المطحون، وملعقة من البابونج مع لترين من المياه المعدنيّة، ونغلي المكوّنات جميعاً، وبعد ذلك نتركه حتى يبرد، ثمّ نقوم بشرب الشاي الناتج عن الوصفة بعد تصفيتها ثلاث مرّات قبل الأكل بنصف ساعة.

لحرق الدهون أيضاً نعمل على جلب ملعقة بابونج، وملعقة من الزيزيفون، وملعقة من إكليل الجبل مع لتر من الماء، ونضعهم فيه، ونغلي المكوّنات حتى تصبح قريبةً من الشاي، ونصفّيه ونشربه وهو ساخن، وعندها سيبدأ بحرق الدهون في الجسم.

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