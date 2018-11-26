يُعتبر الجزر من أكثر الخضار احتواءً على الألياف

عند موعد الدورة الشهريّة تحدث اضطرابات هرمونيّة في الجسم، ممّا يؤدّي إلى تقلّبات في المزاج، وعصبيّة زائدة وتوترات نفسيّة، ولذلك فإنّ المرأة تسعى دائماً إلى تسريع عمليّة نزول الدورة الشهريّة وإدرار الدم إذا لم يتمّ نزول الدم بصورة طبيعيّة، ومن خلال هذا المقال سوف سنقدم أهم فوائد الجزر للدورة الشهرية، وهي:

- يُعتبر الجزر من أكثر الخضار احتواءً على الألياف، وبالتالي يُساعد على تخليص الجسم من السموم والبكتيريا.

- يُساعد على تدفق الدم أثناء فترة الدورة الشهرية؛ بسبب احتوائه على مادة البيتاكاروتين.

- يخفف آلام الدورة الشهرية المختلفة.

- يمدّ الجسم بكمياتٍ كافيةٍ من الدم؛ بسبب احتوائه على عنصر الحديد. يقضي على التعب والإرهاق الذي يرافق الدورة الشهرية بالعادة.

- يمكن استخدام الجزر أثناء الدورة الشهرية من خلال شرب عصيره مرتين يومياً، أو من خلال إضافته إلى أطباق السلطات والمأكولات المتنوعة.

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