فوائد البروكلي للبشرة لا تعد ولا تحصى، يحتوي البروكلي على فيتامينات وخصائص مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التمدد. يعتبر البروكلي واقي للشمس حيث إنه يمنع الالتهابات والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة. يحمي الجلد من الأمراض السرطانية التي يتعرض لها.

تعتبر الخضراوات من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض وتعزز صحة الجهاز المناعي والحفاظ على البشرة والشعر.

البروكلي واحد من الخضراوات الذي يتميز بفوائده العديدة للبشرة والشعر، وهي:

• يحتوي البروكلي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات وتعمل على تحفيز الكولاجين والحفاظ على صحة الجلد وحمايته من التلف ويساعد على ترطيب البشرة.

• يحتوي البروكلي على فيتامينات وخصائص مضادة للأكسدة تحارب الشيخوخة وتحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التمدد.

• يعتبر البروكلي واقي للشمس حيث إنه يمنع الالتهابات والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

• يحمي الجلد من الأمراض السرطانية التي يتعرض لها.

• يحسن الجهاز المناعي للجلد نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل النحاس والزنك والفسفور.

• يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه وتلفه.

• يقوي بصيلات الشعر ويساعد على نموه بشكل صحي.

• يعمل على ترطيب الشعر وزيادة لمعانه وقوته.

• يحتوي البروكلي على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تطويل الشعر.

فوائد البروكلي

لطالما ارتبط استهلاك الخضراوات والفواكه بانتظام بخفض العديد من المخاطر الصحية، وقد أشارت العديد من الدراسات أن استهلاك بعض الأطعمة النباتية مثل البروكلي، يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب وخطر الوفاة بشكل عام، كما يعزز من صحة البشرة والشعر، ويزيد من الطاقة ويقلل من الوزن الكلي. دعونا نعرفكم على فوائد البروكلي بالتفصيل:

فوائد البروكلي لمكافحة السرطان

تربط العديد من الدراسات تناول كميات كبيرة من الخضراوات الصليبية مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطانات خاصة سرطان الرئة والقولون، وذلك قد يعود الى مركب يحتوي الكبريت يدعى سولفورفان(Sulforaphane) وهو المسؤول عن اعطاء الصليبيات نكهتها المميزة.

تبين بحسب الدراسات أن مادة السولفورفان (Sulforaphane)، يمكن أن يمنع تطور الخلايا السرطانية بتأثيره على عمل أحد الأنزيمات ووقف عمله. ويجري حاليًا دراسة مدى تأثير هذه المادة على علاج السرطان خاصة بعد ما أثبت عن دوره في مكافحة كل من: سرطان الجلد والمريء والبروستاتا والبنكرياس.

كما ويحتوي القرنبيط على حمض الفوليك الذي تبين أيضًا أن له دور مهم في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

فوائد البروكلي لحماية من الأمراض المزمنة

وفقًا لإدارة الطب الباطني وبرنامج علوم التغذية من جامعة كنتاكي، فإن تناول كمية عالية من الألياف تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري والسمنة وبعض امراض الجهاز الهضمي، كما وأن زيادة استهلاك الالياف يساهم بتقليل مستويات الكولسترول وضغط الدم، ويحسن من حساسية الأنسولين، ويعزز عملية فقدان الوزن.

ترتبط ماخذ الألياف عالية مع مخاطر أقل بكثير من الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

فوائد البروكلي لتعزيز صحة العظام

نقص الكالسيوم أو فيتامين K عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، اذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما ويساهم فيتامين K بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من افرازه وخسارته في البول.

ويعتبر البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين K، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين K و 43 ملليغرام كالسيوم.

فوائد البروكلي لمكافحة الشيخوخة

يعتبر البروكلي مصدرًا لمجموعة من مضادات الاكسدة القوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد ومكافحة علامات التقدم بالسن والتجاعيد، ولعل التركيز هنا على كل من فيتامينات A و E و فيتامين C التي تلعب دورا كبيرا في مكافحة تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة. ويساهم فيتامين C بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين، وتجديد الخلايا. وكل كوب من البروكلي الطازج يحوي 81 مللغم من فيتامين C وهذا ما يتجاوز الاحتياج اليومي له.

فوائد البروكلي لتعزيز عملية الهضم

تناول الأطعمة التي تحوي الألياف الطبيعية مثل البروكلي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والوقاية من الإمساك، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. كما وتساهم الألياف في زيادة كفاءة تخليص الجسم من السموم من خلال العصارة الصفراء والبراز. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب أيضًا دورًا في تنظيم عمل الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات.

كوب واحد من القرنبيط يوفر أكثر من 100 % من الحاجة اليومية لفيتامين C وفيتامين K، ويعتبر مصدر جيد لفيتامين A، وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

ويعتبر البروكلي من بين أفضل 20 الأطعمة في ما يتعلق مؤشر أندي الذي يقيس كثافة محتوى المادة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن وفيرها من قيم غذائية (ANDI score-Aggregate Nutrient Density Index) .

لذا وبعد معرفتك القيمة الغذائية للبروكلي، حاول قدر الإمكان أن تدرجه ضمن وجباتك اليومية لتضمن حصولك عليها كاملة.