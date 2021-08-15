فوائد البطاطس المسلوقة للاطفال تحسين صحة الجهاز الهضمي، خفض فرص العدوى، من فوائد البطاطس المسلوقة للاطفال أيضاً أنها تحافظ على صحة الكبد، علاج لدغ الحشرات، وتحمي بشرة الطفل

فوائد البطاطس للرضع

فوائد البطاطس للرضع كثيرة، تساعد على نمو أسنان الطفل وشعره لاحتوائها على الكالسيوم، من فوائد البطاطس أيضاً أنها تعزز من صحة القلب والدورة الدموية في الجسم لاحتوائها على فيتامين "ب6"، تعزز من كفاءة الجهاز المناعي للطفل وتقيه من الأمراض لاحتوائها على البيتا كاروتين وفيتامين "أ"، تقي من العدوى وضعف البصر وأمراض القلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

تعد البطاطس واحدة من أكثر الخضروات أماناً لنظام الطفل الصلب الأول من الأطعمة، ومع ذلك فإنها مرتفعة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إلى حد ما، مما قد يجعلها صعبة على الطفل من حيث الهضم إذا لم يكن يتحرك كثيراً.

من فوائد البطاطس للرضع أنها تقي من العدوى وضعف البصر وأمراض القلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، من فوائد البطاطس للرضع نها تزيد من وزن الرضع قليلي الوزن أو الذين يعانون من النحافة لارتفاع سعراتها الحرارية، ويمكن الاعتماد عليها كفطور أو عشاء، لأنها من الأكلات المشبعة عالية القيمة الغذائية.

القيمة الغذائية للبطاطس

فيتامين أ وفيتامين سي.

نسبة من المعادن الهامة لنمو الجسم، منها الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم والفوسفور.

تحتوي على نسبة من الحديد المفيد لصحة القلب والعقل لدى الصغار.

نسبة عالية من الكربوهيدرات.

فوائد البطاطس المشوية للرجيم

إن الحبة متوسطة الحجم من البطاطا المشوية تحوي 161 سعرة حرارية، حيث تتوزع هذه القيمة ضمن حبّة بطاطا يبلغ حجمها 170 غرامًا، وهذه القيمة القليلة مهمةٌ على صعيد الرجيم، حيث إن التخلص من الوزن يقوم على تقليل معدل السعرات الحرارية الوارد إلى الجسم، وهذا ما يجعل الجسم يحرق سعراتٍ حرارية أكبر مما يدخل إليه، أي يقوم بحرق السكّريات المخزنة في العضلات ومن ثمّ يعمد إلى حرق الدهون المتواجدة ضمنه.

فوائد البطاطا المشوية للرجيم

للبطاطا المشوية دور في تعزيز عمليّة الأيض عند الإنسان، وبالتالي تَسهيل عملية الهضم، وإنقاص الوزن بسرعة.

تعتبر البطاطا المشوية فعالة وذات تأثير ونتائج في الحد من تراكم الدهون، كما أنها تساهم في تخفيض مستويات السكر في الدم.

تحتوي البطاطا المشوية على كمية كبيرة من الماء وهذا ما يحفز عملية الهضم، ويالتالي فإنه يسهل من عملية إذابة الدهون.

تساهم في تخليص الإنسان من الوزن الزائد، نظرا لاحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

رجيم البطاطا المشوية

رجيم البطاطا المشوية يتم تطبيقه على سبعة أيام لتقليل الوزن ما يقارب الخمس كيلوغرامات.

في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس يكون الطعام عبارة عن بطاطا مشوية، إضافة إلى سفن أب دايت.

في اليوم السادس يكون الطعام عبارة عن فواكه وخضروات بأشكال مختلفة.

في اليوم السابع يكون الطعام عبارة عن نوع واحد من الفاكهة على طول اليوم.

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