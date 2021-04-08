فوائد التين للحامل لا تعد ولا تحصى، التين من الفواكه الصيفية التي تتميز بطعمها الحلو، ويساعد التين في تقليل الشعور بالجوع والتحكم في الشهية المفتوحة خلال الحمل.
يوفر التين محتوى كافيًا من الحديد للجسم، وبالتالي يمنع التعب وفقر الدم، ويعزز التين الهضم لأنه غني بالألياف، ما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. يمنحك بشرة صحية وجميلة، كما أنه مفيد في علاج مشاكل تصبغ الجلد وكلف الحمل.
التين مصدر للكالسيوم الأساسي لنمو عظام الجنين وأسنانه، ويساعد في تقوية عظام الأم خلال الحمل وبعده.
فوائد التين للحامل
- التين يساعد على التحكم بمرض السكري لأنّه يحتوي على كمية مرتفعة من الألياف مما يمكن أن يساهم في السيطرة على مستويات السكر لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى أنّ احتواءه على البوتاسيوم يساهم في تنظيم امتصاص السكر بعد تناول وجبةٍ دسمة.
- التين يعمل على تقليل الكولسترول لأنه يحتوي التين على البكتين الذي يتبع للألياف القابلة للذوبان التي تسبب التخلص من الكولسترول الزائد في الجسم وطرحه خارجاَ.
- التين يحافظ على صحة القلب لأنه غنيّ بالفينول والحمض الدهني الأوميغا-6 مما يعزز من صحة القلب، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بداء الشريان التاجي.
- التين يكافح العجز الجنسي لأنه يساهم التين في التقليل من الضعف الجنسي؛ إذ وُجدَ أنّ نقع حبتين الى ثلاث حبات من التين في الحليب لليلة كاملة وشربه وتناوله في الصباح يعزز من القوة الجنسية كما أنه يساعد على زيادة الوزن.
- التين يحافظ على صحة الشعر إذ إنّ العديد من أنواع الشامبو والبلسم يحتوي على التين الذي يُعتقد أنّه يعزّز من نمو الشعر، ورطوبته، وقوته، وبالرغم من عدم وفرة الدراسات عن الموضوع إلّا أنّ هناك بعض الأدلة التي تبيّن أنّ الفيتامينات والمعادن المتوفرة فيه مفيدة للشعر، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ النساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر خلال فترة انقطاع الطمث أنّ هناك العديد من المواد الغذائية التي تتوفر في التين تساهم في المحافظة على صحة الشعر، ومنها السيلينيوم، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامين ج، وفيتامينات ب، والنحاس، والكالسيوم.
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