فوائد الحمص المسلوق للجسم كنز لايقدر، يعد الحمص مصدراً للعديد من المواد الغذائية المفيدة، حيثُ إنّه مصدرٌ غنيّ بالألياف، والكربوهيدرات، والبروتينات، ومجموعة فيتامين ب، وبعض المعادن، وغيرها.

فتناول كوب من الحمص المطبوخ يعطي تلث احتياج الجسم من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين مستوى الكوليسترول في الجسم . وكل 100 جرام من الحمص المسلوق بدون ملح يحتوي على مجمل سعرات حرارية بمعدل 168.42 منها 109.68 سعر حراري من الكربوهيدرات و 23.21 سعر حراري من الدهون و 35.44 سعر حراري من البروتين .

وتناول الحمص لا يسبب زيادة واضحة في مستويات الإنسولين، ﻿ يساعد الحمص في الوقاية من الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والجهاز الوعائي وبعض أنواع السرطانات، خاصةً عند مرضى متلازمة الأيض. يقلل الحمص من خطر الإصابة بالعديد من مضاعفات السكري.

فوائد الحمص المسلوق

من فوائد الحمص المسلوق مدرّ للبول.

يعالج المفاصل وآلامها، وخاصّة عظام الظهر.

من فوائد الحمص المسلوق منشّط للأعصاب.

يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.

يحافظ على صحّة القلب، ويقيه من التعرّض إلى الجلطات القلبية.

يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.

من فوائد الحمص المسلوق يفتح سدّد الطحال، والكبد.

يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.

الحمص المسلوق يحفّز نمو الشعر الجديد.

يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.

ينظّم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.

يبني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.

يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.

الحمص المسلوق يعطي الجسم القوة، والنشاط.

يوفّر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.

يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.

من فوائد الحمص المسلوق يعالج الروماتيزم.

من فوائد الحمص المسلوق يكافح السمنة.

الحمص المسلوق مضاد للأكسدة.

من فوائد الحمص المسلوق يحسّن المزاج.

فوائد الحمص المسلوق للجهاز الهضمي:

يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.

من فوائد الحمص المسلوق ينظّم حركة الأمعاء.

من فوائد الحمص المسلوق يعالج الإمساك.

من فوائد الحمص المسلوق يسهل عملية الهضم.

استخدام الحمص المسلوق يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن.

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