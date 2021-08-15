فوائد البطاطس المسلوقة والمقلية، وقيمتها الغذائية

ما هي فوائد البطاطس؟ ما هي فوائد البطاطس المقليه؟ ما هي فوائد البطاطس المسلوقة للرجيم؟ ما هي فوائد البطاطس المسلوقة للاطفال؟ ما هي فوائد البطاطس للرضع؟

فوائد البطاطس لا تعد ولا تحصى، حيث تعمل البطاطس على حماية العظام تحتوي البطاطس على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذا يعني أن تناولها يساعد في حماية العظام وتعزيز صحتها، وتساعد البطاطس على تعزيز صحة القلب، وخفض خطر الإصابة بالسرطان، وتساعد البطاطس على فقدان الوزن وضبط مستويات ضغط الدم.

فوائد البطاطس المقليه

فوائد البطاطس المقليه متعددة، حيث تحتوي البطاطس المقليه على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تساهم في تهدئة المزاج، وتقلل التوتر وتساعد على الهدوء، وتزيد من الإحساس بالشبع، وتعد البطاطس المقلية من الوجبات المحببة للأطفال خاصة من يعانون من النحافة المفرطة.

فوائد البطاطس المسلوقة للرجيم

فوائد البطاطس المسلوقة للرجيم كثيرة، حيث تعمل البطاطس على تحسين عملية الهضم أثناء الرجيم، الحد من علامات الشيخوخة خلال إنقاص الوزن، حماية الجلد وتعزيز الدورة الدموية،الحفاظ على توازن السوائل بالجسم خلال تخسيس الوزن، وتعد البطاطس المسلوقة مقاومة ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، وتعمل على التقليل من تراكم الدهون المخزنة بالجسم.

فوائد البطاطس المسلوقة للاطفال

فوائد البطاطس المسلوقة للاطفال تحسين صحة الجهاز الهضمي، خفض فرص العدوى، من فوائد البطاطس المسلوقة للاطفال أيضاً أنها تحافظ على صحة الكبد، علاج لدغ الحشرات، وتحمي بشرة الطفل

فوائد البطاطس للرضع

فوائد البطاطس للرضع كثيرة، تساعد على نمو أسنان الطفل وشعره لاحتوائها على الكالسيوم، من فوائد البطاطس أيضاً أنها تعزز من صحة القلب والدورة الدموية في الجسم لاحتوائها على فيتامين "ب6"، تعزز من كفاءة الجهاز المناعي للطفل وتقيه من الأمراض لاحتوائها على البيتا كاروتين وفيتامين "أ"، تقي من العدوى وضعف البصر وأمراض القلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

تعد البطاطس واحدة من أكثر الخضروات أماناً لنظام الطفل الصلب الأول من الأطعمة، ومع ذلك فإنها مرتفعة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إلى حد ما، مما قد يجعلها صعبة على الطفل من حيث الهضم إذا لم يكن يتحرك كثيراً.

من فوائد البطاطس للرضع أنها تقي من العدوى وضعف البصر وأمراض القلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، من فوائد البطاطس للرضع نها تزيد من وزن الرضع قليلي الوزن أو الذين يعانون من النحافة لارتفاع سعراتها الحرارية، ويمكن الاعتماد عليها كفطور أو عشاء، لأنها من الأكلات المشبعة عالية القيمة الغذائية.

القيمة الغذائية للبطاطس

فيتامين أ وفيتامين سي.

نسبة من المعادن الهامة لنمو الجسم، منها الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم والفوسفور.

تحتوي على نسبة من الحديد المفيد لصحة القلب والعقل لدى الصغار.

نسبة عالية من الكربوهيدرات.

فوائد البطاطس المشوية للرجيم

إن الحبة متوسطة الحجم من البطاطا المشوية تحوي 161 سعرة حرارية، حيث تتوزع هذه القيمة ضمن حبّة بطاطا يبلغ حجمها 170 غرامًا، وهذه القيمة القليلة مهمةٌ على صعيد الرجيم، حيث إن التخلص من الوزن يقوم على تقليل معدل السعرات الحرارية الوارد إلى الجسم، وهذا ما يجعل الجسم يحرق سعراتٍ حرارية أكبر مما يدخل إليه، أي يقوم بحرق السكّريات المخزنة في العضلات ومن ثمّ يعمد إلى حرق الدهون المتواجدة ضمنه.

فوائد البطاطا المشوية للرجيم

للبطاطا المشوية دور في تعزيز عمليّة الأيض عند الإنسان، وبالتالي تَسهيل عملية الهضم، وإنقاص الوزن بسرعة.

تعتبر البطاطا المشوية فعالة وذات تأثير ونتائج في الحد من تراكم الدهون، كما أنها تساهم في تخفيض مستويات السكر في الدم.

تحتوي البطاطا المشوية على كمية كبيرة من الماء وهذا ما يحفز عملية الهضم، ويالتالي فإنه يسهل من عملية إذابة الدهون.

تساهم في تخليص الإنسان من الوزن الزائد، نظرا لاحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

رجيم البطاطا المشوية

رجيم البطاطا المشوية يتم تطبيقه على سبعة أيام لتقليل الوزن ما يقارب الخمس كيلوغرامات.

في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس يكون الطعام عبارة عن بطاطا مشوية، إضافة إلى سفن أب دايت.

في اليوم السادس يكون الطعام عبارة عن فواكه وخضروات بأشكال مختلفة.

في اليوم السابع يكون الطعام عبارة عن نوع واحد من الفاكهة على طول اليوم.

فوائد البطاطا الحلوة

من فوائد البطاطا الحلوة تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم

امداد الجسم بالطاقة كونها مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الاساسي للطاقة في الجسم

فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكري حيث تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر سكر منخفض

تقوية المنعة ومكافحة الالتهابات والامراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء لغناها بفيتامين C وبيتا كاروتين،

مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص والحفاظ على صحة العين و سلامة النظر ومكافحة لغناها بفيتامين A المعروف بفيتامين الجمال، فيتامين C وفيتامين E

فوائد البطاطا الحلوة لمكافحة السرطانات، في بعض الابحاث التي تم اجرائها وجد بان البطاطا الحلوة قد تلعب دور كبير في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستات، القولون، الرئة وسرطانات الفم

من فوائد البطاطا الحلوة الوقاية من فقر الدم لغناها بالحديد والفوليك

من فوائد البطاطا الحلوة الوقاية تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك لغناها بالالياف

من فوائد البطاطا الحلوة تساعد على الاسترخاء وعلاج الارق وتحسين التعلم والذاكرة لاحتوائها على مادة الكولين.

فوائد البطاطس للهالات السوداء

من فوائد البطاطس للهالات السوداء أنها تحتوي إنزيم كاتشولس، والذي يدخل في المستحضرات التجميليّة كمفتح للون البشرة.

في سائل البطاطس توجد نسبة مرتفعة من النشا المحتوي على إنزيم كاتاليز، والذي يقلّل بدوره من الهالات السوداء تحت العينين.

تحتوي نسبة مرتفعة من فيتامين ج، والذي يعمل كمضاد أكسدة لحماية البشرة والجلد، ويدخل في بناء الكولاجين والإيلاستين الهامّين لبناء خلايا البشرة وحمايتها.

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