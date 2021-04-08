فوائد التين للحامل لا تعد ولا تحصى، التين من الفواكه الصيفية التي تتميز بطعمها الحلو، ويساعد التين في تقليل الشعور بالجوع والتحكم في الشهية المفتوحة خلال الحمل.

يوفر التين محتوى كافيًا من الحديد للجسم، وبالتالي يمنع التعب وفقر الدم، ويعزز التين الهضم لأنه غني بالألياف، ما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. يمنحك بشرة صحية وجميلة، كما أنه مفيد في علاج مشاكل تصبغ الجلد وكلف الحمل.

التين مصدر للكالسيوم الأساسي لنمو عظام الجنين وأسنانه، ويساعد في تقوية عظام الأم خلال الحمل وبعده.

فوائد التين للحامل

التين يساعد على التحكم بمرض السكري لأنّه يحتوي على كمية مرتفعة من الألياف مما يمكن أن يساهم في السيطرة على مستويات السكر لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى أنّ احتواءه على البوتاسيوم يساهم في تنظيم امتصاص السكر بعد تناول وجبةٍ دسمة.

التين يعمل على تقليل الكولسترول لأنه يحتوي التين على البكتين الذي يتبع للألياف القابلة للذوبان التي تسبب التخلص من الكولسترول الزائد في الجسم وطرحه خارجاَ.

التين يحافظ على صحة القلب لأنه غنيّ بالفينول والحمض الدهني الأوميغا-6 مما يعزز من صحة القلب، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بداء الشريان التاجي.