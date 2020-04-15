فوائد البصل الأخضر والقيمة الغذائية له

البصل الأخضر هو أحد الخضار المتعارف عليها، والمتداولة في العديد من المطابخ في العالم، يشتهر بنكهته اللاذعة، وبقيمه الغذائية العالية.

يعتبر البصل الأخضر كما باقي الخضراوات قليل بالسعرات الحرارية وغني بالمواد والعناصر الغذائية المختلفة، إذ يحتوي كل 100 غرام من البصل الأخضر المقطع على:

32 سعر حراري.

2.6 غرام من الألياف.

72 ملغرام من الكالسيوم.

20 ملغرام من المغنيسيوم.

276 ملغرام من البوتاسيوم.

1.5 ملغرام من الحديد.

1.8 غرام من البروتين.

18.8 ملغرام من فيتامين سي.

207 ميكروغرام من فيتامين ك.

0.2 ملغرام من المنغنيز.

64 ميكروغرام من حمض الفوليك.

للبصل الأخضر فوائد عظيمة لصحتنا لا يعلمها الكثير منا حيث أنه :

- يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، والذي يعتبر زيادته مسببة لكثير من أمراض القلب.

- يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر.

- يمنع حدوث الالتهابات الناتجة من نشاط البكتيريا والفطريات.

- يقلل من احتمال حدوث السرطانات وخاصة سرطان القولون.

- يطهر الفهم والجهاز الهضمي.

- يقوي المناعة ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لقيام الجسم بوظائفه الحيوية.

- قدرته على تقليل وتيرة نمو الخلايا السرطانية، في سرطانات مثل سرطان القولون.

- نضارة البشرة.

- علاج تورم القدمين.

- مكافحة الالتهابات بأنواعها.

- مكافحة فقر الدم.

- ممتاز لصحة الحامل.

- تعزيز صحة العيون.

- الحفاظ على الرؤية السليمة.

- الوقاية من الضمور البقعي.

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