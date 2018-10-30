هل الفول الأخضر يخلص من السمنة المفرطة؟

الفول الأخضر يساعد فى تنظيم نسبة ضغط الدم فى الجسم

للتخلص من السمنة المفرطة قد نجد البعض يقوم باتباع الأنظمة الغذائية الصعبة التى تعتمد على غذاء واحد طوال اليوم مثل صنف واحد من الفاكهة، أو صنف واحد من الخضروات، أو صنف واحد من البروتينات مثل اللحوم أو البقوليات، وهذا يعد خطأ كبيرًا.

نقدم لكم الحل الصحي الذى يساعد فى التخلص من الوزن الزائد وأيضا يمد الجسم بالعديد من الفوائد التى يحتاجها، وهو "الفول الأخضر"، الذى يمتلك العديد من الفوائد ومن أهمها :

1- يمنعك من الإصابة بالإمساك ويخلصك من الدهون فى الجسم والوزن الزائد لأنه يحتوى على ألياف.

2- يمد الإنسان بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة.

3- يساعد فى شعور الإنسان بالشبع لفترات طويلة.

4- يساعد الإنسان فى شعوره بالقوة والنشاط والحيوية.

5- يساعد فى تنظيم نسبة ضغط الدم فى الجسم.

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