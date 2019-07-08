فوائد الجزر للشعر 

يتكوّن الجزر من الماء والكربوهيدرات بشكلٍ كبير، ويحتوي على الألياف بشكلٍ جيدٍ أيضاً، بالإضافة الى أنّه غنيٌّ جداً بمادة البيتا كاروتين التي تتحوّل إلى فيتامين A في داخل الجسم، وهو عنصر مهم جداً للرؤية، ويساعد على النمو، وزيادة مناعة الجسم.

ويحتوي الجزر أيضاً على العديد من الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين K، وفيتامين B6، ولكن بنسبٍ مختلفة، وهو غنيٌّ بالبوتاسيوم، والعديد من مضادات الأكسدة اللازمة للجسم، والشعر، والبشرة.

من المعروف أنّ الجزر يزيد من قوة الشعر وكثافته، حيث إنّه غنيٌّ بفيتامين A وتتمثل فائدته للشعر بما يأتي:

1- تحفيز نمو الشعر، وذلك بشرب ما يقارب 90-120 مللتر من عصير الجزر، وكذلك تجدر الإشارة إلى دوره في منع ظهور الشيب المبكّر عن طريق تحسين التغذية الدمويّة للقشرة، ويُعزى ذلك لغناه بفيتامين C، وE.

2- التقليل من تساقط الشعر، وجعله أقوى، وأطول، وأكثر لمعاناً وكثافةً، وذلك لأنه يزوّد الشعر بالفيتامينات اللازمة لذلك.

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