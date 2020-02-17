فوائد الحلبة للدورة الشهرية

الحلبة من النباتات العشبية التي تمتلك العديد من الاستعمالات ويمكن استخدامها كنوع من التوابل، حيث تنتمي للبقوليات، وتتوفر أيضاً على هيئة بذور ناضجة مجففة ذات اللون الذهبي المائل الى الأصفر، ولها الكثير من الفوائد، منها تعزيز صحة البشرة، ومعالجة مشاكلها، زيادة تدفق حليب الثدي، علاج ارتفاع السكر في الدم عند الأشخاص المصابين بداء السكري.

ولطالما تم استخدام الحلبة منذ القدم باعتبارها عقار طبي علاجي لأي عوارض يشعر بها الجسم، فهي غنية بالفسفور، والبروتينات، والبوتاسيوم والمواد النشوية، إضافة إلى حمض التريكونيلين وحمض الكولين اللذان يعتبران أنواع من فيتامين B.

عرفت الحلبة منذ القدم كمسكن لآلام الدورة الشهرية حيث يمكنك تناول كوبين منها يومياً لتتخلصي من آلامك، حيث تعاني كل امرأة من آلام الدورة الشهرية والتي تحتاج في الكثير من الأحيان إلى اللجوء لتناول المسكنات والأدوية للحد منها، ولكن الحلبة تعمل على منع ألم الدورة الشهرية، وذلك لأنها أعشاب طبيعية تساعد على التخفيف من الألم، وهو بديل طبيعي لاستخدام العقاقير المسكنة للألم، كما أنها تعمل على التقليل من أعراض الألم المصاحبة للدورة مثل الغثيان والتقىء والإجهاد والإغماء.

طريقة تناول الحلبه لعلاج اضطرابات الدوره الشهرية

بفضل تناول الحلبه قبل موعد نزول الدوره الشهرية بعدة أيام وذلك بمعدل كوبين واحد في الصباح والثاني في المساء، ويفضل التوقف عن تناول الحلبه عند نزول الحيض.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد الحلبه الصحية وقيمتها الغذائية:

1- تعزز صحة مشاكل الجهاز الهضمى، مثل اضطرابات المعدة والإمساك والالتهابات، لتحسن وظائف الجهاز الهضمى وإزالة التهابات القولون.

2- المحافظة على صحة مرضى القلب من الإصابة بالأزمات والنوبات القلبية، وذلك من خلال احتواء الحلبة على خصائص مفيدة لصحة القلب.

3- الحد من الإصابة بالالتهابات فى الجسم، وإزالة قرحة الفم والدمامل.

4- معالجة أمراض الجهاز التنفسى مثل السعال والالتهاب الشعبى والبرد والأنفلونزا.

5- الحد من الإصابة بأمراض السرطان، حيث تحتوي الحلبة على مقدار عالي من الفيتامينات والمعادن.

6- تعد الحلبة من أفضل الأعشاب الطبيعية، وذلك لأنها تعمل على معالجة أمراض الكلى وإزالة الالتهابات.

7- احتواء الحلبة على خصائص مضادة للأكسدة تعمل على الحد من ظهور الالتهابات، وخصوصا التهاب المفاصل والروماتيزم.

8- ارتفاع مستوى الرغبة الجنسية وتشمل معالجة الفتق وضعف الانتصاب ومشاكل الذكور الأخرى، مثل الصلع حيث يعتبر مكمل غذائي يمتلك الكثير من الفوائد الصحية.

9- الحد من التهابات المتواجدة خارج الجسم مثل ألم وتورم العضلات.

10- معالجة قشرة الرأس والإكزيما الجلدية وجروح البشرة.

11- التخلص من نحافة الجسم وزيادة الوزن وفتح الشهية لتناول الطعام.

12- تحتوي الحلبه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الانسان، ومنها الفيتامينات والحديد والكالسيوم والالياف ومضادات الاكسدة.

13- تنظيف الجسم من السموم والمواد التي تضر به وذلك عن طريق البول والكلى، وفي هذه الحالة ينصح بتناول كوب من الحلبه بعد كل وجبة.

14- الحلبه فعالة في الوقاية من ارتفاع السكر في الدم، اذ ان كل جرامين من الحلبه يعادلان وحدة من الانسولين وذلك بسبب احتوائها على مركب يشبه الانسولين الذي ينتجه البنكرياس.

15- تحافظ الحلبه على صحة القلب والأوعية الدموية وبالتالي تحمي من الاصابة بتصلب الشرايين، وذلك لأن الحلبه غنية بالكولين والقلويدات المعروفة بتأثيرها الايجابي على صحة القلب.

16- تناول الحلبه باستمرار يحمي من التهابات المفاصل وهشاشة العظام خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث.