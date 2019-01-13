الرمان أحد أنواع الفاكهة الخريفية لذيذة الطعم

الرمان أحد أنواع الفاكهة الخريفية لذيذة الطعم، وهو مفيد جداً للصحة، وتكون ثمرة الرمان ذات جلد قرمزي اللون أو أصفر محمر، ويحتوي غلافها على مئات الحبوب المائية اللامعة الحمراء أو البيضاء، ومن فوائد الرمان للدم:

1- زيادة نسبة الهيموجلوبين: يحتوي الرمان على عناصر مهمة؛ كحمض الفوليك، والحديد الذي يزيد نسبة الهيموجلوبين في الدم، ويحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي قد يسهم في علاج مرض فقر الدم (الأنيميا).

2- تعزيز الدورة الدموية: يحتوي الرمان على الفيتامينات، والحديد، والألياف، والبوتاسيوم القادرة على الحفاظ على تدفق الدم الصحي، وبالتالي زيادة قوته، والتخلص من مشاكل نقصه.

والجدير بالذكر أن الرمان يحتوي على الكثير من الفيتامينات بأنواعها، ومجموعة من المواد الغذائية الضرورية، لأداء وظائف الجسم، وتحتوي الثمرة المتوسطة منه على السعرات الحرارية، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن، ومجموعة من مضادات الأكسدة، والألياف الغذائية الذائبة، وغير الذائبة، حيث توفر رمانة واحدة حوالي 45% من الحاجة اليومية.

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