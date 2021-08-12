فوائد البصل الصحية والجمالية

فوائد البصل لا تعد ولا تحصى، وأهم فوائد البصل أنه يعمل على زيادة كثافة العظام، وخفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب، ويساعد البصل على تسهيل عملية الهضم، الحد من تلف الخلايا وزيادة مضادات الأكسدة، ومن فوائد البصل أيضاً تحسين حاسة البصر ومحاربة الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة.

فوائد البصل الأبيض

من فوائد البصل الأبيض أنه ويعمل البصل الأبيض على التخفيف من شدة أعراض الربو، ويعالج حالات الرشح ويساعد في الشفاء من السعال والتخلص من البلغم المصاحب لها، ويلعب البصل الأبيض دورًا في الخصوبة لدى الرجال، وذلك من خلال العمل على تنشيط الدورة الدموية، فضلا عن أنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف.

يعد البصل الأبيض مطهر للفم من البكتيريا والجراثيم، كما يعالج مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق وكذلك القصبة الهوائية.

ويعمل البصل الأبيض على التخفيف من شدة أعراض الربو، ويعالج حالات الرشح ويساعد في الشفاء من السعال والتخلص من البلغم المصاحب لها.

ويلعب البصل الأبيض دور في الخصوبة لدى الرجال، وذلك من خلال العمل على تنشيط الدورة الدموية، فضلا عن أنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف.

ويحتوي البصل، أي كان لونه، على معادن عدة وفيتامينات مختلفة مهمة لجسم الإنسان، ويعد من الخضراوات ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

فوائد البصل لمرضى السكري

تعزيز صحة مريض السكري

خفض نسبة السكر في الدم

البصل غذاءً مثاليًا لإضافته على النظام الغذائي الخاص بمرض السكري

أحد الخضراوات التي تحتوي على كربوهيدرات بنسبة منخفضة وعلى سعرات حرارية قليلة

يحتوي البصل على معادن وفيتامينات مهمة لمرضى السكري

منع الإصابة بأمراض القلب

يحتوي البصلُ على العديد من العناصر الغذائيّة الأساسيّة لصحّةِ الجسم كالموادّ السكريّة، ومن أهمّها ستيرودات صابونيّة، وفلافونيدات، والسكروز، وموادّ معنيّة كالكالسيوم، والكبريتن، والحديد، والفسفور، والفيتامينات، ومركب الجلوكوزين الذي يحدّدُ نسبة السكّر في الدم كما أنّ مفعولَه يعادلُ مفعولَ الإنسولين.

يمتلكُ البصل القدرةَ العالية جداً في تثبيت مستوى السكّر في الدم؛ وذلك لما يحتويه من عناصرَ غذائيّة تساعدُ في تنشيط الإنسولين، وزيادة إفرازه، كما يساعدُ البصلَ الخلايا على الاستجابةِ بشكل فعّال وجيّد للإنسولين؛ وذلك لاحتوائهِ على ثنائي كبريتيد بروبيل الأليل وفيتامين c. فكلما زاد استهلاك الجسم للبصل قلّ مستوى الغلوكوز في الدم، فبالتالي تقلّ نسبة السكّر في الدم.

كما أنّ كمية البصل التي يُنصحُ بها مريض السكر هي تناول حبّة بصل متوسّطة الحجم يوميّاً في الصباح، وخصوصاً مع تناول وجبة الإفطار، وتكرار هذه العمليّة مع العشاء حتى يعطي المفعول المناسب في تقليل السكّر في الدم.

فوائد ماء البصل للشعر

فوائد ماء البصل للشعر متعددة، حيث تعمل ماء البصل على تقوية الدورة الدموية في فروة الرأس، مما قد يساعد على تزويد البصيلات بكميات متزايدة من الأكسجين، وهو أمر قد يؤدي مع الوقت لتحفيز نمو وإنبات الشعر،علاج الشيب المبكر أو تأخير ظهوره، ويعزى ذلك غالبًا لاحتواء البصل على كميات جيدة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الهامة للشعر.

فوائد البصل للشعر

يُعتبر علاجاً للصّلع عند الرّجال والنّساء، وعلاج للصّدفيّة.

يُعدّ مصدراً غنيّاً بالكبريت الذي يحفّز الدّورة الدّمويّة.

