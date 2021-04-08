فوائد التين الأسود لا تعد ولا تحصى، يحتوي التينُ الأسود كباقي أنواعِ التين على نسبةٍ عالية من العناصر الغذائيّة المهمة.
يحتوي على الألياف الغذائيّة، والسعرات الحراريّة، والسكريّات، مثل: سكّر الفواكه، والجلوكوز، ومضادّات الأكسدة، وحمض الأوميغا 3، وحمض الأوميغا 6، والعديد من المواد الفينوليّة، والفيتامينات، والمعادن مثل البوتاسيوم، والقليل من الصوديوم، والكالسيوم، والمنغنيز، والنحاسن والحديد، والبروم، والفسفور، وفيتامين ب المركب، وفيتامين أ، وفيتامين ب2، وفيتامين ج، وزيوت، والفلافونيدات، والعديد من الإنزيمات، مثل إنزيم الفيسين.
يعد التين من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم هو أحد العناصر الغذائية التي قد يتسبب الخلل في مستوياتها بتحفيز الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذا فإن تناول التين قد يساعد على إعادة التوازن لمستويات البوتاسيوم في الجسم.
فوائد التين الأسود
- التين الأسود يمدُّ الجسم بالطاقة والحيويّة، ويساعد على حفظ توازن الجسم.
- من فوائد التين الأسود يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يعادل نسبة الصوديوم في الجسم.
- التين الأسود يحافظ على صحة القلب والأوعية الدمويّة؛ وذلك لقدرته في تخفيض الشحوم الثلاثية في الجسم.
- التين الأسود يمنحُ إحساساً بالشبع لفترةٍ طويلة ممّا يساعد في تخسيس وزن الجسم، كما يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي ويحافظ على صحة الجهاز الهضميّ.
- التين الأسود يعالج الإمساك الشديد ويقي من الإصابة بالبواسير.
- التين الأسود يعالج عسر البول وأمراض المسالك البوليّة.
- يرفع التين الأسود من كفاءة جهاز المناعة ويعالج الأمراض الالتهابيّة، مثل: التهاب الحنجرة، والجهاز التنفسيّ، واللوزتين.
- التين الأسود يمنع نمو الأورام السرطانية، ويقضي على الجذور الحرة للخلايا.
- التين الأسود تنظّمُ أوراقُه نسبة السكر في الدم، وذلك بتناول منقوع أوراق التين.
- التين الأسود يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام، ويقوي العظام والأسنان.
- التين الأسود يعزز القدرة الجنسيّة، وذلك بنقع بضع حبات من التين في الحليب، ثمّ تناولها.
- يمنع التين الأسود الإصابة بمرض الانحلال الشبكيّ، والانتكاس القرنيّ، ممّا يحافظُ على صحّةِ وسلامة العينين، خصوصاً مع التقدم في العمر.
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