فوائد البصل للعضو الذكري متعددة فهو يساعد قشر البصل المغلي على زيادة الرغبة الجنسية وكذلك تعزيز انتصاب القضيب، ويمكن للبصل أيضًا زيادة القدرة على التحمل الجنسي، بسبب زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتعد إضافة الثوم إلى قشر البصل المغلي أيضًا فكرة رائعة وستساعد في تعزيز القوة الجنسية، ويمكن أن يسمى هذا المزيج منشط الجنس بسبب فوائده الجنسية الرائعة.

فوائد البصل للعضو الذكري

يزيد هرمون التستوستيرون مما يعزز الرغبة الجنسية والعضو الذكري

من فوائد البصل للعضو الذكري منشط لبناء الطاقة الجنسية والعضو الذكري.

قشر البصل يزيد الرغبة في التمتع بحياة جنسية صحية.

ملعقة كبيرة من قشر البصل مع ملعقة من عصير الزنجبيل، تؤخذ مرة في اليوم يمكن أن تعزز الرغبة الجنسية والدافع الجنسي.

أما البصل الأخضر يعتبر أحد المنكّهات شائعة الاستخدام في كل من المطبخ الياباني، الصيني، والكوري، وهو ينتمي إلى فصيلة الثوميات.

تمتلك البصلة البيضاء والساق الخضراء خصائص مفيدة للصحة ومركّبات نشطة حيوياً تساهم في التخفيف من مختلف الأمراض والمشاكل الصحية.

يشتهر البصل الأخضر بنكهته اللاذعة وبقيمته الغذائية العالية، وهو يعتبر قليلاً بالسعرات الحرارية وغنياً بالمواد والعناصر الغذائية المختلفة.

تقول اختصاصية التغذية مايا حداد بداية إنّ "البصل الأخضر يجمع الفوائد الغذائية التي يحتويها كل من البصلة البيضاء والورق الأخضر، وهو قليل السعرات الحرارية وخالٍ من السكر، الدهون، الملح، الكولسترول، البروتين، الدهون والنشويات.

البصل غني جداً بالمعادن والفيتامينات؛ لأنه يجمع بين فوائد البصل الأبيض والورق الأخضر، وهذه الفوائد هي نفسها التي نجدها أيضاً في جميع الأوراق الخضراء؛ كالسبانخ والسلق على سبيل المثال، ولا شك أن البصل الأخضر غني جداً بالفيتامينات A و C وK وهو يحمي من عدة أمراض؛ بسبب غناه بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على حماية كتلة العظام داخل الجسم، ويحسّن من صحتها بشكل كبير.

البصل الأخضر يخفّف من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، مثله مثل جميع أنواع البصل الأخرى؛ لأنه يحارب الخلايا السرطانية وبشكل خاص سرطان المعدة والبروستات والأمعاء، وهو يحمي أيضاً من أمراض القلب ومرض السكري في الدم، وضغط الدم المرتفع؛ بسبب غناه بالمواد المضادّة للتأكسد الموجودة في البصل على اختلاف أنواعه، وخصوصاً البصل الأخضر".

ومن فوائد البصل للشعر أنه يمد الشعر بالمغذيات التي يحتاجها، ويعمل البصل على تعزيز صحة بصيلات الشعر، البصل غني بالكبريت والذي يحمي الشعر من الترقق والتكسر، ويحارب البصل أي التهاب يصيب فروة الرأس، يقلل من مشكلة تساقط الشعر، البصل غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر، البصل يزيد من لمعان الشعر، البصل يساعد في خفض خطر الإصابة بالقمل

أما بالنسبة لـ عصير البصل حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البصل على تهدئة التهابات فروة الرأس، والتي تتسبب بجفاف الشعر أو ضعف وظائف بصيلات الشعر، وبالتقليل من الالتهابات يمكن التخلص من مشاكل كثيرة ناتجةً عنها مثل القشرة، ويمكن كذلك تقليل احتمالية الإصابة بالعدوى من الجروح المكشوفة.

يحتوي البصل على العديد من العناصر الغذائيّة، حيث تتضمن كل 100 غرام من البصل الخامّ ما يأتي من العناصر:

الماء.

البروتين.

الكربوهيدرات.

سكر.

الألياف.

الدّهون.

الدّهون المشبعة.

الدّهون الأحاديّة غير المشبعة.

أوميغا 3.

الدّهون المتعدّدة غير المشبعة.

أوميغا 6.

