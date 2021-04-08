فوائد التين الأسود لا تعد ولا تحصى، يحتوي التينُ الأسود كباقي أنواعِ التين على نسبةٍ عالية من العناصر الغذائيّة المهمة.

يحتوي على الألياف الغذائيّة، والسعرات الحراريّة، والسكريّات، مثل: سكّر الفواكه، والجلوكوز، ومضادّات الأكسدة، وحمض الأوميغا 3، وحمض الأوميغا 6، والعديد من المواد الفينوليّة، والفيتامينات، والمعادن مثل البوتاسيوم، والقليل من الصوديوم، والكالسيوم، والمنغنيز، والنحاسن والحديد، والبروم، والفسفور، وفيتامين ب المركب، وفيتامين أ، وفيتامين ب2، وفيتامين ج، وزيوت، والفلافونيدات، والعديد من الإنزيمات، مثل إنزيم الفيسين.

يعد التين من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم هو أحد العناصر الغذائية التي قد يتسبب الخلل في مستوياتها بتحفيز الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذا فإن تناول التين قد يساعد على إعادة التوازن لمستويات البوتاسيوم في الجسم.

فوائد التين الأسود