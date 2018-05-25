الإضطرابات الهورمونيَّة المرتبطة بالدورة الشهريَّة هي السبب الرئيس في حدوث هذه الأعراض

نتيجة لتغيُّر مستوى الهورمونات في جسم الفتاة واضطرابها، فإنَّ الدورة الشهرية عادة ما تسبقها أعراض مختلفة قد لا تعي كثير من الفتيات أنَّها مؤشرات مهمة لموعد نزولها. فما هي تلك الأعراض وما أسباب حدوثها؟ "سيدتي نت" التقت باختصاصيَّة النساء والتوليد، الدكتورة جيهان صبري، لتطلعك على هذه الأعراض وأسبابها.

بداية أوضحت الدكتورة جيهان أنَّه لا بد للفتاة أن تعلم بأنَّ الدورة الشهريَّة هي تغيرات تحدث في بطانة الرحم عند المرأة أثناء السنوات التي يمكن الإنجاب فيها، وتؤدي إلى نزول الطمث. والدورة الشهريَّة هي تغيُّر نسب الهورمونات صعوداً ثم هبوطاً لدى أنثى الإنسان على مدى فترة تتراوح ما بين 21 و35 يوماً وتختلف من أنثى لأخرى.

وعموماً تنزل الدورة بعد حدوث تغيُّرات في جسم الأنثى، كنمو الثديين، وتوسع الأرداف والخصر، وظهور شعر تحت الإبطين وفوق العانة، وهذه كلها علامات تشير إلى قرب البلوغ. بالإضافة إلى ذلك فإنَّ للوراثة دوراً في سن البلوغ. ويمكن للفتاة أن تسأل أمها عن سن بلوغها لتتوقع سن بلوغها، وهنالك اختلاف بين بلد وآخر. فمثلاً البنات اللواتي يعشن في مناخ حار مثل دول الخليج يكون سن البلوغ لديهنَّ أبكر أو أصغر من البلدان ذات المناخ المعتدل.

كما أنَّه ومن المهم على كل فتاة ومنذ أول دورة شهريَّة أن تحفظ موعد دورتها متى تبدأ ومتى تنتهي.

أعراض تدل على قرب حدوث الدورة الشهرية:

- آلام في أسفل البطن بسبب تقلصات الرحم.

- صداع في الرأس.

- ألم أسفل الظهر.

- احتقان أو ألم في الثديين بسبب تغيُّر نسبة الهورمونات في الجسم التي تؤدي إلى تجمع السوائل في الصدر.

- تعب وسرعة الإجهاد.

- الغضب والتوتر والاكتئاب.

ما الذى يسبب حدوث أعراض ما قبل الدورة الشهرية؟

أسباب حدوث أعراض ما قبل الدورة الشهريَّة ما زالت غير واضحة، لكن يُعتقد أنَّ الإضطرابات الهورمونيَّة المرتبطة بالدورة الشهريَّة هي السبب الرئيس في حدوث هذه الأعراض، والخاصة بالقلق مثل العصبيَّة والتقلبات المزاجيَّة، التي تنسب إلى عدم التوازن في مستويات هورموني الإستروجين والبروجسترون. وعدم التوازن هذا قد يؤدي إلى تغيُّر في تركيز كيماويات المخ الذي يؤثر بدوره على الحالة المزاجيَّة والسلوك، كما أنَّ قلة مستوى هورمون السيروتونين ربط بينه وبين الإكتئاب.

كما أنَّ تغيُّر مجموعة من الهورمونات التي تنظم سوائل الجسم والأملاح، يصاحبه احتباس للماء في الجسم والشعور بانتفاخه.

ومن العوامل التي تساهم أيضاً في حدوث أعراض ما قبل الدورة الشهريَّة هو تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، والسكر، والكافيين. وكل هذه الأعراض تعدُّ طبيعيَّة، وتختلف من فتاة إلى أخرى، فالبعض قد تشعر بها دورياً والبعض الآخر لا تشعر بها البتة.

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