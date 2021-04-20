من فوائد الخيار يساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي من حرقة أو حموضة أو التهابات في المعدة، يحتوي الخيار على الألياف الغذائية يساعد على طرد السموم من الجسم وتعزيز عملية الهضم وعمل الأمعاء، كونه غنيًا بالماء والألياف فهو يساعد على علاج الإمساك والوقاية منه والحفاظ على حركة الأمعاء منتظمة.

يعتبر الخيار من الأطعمة المناسبة التي تمنع العطش وتفيد بفيتاميناتها الجسم خلال النهار خاصة عند السحور والذي يساعد الصائم على إتمام صومه، وتحمل الجوع.

يحتوي كل كوب من الخيار(104 غرامات) 16 سعرة حرارية، ما يسمح بتناول كميات كبيرة منه، بدون القلق في شأن السعرات الحرارية. إن المحتوى العالي للماء في الخيار يخفّف الوزن، فضلًا عن دور الفاكهة في تعزيز أداء الجسم، وتنظيم درجة الحرارة ونقل الفضلات والمواد المغذية. فالترطيب السليم يمكن أن يؤثّر في الأداء البدني وعمليّة التمثيل الغذائي والقوّة العقليّة والمزاج. وفي حين تُستوفى معظم احتياجات الجسم من الترطيب عن طريق شرب الماء أو السوائل الأخرى، فإن ساعات الأكل القصيرة خلال رمضان تجعل من الصعب الإيفاء بالاحتياجات اليومية من السوائل، وهو ما يجعل من الفواكه والخضروات مصدرًا جيّدًا للماء في النظام الغذائي.

من المعلوم أن الجفاف عامل خطر ومسبّب للإمساك لأنه يغيّر توازن الماء ويجعل خروج البراز صعبًا، خصوصًا عند تقليل كمّ الطعام المُتناول. ونظرًا إلى أن الخيار غنيّ بالماء، هو يعمل على ترطيب الجسم، ما يجعل الإخراج أكثر انتظامًا، ويحول دون الإمساك. وعلاوة على ذلك، فهو يحوي الألياف، التي تُساعد في الشعور بالشبع لساعات طويلة.

فوائد الخيار في السحور

الخيار غني بالسوائل المفيدة لجسم الانسان فهو مرطب قوي ويقي الجسم من العطش ويعطي شعور بالشبع.

الخيار مهدئ للاعصاب ومزيل للتوتر ويساعد على ضبط النفس واعتدال الحالة المزاجية للصائم.

من فوائد الخيار في السحورأنه يحافظ على نضارة الجلد ونعومته ويغذي عضلات الوجه ويمنع علامات الاجهاد.

يحتوي على انزيم كالبوتاسيوم الضروري لتنظيم ضغط الدم.

يعتبر الخيار علاجاً مثالياً لإنقاص الوزن.

الخيار له تأثير فعال في التخلص من آلام الصداع.

من فوائد الخيار في السحور يساعد الجسم في التخلص من الفضلات

الخيار له تأثير قوي في علاج الإنتفاخ الموجود حول العين وعلاج الهالات السوداء حول العين.

الخيار مدر للبول وله تأثير قوي في علاج اضطرابات الرئة والمعدة والصدر

يعتبر الخيار من اكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامينات متنوعة لذلك يجب ان يكون موجوداً على السحور باستمرار للاستفاده منه.

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