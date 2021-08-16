فوائد الخيار الصحية والجمالية

ما هي فوائد الخيار للحامل؟ ما هي فوائد الخيار للرجل؟ ما هي فوائد الخيار للبشرة؟ ما هي فوائد الخيار للمعدة؟ ما هي فوائد الخيار للكلى؟

فوائد الخيار لا تعد ولا تحصى، الخيار يحسن الهضم، ولعظام أقوى، ومن فوائد الخيار أيضاً أنه مهم لصحة القلب والأوعية الدموية، وصحة الشعر والأظافر.

ومن فوائد الخياً أيضاً، يعد الخيار وفرة الماء والترطيب، ويخلصك من رائحة الفم الكريهة، وإزالة السموم من الجسم، وتوازن الهرمون.

الخيار ثمر أسطواني مطاول محدب الطرفين، أوراقه شبه مثلثية كبيرة الحجم وتشكل مظلةَ للثمرة من أشعة الشمس والعوامل المؤثرة، وسيقانه قصيرة زغباء، شعرها كثير، يتراوح طول الثمرة من 2.5-90 سم، ولها أجزاء لولبية تسمى المحاليق تنتشر عليها، لها قشر رقيق أخضر اللون في الوضع الطبيعي، أما حين اصفرار الثمرة فإن طعمها يصبر مريراً أو حامضاً بعض الأحيان.

ويقوم الناس بتخليل ثمارها لتحفظ على مدار العام ويصنعون منه المخلل، أزهارها صفراء مائلة للأبيض، حيث يطغى الماء على 95% من كتلتها، ومع أن هذه النبتة تصنف نباتياً على أنها من الفواكه إلا أنها تستعمل في أغراض الطهي والمقبلات والشطائر وتحضر في الطعام كوجبة رئيسية.

فوائد الخيار للتخسيس

فوائد الخيار للتخسيس لا تعد ولا تحصى، يعد الخيار مدر للبول، ويساهم الخيار توازن الأملاح، وإزالة السوائل الزائدة من الجسم، تقليل العبء على القلب والكليتين، ويساعد الخيار في الوقاية الجيدة من أمراض الغدة الدرقية.

ومن فوائد الخيار للتخسيس أنه يحفز إنتاج فيتامين C في الجسم،وأنزيمات الخيار تساعد على امتصاص فيتامين B2.

فوائد الخيار للدماغ

الخيار مصدر مهم للحصول على مركبات الفلافونيل المضادة للأكسدة، وهي مركبات تحسّن النبضات العصبية وكذلك نوعية الإشارات العصبية المتبادلة بين خلايا الدماغ، يخفف رد الفعل على الإجهاد، يحتوي الخيار على نسبة عالية من مجموعة فيتامين В (فيتامين B1 وفيتامين B5 وفيتامين B7) التي تخفف حالة القلق وعواقب الإجهاد.

فوائد الخيار للكلى

يحتوي الخيار على ألياف وماء يمنع من حصى الكلى والإمساك فالاستهلاك اليومي للخيار يزيد من تناول الألياف ويعتبر الخيار أيضًا مصدرًا هاما للبوتاسيوم وفيتامين ج والسيليكا وفيتامين أ والمغنيسيوم.

فوائد الخيار على الريق

من الجدير بالعلم أن الخيار يحتوي على فيتامين ك (Vitamin K) الذي يساعد على كلٍ من تخثر الدم، ودعم صحة العظام أيضًا، بالإضافة إلى احتوائه على الكالسيوم الذي له دور أساس في دعم صحة العظام وبنيتها، ولا بد من التنبيه إلى أن فيتامين ك يساهم بشكل كبير في تحسين عملية امتصاص الجسم للكالسيوم.

فوائد الخيار قبل النوم

فوائد الخيار قبل النوم أنه يساعد تناول الخيار قبل النوم على فقدان الوزن، ويحتوي الخيار على 96٪ من الماء، فتناول الخيار قبل النوم يساعدك على التخلص من السموم.

ومن فوائد الخيار قبل النوم أنه يساعد تناول الخيار قبل النوم في محاربة رائحة الفم الكريهة، من فوائد الخيار قبل النوم يساعدك في تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، وذلك يساعدك في حماية الجسم من الإصابة بالإمراض.

يساعد على خسارة الوزن

يرطب الجسم

من فوائد الخيار قبل النوم أيضاً يعزز قوة العظام

يقي من الإصابة بالسرطان

من فوائد الخيار قبل النوم أيضاً ينظم سكر الدم

يعزز من صحة الجهاز الدوراني

من فوائد الخيار قبل النوم أيضاً يقي من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

فوائد الخيار للحامل

تناول الخيار خلال فترة الحمل لمنع انتفاخ وتورم الجسم

تناول الخيار خلال فترة الحمل لتعزيز وتقوية المناعة

تناول الخيار خلال فترة الحمل لتعزيز نمو وصحة الجنين

تناول الخيار خلال فترة الحمل لحماية الحامل من الجفاف

تناول الخيار خلال فترة الحمل لإدرار البول

تناول الخيار خلال فترة الحمل للسيطرة على مستويات ضغط الدم

تناول الخيار خلال فترة الحمل لتحسين الحالة المزاجية

تناول الخيار خلال فترة الحمل للوقاية من الإمساك وعلاجه

أما بالنسبة لمخلل الخيل فهو يعد خياراً آمناً لكن يجب على الحامل أن تنتبه إلى كمية الصوديوم المتواجدة في مخلل الخيار الذي تتناوله، لذا يفضل اللجوء للنوعيات المصنعة في المنزل.

