فوائد التدليك بكرات أملاح جبال الهيمالايا 

اليوم أصبحت الحياة السريعة متعبة للغاية. فهي تمتص الطاقة والحيوية منا ، وتتركنا متعبين ومنقطعين عن الحياة. نحن بحاجة إلى الاسترخاء واستعادة فقدان الطاقة لنشعر بالحيوية. الاسترخاء والراحة يعززان الطاقة في أجسادنا وعقولنا حتى نشعر بتغيير إيجابي في حياتنا اليومية.

ونحن لدينا الحل.. التدليك بكرات أملاح جبال الهيمالايا:

تتكون هذه الكرات الحجرية من ملح الهيمالايا. يشتهر ملح الهيمالايا بخصائصه العلاجية منذ العصور القديمة. ويأتي ملح الهيمالايا من مناجم الملح الموجودة في الباكستان. حيث تقع مناجم الملح في سفوح جبال الهيمالايا العظيمة.

ومن المعروف أن أملاح جبال الهيمالايا تعد من أنقى أنواع الملح على هذا الكوكب. يتم استخراجها يدويا من مناجم الملح. يأتي هذا الملح نتيجة التبخر الهائل في البحر بسبب بعض التحولات الجيولوجية الطبيعية التي حدثت منذ ملايين السنين.

فوائد التدليك بكرات ملح الهيمالايا:

يستخدم ملح الهيمالايا منذ العصور لتعزيز الشفاء من كل الامراض تقريباً. لقد كان الناس يترددون على الكهوف المالحة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي واضطرابات الجلد المزمنة.

اليوم ، يمكن استخدام كرات ملح الهيمالايا شعبيا لتدليك الجسم بعد تدفئته.