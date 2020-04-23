فوائد البامية:أسرار لا تعرفينها عن فوائده

البامية هي نوع من الخضار الشائعة في حوض المتوسط و فوائد البامية لا تعد ولا تحصى، فتناول البامية على أساس ثابت يساعد النظام الهضمي ويحمي من الأمراض المختلفة.

البامية مشهورة بقوامها اللزج، الذي يؤدي لردود فعل حادة ومتناقضة- إما الكراهية الشديدة والشعور بالنفور أو العشق وفتح القابلية.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد البامية الصحية:

1- لصحة الحامل والمرضعة: يعتبر حمض الفوليك هاماً بشكل خاص لصحة الحامل والجنين ولصحة المرأة المرضعة بعد الولادة، لذا فإن تناول كميات كافية من حمض الفوليك أمر شديد الأهمية،ويوفر كل 100 غرام من البامية ما يقارب 60 ميكروغرام من حمض الفوليك.

2- تنظّم مستوى سكر الدم: يساعد تناول البامية على تنظيم مستوى سكر الدم؛ لاحتوائها على الألياف الطبيعيّة التي تساعد في تنظيم مستوى سكرالدم، والعناصر الغذائيّة الهامّة لصحة مريض السكري.

3- تحافظ على صحة الكلى: أظهرت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يدخلون الباميا في النظام الغذائيّ تكون نسبة تعرّضهم للإصابة بأمراض الكلى أقل من غيرهم، ومرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض الكلى، فإنّ إدخال الباميا إلى النظام الغذائي يساعد في تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل في الكلى.

4- معقمة للقولون ومطهرة للأمعاء: تعمل البامية كمادة مطهّرة للأمعاء؛ لاحتوائها على الألياف والعناصر الغذائية التي تساعد في عملية الهضم.

5- تمنع الإصابة بالربو: تحتوي البامية على فيتامين ج الذي الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بالربو، وتساعد في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسيّ عند الأطفال والبالغين.

6- تحافظ على صحة ونضارة البشرة: تحتوي البامية على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة، والتي تساعد على إصلاح الأنسجة التالفة، وتساعد في المحافظة على الكولاجين في البشرة، وتحافظ على نضارتها، وتمنع تكوّن البثور وحبّ الشباب.

7- البامية تساعد على فقدان الوزن: تحتوي البامية على سعرات حرارية قليلة مقارنة بأصناف الطعام الأخرى، وتناول كمية قليلة من الباميا تساعد في زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن.

8- تحافظ على قوة النظر: وذلك لاحتوائها على فيتامين أ الذي يقوّي النظر، ويمنع الإصابة بأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.

9- تحمي من الإصابة بالسرطان: تساعد البامية في الوقاية من مرض السرطان وخاصّة سرطان الأمعاء بسبب احتوائها على المركبات المضادة للاكسدة.

10- تحافظ على صحة العظام: وذلك لاحتوائها على فيتامين ك الهامّ لصحّة العظام ، وتمنع تجلّطات الدم.

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