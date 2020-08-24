فوائد الدراق الصحية والجمالية

الدراق من الأغذية الغنية بهذه المضادات والمركبات النباتيّة التي تكافح التأكسد الذي يحدث في الجسم، ويقلل خطر الشيخوخة والإصابة بالأمراض، وتجدر الإشارة إلى أنّه كلمّا كان الدراق طازجاً وناضجاً أكثر، زادت كميّات مضادات الأكسدة المتوفرة فيه.

وحيث يُعدُّ الدراق مصدراً لفيتامين أ؛ الذي له دورٌ مهمٌ في النمو، والتطور، والمحافظة على صحة الجهاز المناعي، كما يحتوي أيضاً على فتامين ج؛ الضروري للنمو، وإعادة بناء الخلايا التالفة، بالإضافة إلى فيتامين ك؛ المسؤول عن تكوين عوامل التخثر التي تُساعد على تجلط الدم.

وتتميز فاكهة الدراق بفوائدها الصحية ومكوناتها الغذائية التي تجعلها مصدراً رئيسياً وخياراً ذكياً لحصة مفيدة وصحية والأهم لمكافحة الأمراض والسرطانات. فما هي أهم فوائد الدراق؟

1- غني بالفيتامينات لاسيما الفيتامين A وC وE وB6 بالإضافة الى احتوائه على مجموعة من أحماض النياسين وحمض الفوليك.

2- خسارة الوزن: يتميز الدراق بأنه قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تشعرك بالشبع وهذا ما يجعله خياراً جيداً لخسارة الوزن.

3- يحتوي الدراق على نسبة كبيرة من الألياف والمعادن وأهمها البوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم.

4- يحارب أمراض القلب: بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتفادي الترسبات في الأوعية الدموية.

5- يحارب السرطان: يعتبر الدراق مصدرا مهماً ورئيسياً لمادة البيتاكاروتين، مضادات الأكسدة القوية، وفيتامين C التي تقلل مخاطر الإصابة ببعض انواع السرطانات ومكافحة تشكل الأورام.

6- يحافظ على صحة العيون: بما انه غني بالفيتامين A و C يساعد الدراق في المحافظة على سلامة العينين والرؤية وتجنب الإصابة بأمراض العين.

7- صحة الجهاز الهضمي: يعتبر الدراق منظفاً جيداً للأمعاء لاحتوائه على الألياف الطبيعية كما انه يساعد في التخلص من الإمساك.

8- ينظم مستوى السكري: أثبتت الدراسات ان احتواء الدراق على الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكري والأنسولين في الدم.

9- جمال البشرة ومكافحة الشيخوخة: يعدّ الدراق من المصادر الغنية بالمغذيات والفيتامينات المفيدة للبشرة وصحتها. كما ان احتواءها على مضادات الأكسدة يحمي الجلد ويحارب علامات الشيخوخة كما ان وجود الكولاجين يساعد في تجدد الخلايا والحفاظ على صحة البشرة ومرونتها.

فوائد الدراق للبشرة

- يحتوي الدراق على بعض المركبات التي قد تحافظ على صحة البشرة ورطوبتها بالإضافة إلى تقليل خطر تعرضها لضرر أشعة الشمس.

- يرفع من مستوى السيراميد في الجسم، والذي يُعدُّ أحد مكونات البشرة ويحول دون فقدانها الماء، مما يُحسن من قدرة الخليّة على الاحتفاظ برطوبتها ويسمح لها بتحسين قوامها.

- أنّ الحبة الواحدة من الدراق تحتوي على 15% من الكمية المُوصى باستهلاكها من فيتامين ج؛ الذي يُساعد على التئام الجروح.

- المحافظة على قوة الجهاز المناعي، كما أنّ له دوراً في التخلص من الجذور الحُرّة وهي من المواد الكيمائيّة المرتبطة بخطر تدمير الخلايا، والإصابة بالعديد من الأمراض؛ كالسرطان.

طريقة تحضير عصير الدراق

مقادير عصير الدراق:

- 4 حبات دراق كبيرة

- ½ كوب سكر أو أكثر حسب الرغبة

- 1 كوب ماء

- 1 ملعقة ليمون كبيرة

- سفن أب أو أي مشروب غازي



طريقة تحضير عصير الدراق:

- أولاً يقطع الدراق ويوضع في مقلاة على النار مع السكر والقليل من الماء.

- ثم يتركوا على النار حتي يذبل الدراق.

- يترك الدراق جانباً حتى يبرد ثم يخلط في الخلاط الكهربائي.

- يصفى الدراق من اللب ثم يخلط مع المشروب الغازي.

- يسكب العصير بأكواب التقديم ويزين بحبات الدراق.

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