أما عصير الخيار فهو يساعد على الحفاظ على صحة أسنانها طوال فترة الحمل، ويخفض من فرص تعرضها لمشكلات في اللثة والأسنان.

فوائد الخيار للمعدة

يفيد الخيار في تحسين عمل الجهاز الهضمي وتطبيع نبيت الأمعاء، لذلك يجب تناوله بانتظام، لأن قشرته ولبه يحتويان على ألياف غذائية مركزة تساعد كثيرا على تحسين تمعج الأمعاء، كما أن الخيار يساعد على إنتاج السيروتونين. لذلك يوصي الأطباء بتناوله في فترة اللامبالاة والتعب وحتى الاكتئاب.

فوائد الخيار للبشرة

فوائد الخيار للبشرة لا تعد ولا تحصى، يساعد الخيار على ترطيب البشرة، ومحاربة الرؤوس السوداء، وعلاج حروق الشمس، وتهدئة الجلد، كما يعد من أفضل الوصفات لعلاج مشكلات البشرة الجافة والسيطرة عليها، وطريقة عمل وصفة الخيار للبشرة هي أن تقوم بخلط عصير الخيار مع كمية متساوية من الزبادي أو الحليب، وطبقه على وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة.

يعتبر الخيار أحد الخضروات المثالية لبشرتك، وعند إدخاله ضمن تغذيتك أو حتى الماسك اليومي الخاص بك فستحصل على فوائد عديدة ومميزة كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

من فوائد الخيار للبشرة أنه يعد أحد المواد الطبيعية الرائعة في تفتتيح البشرة، ومطهر ومنظف للبشرة ومهدئ لها، حيث يساعد الخيار في محاربة الالتهابات والمشكلات الجلدية، ويحسن نسيج الجلد

يعد الخيار يساهم في الوقاية من حروق الشمس وتهدئة الجلد، كما أنه يعد مرطب طبيعي للبشرة، من فوائد الخيار للبشرة أيضاً أنه يساهم في الوقاية من التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة.

فوائد الخيار بشكل عام

يحتوي على أنزيم كالبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم.

يعتبر الخيار علاجاً مثالياً لإنقاص الوزن.

الخيار له تأثير فعال في التخلص من آلام الصداع.

من فوائد الخيار يساعد الجسم في التخلص من الفضلات

الخيار له تأثير قوي في علاج الإنتفاخ الموجود حول العين وعلاج الهالات السوداء حول العين.

الخيار مدر للبول وله تأثير قوي في علاج اضطرابات الرئة والمعدة والصدر

يعتبر الخيار من اكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامينات متنوعة لذلك يجب ان يكون موجوداً على السحور باستمرار للاستفاده منه.

الخيار غني بالسوائل المفيدة لجسم الانسان فهو مرطب قوي ويقي الجسم من العطش ويعطي شعور بالشبع.

من فوائد الخيار مهدئ للاعصاب ومزيل للتوتر ويساعد على ضبط النفس واعتدال الحالة المزاجية للصائم.

من فوائد الخيار أنه يحافظ على نضارة الجلد ونعومته ويغذي عضلات الوجه ويمنع علامات الاجهاد.

كيف يمكن أن يساعد الخيار في إنقاص الوزن؟

القاعدة البسيطة لفقدان الوزن هي خلق عجز في السعرات الحرارية عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل مما تحرقه. الأطعمة مثل الخيار منخفضة السعرات الحرارية وبالتالي تساعدك على خلق نقص في السعرات الحرارية.

كم عدد السعرات الحرارية في الخيار؟

يحتوي كوب من شرائح الخيار على 14 سعرة حرارية فقط ، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من السعرات الحرارية اليومية المسموح بها في نظام غذائي لفقدان الوزن.

يحتوي الخيار متوسط ​​الحجم على 24 سعرة حرارية فقط ، مما يجعله طعامًا منخفض الكثافة للغاية. إن جعل هذه الأطعمة جزءًا من نظامك الغذائي مفيد لفقدان الوزن لأنها تملأك بعدد أقل من السعرات الحرارية.

فوائد غذائية أخرى للخيار

يوفر لك تناول خيار متوسط ​​الحجم غير مقشر ثلث القيمة اليومية لفيتامين K ، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم ، واستقلاب العظام ، وتنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.

يوفر لك الخيار متوسط ​​الحجم أيضًا 7 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين سي. يعزز فيتامين سي مناعتك ، ويدعم إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على قوة العظام والشعر والجلد.

تساعد بذور الخيار في محاربة الإمساك ، ولها فوائد مضادة لمرض السكري وتحتوي على كمية مناسبة من المضادات الحيوية. يساعدك كل هذا الغذاء على الشعور بالحيوية والعيش حياة نشطة وصحية.

أفضل طريقة لاستهلاك الخيار لفقدان الوزن:

قدمي الخيار في السلطات. إن تناول الخيار مع السلطات سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

يمكنك تجربة مزيج من الطماطم والخيار والفجل والجزر لتحضير سلطة لذيذة. يمكنك أيضًا محاولة صنع سلطة الخيار بأوراق السبانخ والفلفل.

مشروب الخيار

لعمل مشروب منعش ومليء بالخيار ، قطعي الخيار إلى شرائح وأضيفي أوراق النعناع وأوراق الريحان وبعض الليمون لصنع مزيجًا رائعًا.

يمكنك إضافة بعض السبانخ أو اللفت أو الكرفس لجعلها صحياً .