فوائد البصل للشعر لا تعد ولا تحصى، البصل يمد الشعر بالمغذيات التي يحتاجها، ويعمل البصل على تعزيز صحة بصيلات الشعر، البصل غني بالكبريت والذي يحمي الشعر من الترقق والتكسر، ويحارب البصل أي التهاب يصيب فروة الرأس، يقلل من مشكلة تساقط الشعر، البصل غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر، البصل يزيد من لمعان الشعر، البصل يساعد في خفض خطر الإصابة بالقمل

أما بالنسبة لـ عصير البصل حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البصل على تهدئة التهابات فروة الرأس، والتي تتسبب بجفاف الشعر أو ضعف وظائف بصيلات الشعر، وبالتقليل من الالتهابات يمكن التخلص من مشاكل كثيرة ناتجةً عنها مثل القشرة، ويمكن كذلك تقليل احتمالية الإصابة بالعدوى من الجروح المكشوفة.

يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائيّة، حيث تتضمن كل 100 غرام من البصل الخامّ ما يأتي من العناصر:

الماء.

البروتين.

الكربوهيدرات.

سكر.

الألياف.

الدّهون.

الدّهون المشبعة.

الدّهون الأحاديّة غير المشبعة.

أوميغا 3.

الدّهون المتعدّدة غير المشبعة.

أوميغا 6.

ويُعتبر الشعر السّميك والصحي من سمات الفترة العمرية لسن الشباب بالنسبة للرّجال والنّساء، فيما يسبّب الشّعر المتساقط الشعور بالإجهاد والاكتئاب، ويحدث تساقط الشعر بسبب العديد من المشكلات، من ضمنها، تغيّر نمط الحياة، والتعرض للملوّثات العديدة في البيئة، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الصحيّة التي يمكن أن تسبّب سقوط الشّعر، ولحسن الحظّ أنّ البصل يدخل في تكوين العديد من المنتجات المصنعة تجارياً لعلاج فقدان الشعر، مثل عصير البصل يساعد على تعزيز نمو الشّعر وغيرها.

فوائد البصل للشعر

البصل يُعتبر علاجاً للصّلع عند الرّجال والنّساء، وعلاج للصّدفيّة.

يُعدّ البصل مصدراً غنيّاً بالكبريت الذي يحفّز الدّورة الدّمويّة.

من فوائد البصل للشعر أنه يقلل التهاب فروة الرّأس، ويعيد نمو الشّعر، ويعرف الكبريت بأنّه معدن الجمال نظراً حيث يعد ضرورياً لتكوين الكولاجين؛ الذي يمنح النّعومة للبشرة، والمتانة للشّعر، كما أنّه يوجد في كيراتين الشعر الذي يعدّ أحد مكوّنات الشّعر، ويُعتبر الكبريت من أكثر المعادن شيوعاً في الجسم، الذي يحتاجه لإنتاج كميّة كافية من الإنزيمات والبروتينات.

يمكن استخدامه في علاج نوع من تساقط الشّعر، ويسمى داء الثّعلبة، وذلك بحسب ما أشارت إليه عدد من الدّراسات التي أجريت على البصل.

تغذي العناصر الغذائيّة الموجودة في البصل بصيلات الشعر، وتزيد من حجمه، وتزيد من لمعان الشّعر وقوّته.

يساعد عصير البصل على مكافحة الالتهابات، فالعدوى البكتيريّة في فروة الرّأس تؤدّي إلى فقدان الشعر، لذلك يساهم عصير البصل في الحفاظ على صحة جذور الشّعر نظراً للخصائص المضادّة للميكروبات والبكتيريا.

يحتوي عصير البصل على مضادّات الأكسدة مثل الفلافونويد التي تحمي الشعر من الجذور الحرّة؛ التي تسهم في عمليّة الشّيخوخة، وتؤدّي إلى فقدان الشّعر.

يمنع عصير البصل الشّعر العدوى الفطريّة في فروة الرّأس، ويفتح المسامّ المسدودة من بصيلات الشّعر.

خلطة زيت الزيتون والبصل