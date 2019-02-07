فوائد البصل لمرضى السكر

يمتلكُ البصل القدرةَ العالية جداً في تثبيت مستوى السكّر في الدم

يحتوي البصلُ على العديد من العناصر الغذائيّة الأساسيّة لصحّةِ الجسم كالموادّ السكريّة، ومن أهمّها ستيرودات صابونيّة، وفلافونيدات، والسكروز، وموادّ معنيّة كالكالسيوم، والكبريتن، والحديد، والفسفور، والفيتامينات، ومركب الجلوكوزين الذي يحدّدُ نسبة السكّر في الدم كما أنّ مفعولَه يعادلُ مفعولَ الإنسولين.

يمتلكُ البصل القدرةَ العالية جداً في تثبيت مستوى السكّر في الدم؛ وذلك لما يحتويه من عناصرَ غذائيّة تساعدُ في تنشيط الإنسولين، وزيادة إفرازه، كما يساعدُ البصلَ الخلايا على الاستجابةِ بشكل فعّال وجيّد للإنسولين؛ وذلك لاحتوائهِ على ثنائي كبريتيد بروبيل الأليل وفيتامين c. فكلما زاد استهلاك الجسم للبصل قلّ مستوى الغلوكوز في الدم، فبالتالي تقلّ نسبة السكّر في الدم.

كما أنّ كمية البصل التي يُنصحُ بها مريض السكر هي تناول حبّة بصل متوسّطة الحجم يوميّاً في الصباح، وخصوصاً مع تناول وجبة الإفطار، وتكرار هذه العمليّة مع العشاء حتى يعطي المفعول المناسب في تقليل السكّر في الدم.

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