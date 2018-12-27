من فوائد الذرة للحامل تزيد فرصة إنجاب أطفال مكتملي النمو

تحتوي الذرة الصفراء على العديد من العناصر الغذائية التي تعود بالفائدة الكبيرة على الحامل، حيث كل مائةغ من الذرة على كل من: 3.27غ من البروتين، و2غ من الألياف الغذائية، و86غ من السعرات الحرارية، و1.35غ من الدهون، و6.26غ من السكر، و18.7غ من الكاربوهيدرات، كما تملك الذرة الكالسيوم، والحديد، والمغنيزيوم، والفسفور، والنحاس، وفيتامين سي، وفيتامين الثيامين، والزنك، والنحاس، والصوديوم، والنياسين، واللوتين، والأحماض الدهنية المشبعة، والأحادية، والريبوفلافين.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الذرة الصفراء للحامل:

1- تعاني المرأة خلال فترة حملها من العديد من المشاكل والاضطرابات في الجهاز الهضمي، والتي غالباً ما تكون على شكل عسر هضم، والمؤدي إلى تشكل الغازات المزعجة، بالإضافة إلى الإمساك، والذي قد يكون مؤلماً وقد يؤدي إلى حدوث التهاب في البواسير، لذلك وكون الذرة الصفراء تحتوي على العديد من الألياف الغذائية، فهي بذلك تقوم بعلاج هذه المشكلة، من خلال تليين الأمعاء، وتسهيل حركة الطعام فيها.

2- تحتوي الذرة الصفراء على نسبة عالية من الحديد وحمض الفوليك، واللذان يعملان على الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وذلك من خلال زيادة عدد الكريات الدم الحمراء، كما أنّ لها دوراً كبيراً في وقاية الجنين من الإصابة بأي تشوّهات أو عيوب خلقية.

3- تزيد من فرصة إنجاب أطفال مكتملي النمو، وبأوزان صحيّة وطبيعيّة، ويرجع السبب في ذلك إلى احتواء الذرة على العديد من الفيتامينات المغذية، وأهمّها فيتامين (B1)، بالإضافة إلى مادة الثيامين.

4- وقاية الجنين من الإصابة بأمراض العضلات، وخاصّة الضمور، وذلك بسبب احتوائها على مادة زياكسانثين.

5- من المشاكل التي تواجه المرأة خلال فترة حملها، هي ضعف الأسنان والعظام، والتهابات اللثة، وقد تساعد الذرة على الحدّ من هذه المشكلة، وذلك بسبب احتوائها على كمية من الكالسيوم والأملاح المعدنية الأخرى.

6- التقليل من نسبة الدهون الضارة والكولسترول في الدم، الأمر الذي يقلل من فرصة الإصابة بالنوبات القلبيّة والسكتات الدماغية، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بأمراض ضغط الدم. الوقاية من الإصابة بالسرطان والأورام الخبيثة في الثدي والرحم، أو في أعضاء الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائها على العديد من المواد المضادة للأكسدة.

7- إمداد الجسم بالحيوية والنشاط والطاقة، وهي مفيدة خاصّة في الأشهر الأولى من الحمل، حيث تشعر المرأة بالخمول والكسل. بعض النساء خلال فترة الحمل يعانين من مشكلة تساقط الشعر وضعفه وتقصّفه، ومن شأن الذرة أن تعمل على التحسين من نوعية الشعر، وعلاج المشاكل التي تصيبه، وذلك بسبب احتوائها على الفيتامينات، وأهمّها فيتامين (أ)، والذي بدوره أيضاً يحافظ على صحّة البشرة ونضارتها.

8- إمداد الحامل وجنينها بالعديد من المواد الغذائية التي من شأنها أن تحسّن من الصحة بشكل عام.

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