ويُعتبر الشعر السّميك والصحي من سمات الفترة العمرية لسن الشباب بالنسبة للرّجال والنّساء، فيما يسبّب الشّعر المتساقط الشعور بالإجهاد والاكتئاب، ويحدث تساقط الشعر بسبب العديد من المشكلات، من ضمنها، تغيّر نمط الحياة، والتعرض للملوّثات العديدة في البيئة، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الصحيّة التي يمكن أن تسبّب سقوط الشّعر، ولحسن الحظّ أنّ البصل يدخل في تكوين العديد من المنتجات المصنعة تجارياً لعلاج فقدان الشعر، مثل عصير البصل يساعد على تعزيز نمو الشّعر وغيرها.

فوائد البصل للشعر

يُعتبر علاجاً للصّلع عند الرّجال والنّساء، وعلاج للصّدفيّة.

يُعدّ مصدراً غنيّاً بالكبريت الذي يحفّز الدّورة الدّمويّة.

يقلل التهاب فروة الرّأس، ويعيد نمو الشّعر، ويعرف الكبريت بأنّه معدن الجمال نظراً حيث يعد ضرورياً لتكوين الكولاجين؛ الذي يمنح النّعومة للبشرة، والمتانة للشّعر، كما أنّه يوجد في كيراتين الشعر الذي يعدّ أحد مكوّنات الشّعر، ويُعتبر الكبريت من أكثر المعادن شيوعاً في الجسم، الذي يحتاجه لإنتاج كميّة كافية من الإنزيمات والبروتينات.

يمكن استخدامه في علاج نوع من تساقط الشّعر، ويسمى داء الثّعلبة، وذلك بحسب ما أشارت إليه عدد من الدّراسات التي أجريت على البصل.

تغذي العناصر الغذائيّة الموجودة في البصل بصيلات الشعر، وتزيد من حجمه، وتزيد من لمعان الشّعر وقوّته.

يساعد عصير البصل على مكافحة الالتهابات، فالعدوى البكتيريّة في فروة الرّأس تؤدّي إلى فقدان الشعر، لذلك يساهم عصير البصل في الحفاظ على صحة جذور الشّعر نظراً للخصائص المضادّة للميكروبات والبكتيريا.

يحتوي عصير البصل على مضادّات الأكسدة مثل الفلافونويد التي تحمي الشعر من الجذور الحرّة؛ التي تسهم في عمليّة الشّيخوخة، وتؤدّي إلى فقدان الشّعر.

يمنع عصير البصل الشّعر العدوى الفطريّة في فروة الرّأس، ويفتح المسامّ المسدودة من بصيلات الشّعر.

خلطة زيت الزيتون والبصل

قومي بمزج ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون

ثم دلكي الرأس بخلطة زيت الزيتون والبصل وبحركات دائرية

اتركي خلطة زيت الزيتون والبصل لمدة ساعتين على الشعرثم يجب غسله بالماء الفاتر والشامبو.

خصائص فريدة للبصل الأخضر

وتضيف الاختصاصية مايا حداد قائلة: "يستخدم البصل الأخضر في أطباق السلطات والحساء المتنوّعة، وبالإمكان تناوله نيئاً. وقد يكون مكوّناً غذائياً مفيداً جداً خلال تحضير أنواع الصلصات.

يجب ألا ننسى أن البصل الأخضر مهم أيضاً للنظر ولتنشيط خلايا الدم؛ بسبب غناه بالفيتامين A. أما غناه بالفيتامين K فهو يساهم إلى حد كبير في منع نزيف الدم داخل الجسم، كما أنه مفيد في الحماية من تراكم الشحوم والدهون في الجسم، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد، والحماية من اكتساب الوزن، فهو يعمل على التقليل من نسبة السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم، لما يقوم به من كبح الشهية، وتقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد، بالإضافة إلى أن البصل الأخضر يحتوي على حمض الفيروليك ومادة الكيرسيتين المفيدتين في خفض نسبة تخزين الدهون وتحويلها إلى طاقة.

يسهم البصل الأخضر في منع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى احتواء البصل الأخضر على المركبات الصحية المتعددة، والتي تساهم في تثبيط أداء الأنجيوتنسين، وهو الإنزيم الذي يسهم في تضييق الأوعية الدموية والشرايين، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

من المعروف أيضاً أن البصل الأخضر له خصائص مضادّة للبكتيريا والفيروسات، فهو أحد العلاجات الطبيعية المفيدة في علاج الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، بالإضافة إلى أنه يحفّز من نشاط الجهاز التنفسي وطرد البلغم".

فوائد البصل الأخضر