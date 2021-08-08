ما هي فوائد الجرجير للجامل؟ هل الجرجير يحفز حركة الأمعاء؟ هل الجرجير يقلل من خطر الإجهاض؟

كون المراة الحامل بحاجة الى نظام غذائي غني و مفيد لها ولجنينها، فيمكن ان يكون الجرجير احد اهم مكوناته وذلك لمساهمته في: تحفيز حركة الامعاء، بسبب احتوائه على تركيز عالي من الالياف. مما يساعد في حل مشكلة الامساك التي تعاني منها الحامل. التقليل من التورم لدى النساء الحوامل لانه يعتبر مدرا للبول.

يمتاز الجرجير بتركيبته الطبيعيّة الغنية بالمغذّيات الرئيسية، ممّا يجعله شائع الاستخدام في العديد من المجالات، مثل: المجال الغذائي، والعلاجي، حيث يمكن شربة كعصير، أو تناوله طازجاً، ونظراً لأهميته اخترنا أنّ نستعرض أبرز فوائد عصيره للرجال، والفوائد العامّة لاستخدامه.

فوائد الجرجير للحامل

الجرجير يساهم في الحد من خطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي لاحتوائه على الفوليت.

الجرجير يساهم في تعزيز صحة الأنسجة وامتصاص الحديد من الطعام لاحتوائه على فيتامين C.

فوائد الجرجير للحامل أنه يساعد العضلات على الانقباض بشكل طبيعي و تقليل الاثار السلبية للصوديوم.

فوائد الجرجير للحامل يحفز حركة الأمعاء لأنه يعمل على تركيز عالي من الألياف مما يساعد في حل مشكلة الإمساك التي تعاني منها الحامل.

من فوائد الجرجير للحامل التقليل من التورم لدى النساء الحوامل لانه يعتبر مدرًا للبول.

تعزيز تكون أنسجة الطفل ويزود الجسم بالطاقة. كما أن من الضروري إنتاج البروثرومبين - مركب كيميائي مسؤول عن تخثر الدم لدى الحامل لاحتوائه على فيتامين ك.

من فوائد الجرجير للحامل التقليل من خطر الإجهاض ويساهم في نضوج المشيمة ويمنع انفصالها لاحتوائه على فيتامين E.

المساعدة في مكافحة نزلات البرد الموسمية خلال الأشهر التسعة لاحتوائه مضادات الأكسدة.

فوائد أخرى للجرجير

الجرجير يعمل على خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان

من فوائد الجرجير للرجال والنساء قدرته على محاربة السرطان، وذلك بسبب احتوائه على مركب سلفورافان الذي يعمل على تثبيط أنزيم هيستون ديسيتيلاز وأبرز السرطانات التي يساهم الجرجير في مكافحتها هي الاتي:

سرطان الثدي.

سرطان البروستاتا.

سرطان الرئة.

تنظيم مستويات سكر الدم

إن الجرجير له خواص قادرة على المساعدة في خفض فرص الإصابة بالسكري، بالإضافة لمساعدة مرضى السكري على إبقاء حالتهم الصحية تحت السيطرة وخفض فرص إصابتهم بمضاعفات مرض السكري.

الجرجير يعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

إن قدرة الجرجير في المساهمة على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب ناتجة من النترات الموجودة بتركيبة الجرجير، والتي تعمل على خفض ضغط الدم مما يحسن عمل الأوعية الدموية، ويقلل الخطر من الإصابة بأمراض القلب.

يضاف إلى ذلك احتواء الجرجير على مضادات أكسدة تقلل من خطر التعرض للنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.

الجرجير يعمل على تحسين صحة العظام

أحد فوائد الجرجير للرجال والنساء أنه يحسن صحة العظام ويزيد من كثافتها، مما يجعله جيد في مكافحة خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.

الجرجير يعمل على تحسين القدرة الإنجابيّة

إنّ قدرة الجرجير على زيادة عدد الحيوانات المنويّة وصحّة الغدد الذكريّة يزيد من فرص التّلقيح، ويُحسّن من القدرة الإنجابيّة للرّجال. وفي دراسةٍ أُجريت في جامعة سلمان بن عبد العزيز في السُعوديّة وُجِدَ أنّ لتناول الجرجير تأثيراً وقائيّاً ضدّ الأضرار التي تتعرّض لها الخِصيتين لدى مَرضى السُكريّ؛ فقد وُجِدَ تحسُّن في مُستويات التّستوستيرون وجودة السّائل المنويّ، وفي العديد من التَغيُّرات النسيجيّة في الخِصية. لذلك، تقترح الدّراسة أنّ تناول الجرجيرعلى شكل سلطة قد يكون ذا فائدةٍ لمَرضى السُكريّ للحدّ من تدهور القُدرات الإنجابيّة.

فوائد الجرجير للرّجال المُدخّنين

في دراسة أُجرِيت على الفئران، وُجِدَ أنّ لزيت بذور الجرجير دوراً وقائيّاً للأضرار النّاجمة عن التّدخين على الخِصيتين عن طريق عكس كلّ التغيُّرات المظهريّة والنسيجيّة في الخِصية -تقريباً- النّاجمة عن التَعرُّض للنّيكوتين الذي يُؤثّر سلباً على تكوين الحيوانات المنويّة، وعدد وحركة الحيوانات المنوية، وعلى قُدرتها على الإخصاب.

فوائد الجرجير للشعر يحتوي على فيتامين أ يحتوي الجرجير على 2373 وحدة دولية من فيتامين أ الذي يحتاجه الشعر للنمو، شأنه كشأن جميع خلايا الجسم، يحتوي على مجموعة فيتامينات ب المركبة، يحتوي على فيتامين ج، يحتوي على فيتامين هـ، يحتوي على الحديد، يحتوي على الزنك،يحتوي على معادن أخرى.

الشعر علامة من علامات الجمال عند المرأة وتحديداً الشرقية؛ لذلك نراها تصبح قلقة وتبحث عن الكثير من الوسائل والخلطات التي تساعدها على الحفاظ على جمال شعرها وعلاجه في حال افتقد أياً من مقومات جماله؛ كالطول والكثافة واللمعان والحيوية.

وينصح خبراء العناية بالشعر بأن تكون هذه الوسائل عبارة عن مواد أو خلطات طبيعية؛ لغناها بالعناصر الغذائية الضرورية للشعر، والتي تساعد على الحفاظ عليه وحمايته من الكثير من المشاكل.

الجرجير هو من الخضراوات المفيدة لصحة الشعر وجماله، وذلك لاحتوائه على العديد من المغذيات ومن أهمها:

الكالسيوم،وهو من أهم المعادن الضرورية لتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.

فيتامين أ، والذي يعد مهماً لنمو خلايا الشعر، كما أنه يحفز الغدد على إفراز الزهم والذي يرطب فروة الرأس ويحمي صحة الشعر.

فيتامين ج والذي يحمي الشعر من الجفاف ومن الجذور الحرة أيضاً ويمنع تقصف الشعر.

يحتوي الجرجير على الزنك، ويلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، كما أنه يحافظ على عمل الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر بشكل صحيح.

ويعد تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك،﻿ وتبين أن تناول مكملات الزنك يقلل من تساقط الشعر الناجم عن نقص الزينك.﻿

ويحتوي الجرجير على الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد.﻿

يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وهذا يجعله معدنًا مهمًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر.

يعد نقص الحديد الذي يسبب فقر الدم سببًا رئيسًا لتساقط الشعر، وهو أمر شائع أكثر بين النساء. ﻿

فوائد الجرجير بشكل عام