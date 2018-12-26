البرتقال تزود الجسم برطوبة عالية ونسبة وافرة من فيتامين سي

هل أنت من عشاق فاكهة البرتقال؟ هل تتناولها يومياً؟ هل تعرف ما هي فوائدها؟

فاكهة البرتقال من أكثر أصناف الحمضيات شعبية في العالم، نظراً لمذاقها اللذيذ المنعش والتي تزود الجسم برطوبة عالية ونسبة وافرة من فيتامين سي، ومذاقها حامض مائل إلى الحلاوة قليلاً. ويوجد أنواعٌ كثيرة من البرتقال؛ فمنه برتقال السرة، وبرتقال فالنسيا الحلو، والبرتقال الفارسي، والدموي" الزغلول"، إضافة إلى نوعٍ آخر منه يميل إلى الطعم المر يعرف بالنارنج. ويؤكد خبراء التغذية بأنّ تناول حبة البرتقال أفضل بكثير من عصرها، لأنّ عملية العصر تفقدها الكثير من الألياف الصحية، والمركبات الغذائية الهامة للجسم.

من فوائد البرتقال الصحية:

- مضاد الإمساك لإحتوائه على الألياف .

- يحتوي على مضادات الاكسدة التي تعمل على مواجهة الشيخوخة والوقاية من السرطانات و الإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية.

- مضاد للالتهابات و يعمل على اللتئام الجروح كما يعمل على مواجهة التهابات المفاصل والتخفيف من الالام .

يمنع تكون حصوات الكلى .

- يساعد على امتصاص بعض المعادن الاخرى مثل الحديد الضروري لتكوين هيموجلوبين الدم.

- زيادة مناعة الجسم ومقاومة المرض.

فوائد أكل قشر البرتقال:

- يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف،ممّا يجعله مفيداً جداً لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، على رأسها كل من مشكلة عسر الهضم، والإمساك، والانتفاخات، وتراكم الغازات، حيث يساعد على التخلّص من السموم والفضلات المتراكمة في الجسم، كما ويساعد على التخلّص من الوزن الزائد والسُمنة وتراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، ويُحسن من عملية الأيض أو التمثيل الغذائي.

- يَحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يُعدّ من أفضل الفيتامينات المضادّة للالتهابات والعدوات الفايروسيّة، والجرثوميّة، والبكتيرية التي تؤدّي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، ممّا يجعله من أفضل مقويّات الجهاز المناعي في الجسم، والذي يقاوم الحساسية بأنواعها المختلفة.

- يحتوي على نسبة عالية من الحديد، ممّا يفيد في التخلّص من مشاكل الدم المختلفة، على رأسها مشكلة ضعف وفقر الدم والذي يسمّى علمياً بالأنيميا، كما ويحتوي على كل من الزنك، والمغنيسيوم، والنحاس وغيرها من العناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم بكميّات معيّنة بشكل يومي.

- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A، والذي يعتبر ضروريّاً جدّاً للحفاظ على صحّة البشرة والجلد والذي يقي من الحروق الناتجة عن الشمس، ويعالج الاحمرار والتهيّج والحكّة، وكذلك يعدّ من أقوى مضادات الأكسدة التي تقاوم علامات تقدّم سنّ البشرة والشيخوخة، على رأسها كل من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر بشكل خاص على الوجه والرقبة واليدين وغيرها، والتي تظهر على الوجه والرقبة واليدين، كما ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

- من فوائد أكل قشر البرتقال، أنه يُقلّل من معدّل الكولسترول الضارّ في الجسم ويقي من الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وتصلّب الشرايين، والسكتات القلبية والدماغية، ويرفع من الكولسترول الجيّد LDL، ويخفض الكولسترول الضار حيث يسهل بذلك من وصول الأكسجين إلى الدم.

فوائد البرتقال للبشرة:

- من فوائد البرتقال للبشرة أنه يُعالج بهتان الجلد ويجدّد خلاياه

- من فوائد البرتقال للبشرة أنه ينظف البشرة بعمق

- يُخلّص البشرة من مشكلة الرؤوس السوداء

- يُكافح الشيخوخة ويُحارب الخطوط الدقيقة

- يفتّح لون البشرة ويعالجها من حروق الشم

- يعالج البشرة من البثور والحبوب

- يُزيل البقع السوداء

- يقشر البشرة بطريقةٍ طبيعية.

فوائد شرب البرتقال على الريق:

- يعالج مشاكل الجهاز التنفسي على رأسها الربو، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من النيوفلافونيد.

- يعد مصدراً غنياً بالحديد، مما يساعد على إنتاج الهيموغلوبين، والذي يقي بدوره من مشاكل الدم المختلفة على رأسها ضعف وفقر الدم، أو كما يسمى علمياً بالأنيميا.

- يحل مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، ويعدّ مليناً طبيعياً للأمعاء والمعدة، مما يقي من مشاكل الإمساك وكذلك الإمساك الحادّ، ويخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه.

- يحارب الشقوق والجذور الحُرة التي تزيد من احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية بأنواعها المختلفة.

- ينشط الدورة الدموية في الجسم، مما ينعكس بصورة إيجابية جداً على طاقته وحيويته، ويساعد الإنسان على أداء الأنشطة والمهام الحياتية بكل كفاءة، ويقلل من مشاعر التعب والإرهاق والإجهاد البدني.

- يحافظ على صحة البشرة والجلد، ويزيد من نضارتها ومظهرها الطبيعيّ، كما يخفف من معدل الكوليسترول في الدم، ويزيد من وصول الأكسجين إليه، مما يقلّل من أمراض القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية، ويقي بالتالي من الجلطات والسكتات القلبية والدماغية.

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