يقلل التهاب فروة الرّأس، ويعيد نمو الشّعر، ويعرف الكبريت بأنّه معدن الجمال نظراً حيث يعد ضرورياً لتكوين الكولاجين؛ الذي يمنح النّعومة للبشرة، والمتانة للشّعر، كما أنّه يوجد في كيراتين الشعر الذي يعدّ أحد مكوّنات الشّعر، ويُعتبر الكبريت من أكثر المعادن شيوعاً في الجسم، الذي يحتاجه لإنتاج كميّة كافية من الإنزيمات والبروتينات.

يمكن استخدامه في علاج نوع من تساقط الشّعر، ويسمى داء الثّعلبة، وذلك بحسب ما أشارت إليه عدد من الدّراسات التي أجريت على البصل.

تغذي العناصر الغذائيّة الموجودة في البصل بصيلات الشعر، وتزيد من حجمه، وتزيد من لمعان الشّعر وقوّته.

يساعد عصير البصل على مكافحة الالتهابات، فالعدوى البكتيريّة في فروة الرّأس تؤدّي إلى فقدان الشعر، لذلك يساهم عصير البصل في الحفاظ على صحة جذور الشّعر نظراً للخصائص المضادّة للميكروبات والبكتيريا.

يحتوي عصير البصل على مضادّات الأكسدة مثل الفلافونويد التي تحمي الشعر من الجذور الحرّة؛ التي تسهم في عمليّة الشّيخوخة، وتؤدّي إلى فقدان الشّعر.

يمنع عصير البصل الشّعر العدوى الفطريّة في فروة الرّأس، ويفتح المسامّ المسدودة من بصيلات الشّعر.

خلطة زيت الزيتون والبصل

قومي بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون

ثم دلكي الرأس بخلطة زيت الزيتون والبصل وبحركات دائرية

اتركي خلطة زيت الزيتون والبصل لمدة ساعتين على الشعرثم يجب غسله بالماء الفاتر والشامبو.

فوائد البصل المشوي

يرفع مستوى القدرة على التحمل، وذلك بسبب رفع القدرة المناعية لوجود فيتامين ج بوفرة.

يحسن من أداء الدورة الدموية، لوجود الكبريت يحمي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

يجعل القلب والأوعية في حالة صحية مستقرة، وبالتالي يسهل من وصول الدم لجميع الأطراف لا سيما القضيب.

البصل النيء من الأطعمة القادرة على تخفيض نسبة السكر في الدم، ويرجع الفضل في ذلك لما يحتويه البصل من الآليل بروبيل ثنائي الكبريتيد، والأليسين، تعد المادة الفعالة الأساسية في البصل هي الأليسين، وتتكون مباشرة بعد تقطيع البصل وتعرضه للهواء بمساعدة إنزيم اللينيز، في غضون عشر دقائق على الأكثر من تقشير البصل.

يحتوي البصل النيء على حوالي 50 سعر حرارياً في الكوب الواحد، معظمها من الكربوهيدرات وتكاد تخلو من الدهون، لكن من فوائد البصل المشوي أن ترتفع هذه المعدلات لتصل إلى حوالي 115 سعر حراري لكل كوب، مصدرها بالطبع الدهون الموجودة في البصل المشوي أو المطبوخ.

فوائد البصل للعضو الذكري

يساعد قشر البصل المغلي على زيادة الرغبة الجنسية وكذلك تعزيز انتصاب القضيب، ويمكن للبصل أيضًا زيادة القدرة على التحمل الجنسي، بسبب زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتعد إضافة الثوم إلى قشر البصل المغلي أيضًا فكرة رائعة وستساعد في تعزيز القوة الجنسية، ويمكن أن يسمى هذا المزيج منشط الجنس بسبب فوائده الجنسية الرائعة.

يزيد هرمون التستوستيرون مما يعزز الرغبة الجنسية والعضو الذكري

من فوائد البصل للعضو الذكري منشط لبناء الطاقة الجنسية والعضو الذكري.

قشر البصل يزيد الرغبة في التمتع بحياة جنسية صحية.

ملعقة كبيرة من قشر البصل مع ملعقة من عصير الزنجبيل، تؤخذ مرة في اليوم يمكن أن تعزز الرغبة الجنسية والدافع الجنسي.

أما البصل الأخضر يعتبر أحد المنكّهات شائعة الاستخدام في كل من المطبخ الياباني، الصيني، والكوري، وهو ينتمي إلى فصيلة الثوميات.

تمتلك البصلة البيضاء والساق الخضراء خصائص مفيدة للصحة ومركّبات نشطة حيوياً تساهم في التخفيف من مختلف الأمراض والمشاكل الصحية.

يشتهر البصل الأخضر بنكهته اللاذعة وبقيمته الغذائية العالية، وهو يعتبر قليلاً بالسعرات الحرارية وغنياً بالمواد والعناصر الغذائية المختلفة.

تقول اختصاصية التغذية مايا حداد بداية إنّ "البصل الأخضر يجمع الفوائد الغذائية التي يحتويها كل من البصلة البيضاء والورق الأخضر، وهو قليل السعرات الحرارية وخالٍ من السكر، الدهون، الملح، الكولسترول، البروتين، الدهون والنشويات.

البصل غني جداً بالمعادن والفيتامينات؛ لأنه يجمع بين فوائد البصل الأبيض والورق الأخضر، وهذه الفوائد هي نفسها التي نجدها أيضاً في جميع الأوراق الخضراء؛ كالسبانخ والسلق على سبيل المثال، ولا شك أن البصل الأخضر غني جداً بالفيتامينات A و C وK وهو يحمي من عدة أمراض؛ بسبب غناه بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على حماية كتلة العظام داخل الجسم، ويحسّن من صحتها بشكل كبير.

البصل الأخضر يخفّف من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، مثله مثل جميع أنواع البصل الأخرى؛ لأنه يحارب الخلايا السرطانية وبشكل خاص سرطان المعدة والبروستات والأمعاء، وهو يحمي أيضاً من أمراض القلب ومرض السكري في الدم، وضغط الدم المرتفع؛ بسبب غناه بالمواد المضادّة للتأكسد الموجودة في البصل على اختلاف أنواعه، وخصوصاً البصل الأخضر".

ومن فوائد البصل للشعر أنه يمد الشعر بالمغذيات التي يحتاجها، ويعمل البصل على تعزيز صحة بصيلات الشعر، البصل غني بالكبريت والذي يحمي الشعر من الترقق والتكسر، ويحارب البصل أي التهاب يصيب فروة الرأس، يقلل من مشكلة تساقط الشعر، البصل غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر، البصل يزيد من لمعان الشعر، البصل يساعد في خفض خطر الإصابة بالقمل

أما بالنسبة لـ عصير البصل حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البصل على تهدئة التهابات فروة الرأس، والتي تتسبب بجفاف الشعر أو ضعف وظائف بصيلات الشعر، وبالتقليل من الالتهابات يمكن التخلص من مشاكل كثيرة ناتجةً عنها مثل القشرة، ويمكن كذلك تقليل احتمالية الإصابة بالعدوى من الجروح المكشوفة.

يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائيّة، حيث تتضمن كل 100 غرام من البصل الخامّ ما يأتي من العناصر:

الماء.

البروتين.

الكربوهيدرات.

سكر.

الألياف.

الدّهون.

الدّهون المشبعة.

الدّهون الأحاديّة غير المشبعة.

أوميغا 3.

الدّهون المتعدّدة غير المشبعة.

أوميغا 6.

خصائص فريدة للبصل الأخضر

وتضيف الاختصاصية مايا حداد قائلة: "يستخدم البصل الأخضر في أطباق السلطات والحساء المتنوّعة، وبالإمكان تناوله نيئاً. وقد يكون مكوّناً غذائياً مفيداً جداً خلال تحضير أنواع الصلصات.

يجب ألا ننسى أن البصل الأخضر مهم أيضاً للنظر ولتنشيط خلايا الدم؛ بسبب غناه بالفيتامين A. أما غناه بالفيتامين K فهو يساهم إلى حد كبير في منع نزيف الدم داخل الجسم، كما أنه مفيد في الحماية من تراكم الشحوم والدهون في الجسم، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد، والحماية من اكتساب الوزن، فهو يعمل على التقليل من نسبة السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم، لما يقوم به من كبح الشهية، وتقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد، بالإضافة إلى أن البصل الأخضر يحتوي على حمض الفيروليك ومادة الكيرسيتين المفيدتين في خفض نسبة تخزين الدهون وتحويلها إلى طاقة.

يسهم البصل الأخضر في منع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى احتواء البصل الأخضر على المركبات الصحية المتعددة، والتي تساهم في تثبيط أداء الأنجيوتنسين، وهو الإنزيم الذي يسهم في تضييق الأوعية الدموية والشرايين، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

من المعروف أيضاً أن البصل الأخضر له خصائص مضادّة للبكتيريا والفيروسات، فهو أحد العلاجات الطبيعية المفيدة في علاج الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، بالإضافة إلى أنه يحفّز من نشاط الجهاز التنفسي وطرد البلغم".

