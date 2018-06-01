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دراسة: قلة حركة الأرجل تؤدي إلى تدهور القدرات العقلية

دراسة: قلة حركة الأرجل تؤدي إلى تدهور القدرات العقلية
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