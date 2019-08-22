طفلك لا يشرب الحليب: جربي هذه النصائح

هل امتنع طفلك عن شرب الحليب مؤخرا؟ هل تريدين أن يحصل طفلك على المغذيات الاساسية الموجودة في الحليب؟ الحل لدينا.

يعتبر الحليب من المواد الاساسية للحفاظ على صحة الطفل ونموه، وهناك العديد من الأمهات اللاتي تعانين من مشكلة امتناع او توقف الاطفال عن تناول الحليب. ولحسن الحظ، في مجتمع اليوم، هناك أطنان من المنتجات البديلة للحليب، والتي تملك نفس الفوائد الصحية، والتي سيحبها طفلك. تَتضمّن المنافع الرئيسية للحليب الكالسيوم وفيتامين د، الهام للأطفال.

على أية حال، البدائل متوفرة اليوم، مثل اللبنِ، الجبن، والمنتجات الأخرى المكونة من الحليبِ يمكن أن تسمح لطفلك بالحصول على نفس الفوائد دون الدخول في حرب الحليب.

نصائح للحصول على فوائد الحليب:

قومي بإدخال هذه الأصناف إلى وجبات الطفل لتضمني حصوله على الفوائد والمغذيات التي يخسرها من ابتعاده عن الحليب. بالإضافة، يمكنك إدخال الحليب بأكثر من طريقة إلى طعام الطفل. جربي إضافته إلى العصير، مخفوق الفواكه، الكاكاو. يدخل الحليب أيضا في تشكيلة من الأطعمة التي نأكلها كلّ يومَ وبهذه الطريقة يمكن أن تدخليها في حمية الطفل، على سبيل المثال، في الشوفان المجروشِ ورقائق الفطورِ. يمكن أن يدخل الحليب وبدائله إلى وجبات الطعام الأخرى، مثل الجبن، والمعكرونةَ، والبيتزا، أو اللازانيا. كذلك يمكن أن يحصل الطفل على الحليب من مصادر أخرى مثل البوظة.

بالاضافة هناك حلويات أخرى تتكون من الحليب مثل المحلبية، الأرزّ بالحليبِ، كعكة الجبن، والعديد من الأفكار الأخرى. لا تدعي كره أبنك للحليب ينسيك كل الأفكار الأخرى الممكنة لإعادته إلى قائمة وجباته الرئيسية.