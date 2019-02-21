ونوهت الصحيفة إلى أن الطريقة المثلى للاستفادة من الباذنجان، شويه، أو سلقه، محذرة من قليه، الذي قد يأتي بنتائج سلبية.

ويحتوي الباذنجان على فيتامينات ومعادن هامة، ومركبات فينولية تعمل كمضادات للأكسدة، ما يقلل بدوره من مخاطر الإصابة بالسرطان.

طريقة عمل مكدوس الباذنجان



ويساهم الباذنجان في خفض مستوى الكولسترول في الدم، ما يعمل على وقاية خلايا جسم الإنسان من التغيرات السرطانية، ويقي من الفيروسات الميكروبية.

بدورها، تحتوي قشرة الباذنجان على مركب الأنثوسيانين، ويعد من أهم مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان عن طريق تقليل نمو الأوعية الدموية الجديدة التي تغذي الورم السرطاني.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن الباذنجان أيضا يحتوي على ألياف غذائية تقي من مرض السكري من النوع الثاني وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وسلامته وتقي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.