فوائد البصل الأخضر

يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من فيتامين C، والمفيد في تحسين المناعة، ويحتوي البصل الأخضر على الكروم، والذي يساعد على تنظيم سكر الدم، ويساعد البصل الأخضر على الحد من الالتهابات ومنع العدوى، ويقلل البصل الأخضر من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

من فوائد البصل الأخضر خسارة الوزن الزائد: يتميّز البصل الأخضر بأنه من الأغذية الغنية جداً بالعديد من العناصر والمركّبات الغذائية المهمة، وهو قليل السعرات الحرارية.

يعتبر البصل الأخضر هو أحد أنواع الخضراوات المثالية لخسارة الوزن، خصوصاً مع محتواه العالي من الألياف الغذائية، إذ إن كل 32 سعرة حرارية منه تساعد على توفير 10% من الحاجة اليومية من الألياف الغذائية.

يمنع البصل الأخضر نمو الخلايا السرطانية، فأحد أهم فوائد البصل الأخضر الصحية هو قدرته على تقليل وتيرة نمو الخلايا السرطانية مثل سرطان القولون، بالإضافة لقدرته على منع نمو بعض الأورام تماماً.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول البصل الأخضر يساعد على خفض فرص الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال وبشكل كبير.

يحتوي البصل الأخضر على كميات كبيرة من فيتامين K، حيث إن نصف كوب مقطّع من البصل الأخضر كفيل بمدّ الحاجة اليومية من هذا الفيتامين.

يحافظ البصل الأخضر على صحة الجهاز الهضمي؛ لأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي من المعروف أن تناولها يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تسهيل عملية الهضم، الوقاية من الإمساك، والتلبّك المعوي.

يعتبر البصل الأخضر مصدراً غنياً لعدد من المواد النباتية الطبيعية التي تعمل كمضادات طبيعية للأكسدة، مثل مركّبات الفلافونويد والأنثوسيانين، والتي تساعد على الوقاية من السرطانات.

يعزّز صحة العيون؛ لأن البصل الأخضر يعتبر مصدراً للكاروتينات وفيتامين A؛ من أجل الحفاظ على الرؤية السليمة والوقاية من الضمور البقعي.

يعتبر البصل الأخضر مصدراً ممتازاً لعدد من المعادن والفيتامينات المهمة التي تلعب دوراً أساسياً في تقوية العظام وبنائها، وأهم هذه العناصر هو احتواء البصل الأخضر على فيتاميني C وK؛ إذ يلعب فيتامين C دوراً مهماً في بناء الكولاجين، بالإضافة لكونه يحافظ على خلايا الجسم من التلف.

أما فيتامين K فهو مهم لتعزيز عملية امتصاص الجسم للكالسيوم، والاستفادة منه في الحفاظ على كثافة العظام، كما أنه يعتبر مهماً جداً للسيطرة على عمليات تخثر الدم، وغيرها من العمليات الحيوية في الجسم.

يعزّز صحة القلب؛ لأن محتوى البصل الأخضر العالي من الألياف يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين؛ من خلال خفض مستويات الكولسترول الضارّة في الجسم.

إن فيتامين C وفيتامين A الموجوديْن في البصل الأخضر مضادان قويان للأكسدة، ويعملان على مكافحة الجذور الحرّة والوقاية من تلف الأنسجة والخلايا المختلفة.

فوائد البصل الحار

تشير الأبحاث إلى أن مستخلص البصل يمكن أن يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحسن مستويات الكوليسترول أيضاً، ويمنع تناول البصل الإصابة بقرحة المعدة وذلك عن طريق التخلّص من الجذور الحرة ومن خلال منع نمو جرثومة المعدة أو بكتيريا الهليوباكتر وهي أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بقحة المعدة.

فوائد البصل للتخسيس

البصل مفيد في مقاومة السمنة وإنقاص الوزن لأنه يطرد الأملاح من الدم و الأنسجة ويزيل المواد الشحمية، كما أن البصل يلعب دوراً مميزاً في تحسين عمل الجهاز الهضميّ ، ويرفع من كفاءة عملية الأيض أو التمثّيل الغذائيّ، ويطرح السموم المتراكمة في الجسم خارجه، كونه يحتوي على نسبة عالية جداً من الماء.

فوائد البصل للمناعة

يحتوي البصل على كميات كبيرة من فيتامين ج، وفيتامين ك، وتمتاز هذه الفيتامينات بالكثير من الفوائد الصحية التي تقوي جهاز المناعة، حيث تُساهم في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض بل وتمد الجسم بالطاقة الحيوية.