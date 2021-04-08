فوائد التين للمعدة لا تعد ولا تحصى، يحتوي التين الشوكى، على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التى تساعد فى تنظيم عملية الهضم، ومرور الطعام عبر الجهاز الهضمي بسهولة، وبالتالي القضاء على الإمساك والأنتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل سرطان القولون أو قرحة المعدة.

التين من أشهر الفواكه المحببة على قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، ولقد استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي.

يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزز صحة القلب وتحميه من المشاكل والأمراض، كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام.

فوائد التين للمعدة

يمكن للشخص المصاب باضطرابٍ في المعدة تناول حبةٍ كاملةٍ من التين بضعُ مراتٍ في اليوم، أو عن طرق غلي ملعقةٍ أو ملعقتين من أوراق التين وشربها، كما يمتلك التين العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائده للمعدة؛ وذلك لأنه يحتوي مواداً يمكن أن تُعالج الإمساك، وتُسهِل حركة الأمعاء الصحية.

وقد يساعد التين على تخفيف عسر الهضم، بالإضافة إلى أنَّ تناول الفاكهة المجففة؛ كالتين المجفف، مع شرب كمياتٍ جيدةٍ من الماء قد يساعد على تخليص الأمعاء من الفضلات؛ نظراً لغناه بالألياف، ولكن يجب تجنب تناول التين لمن يعانون من الإسهال، ويجدر التنويه إلى أنّ تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الأطعمة المصنعة، والأطعمة العالية بالدهون، وعدم الحصول على كمياتٍ كافيةٍ من السوائل، والألياف يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.