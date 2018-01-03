من فوائد الحلبة للأطفال حديثي الولادة تعالج مشاكل ألم البطن والصدر

الحلبة عشب حولي يتراوح ارتفاعه ما بين 20- 60 سم. لها ساق جوفاء وتتشعب منه فروع صغيرة يحمل كل منها في نهايتها ثلاث أوراق مسننة طويلة، ومن قاعدة ساق الأوراق تظهر الأزهار الصفراء الصغيرة التي تتحول إلى ثمار على شكل قرون معقوفة طول كل قرن حوالي 10 سم وتحتوي على بذور تشبه إلى حد ما في شكلها الكلية وهي ذات لون أصفر مائل إلى الخضار. يوجد نوعان من الحلبة وهي الحلبة البلدية العادية ذات اللون المصفر والحلبة الحمراء والمعروفة بحلبة الخيل وهما يختلفان اختلافاً كثيراً. والحلبة المعنية هنا هي الحلبة العادية الصفراء.

فوائد الحلبة للأطفال حديثي الولادة:

1- من فوائد الحلبة للأطفال حديثي الولادة تعالج مشاكل ألم البطن والصدر.

2- من فوائد الحلبة للأطفال حديثي الولادةأيضاً أنها تقوي مناعة جسم الرضيع وتفتح شهيّته.

3- تفيد الرضّع الذين يعانون مشكلة الربو والحساسية.

4- تحل مشكلة الغازات التي قد يعاني منها بعض الرضّع، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم إعطائها للطفل بكثرة، إذ ينصح بإعطائها لثلاثة أيام في الشهر فحسب.

5- يمكن البدء باستخدام الحلبة كعلاج للأطفال بعد إنهاء الطفل لنصف العام الأول وليس قبل ذلك، ويكون ذلك بكل تأكيد بعد استشارة الطبيب ومتابعته لحالة الرضيع، وفي حال لاحظت الأم عدم حدوث تقدم في صحة الطفل، فيجب عليها عندئذ الرجوع للطبيب المعالج لاستشارته كي يلجأ لوسائل أخرى للمساعدة في حل مشكلات الطفل الصحية.

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