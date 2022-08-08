فوائد الرمان للعضو الذكري وصحة الرجل

يتميز الرمان بخواصه المنشطة جنسياً، وكونه مقوي جنسي طبيعي حيث يساعد على زيادة الرغبة أو الشهوة والقدرة الجنسية وكذلك تعزيز عملية انتصاب القضيب، لذلك يوصف الرمان بأنه فياجرا طبيعية، كما أشارت بعض الدراسات إلى قدرة الرمان على إطالة مدة الجماع، ولهذا السبب تتعدد فوائد الرمان للعضو الذكري، منها فوائد مباشرة مثل تقوية الانتصاب ومنها فوائد غير مباشرة عن طريق منع المشكلات التي قد تؤثر على صحة العضو الذكري للرجل مثل ضغط الدم المرتفع وأورام البروستاتا.

محتويات الرمان المسئولة عن خصائصه

يحتوي الرمان على مجموعة من الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين ك، والمعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم إضافة إلى مركبات الفلافونويد ومركبات الإياتجيتانين ومضادات الأكسدة الطبيعية المعروفة ب"البونيكالاجين"، وهذه أدوار مضادات الأكسدة وفيتامين سي الموجودة في الرمان:

١- مضادات قوية للأكسدة

تعتبر مادة البوليفينول هي واحدة من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الرمان، وهي التي تمنح بذور الرمان لونها الأحمر الجميل، ويتميز عصير الرمان عن عصائر الفواكه الأخرى باحتوائه على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، فعلى سبيل المثال يحتوي عصير الرمان على مضادات أكسدة ثلاث مرات أكثر من الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر، وتكمن أهمية مضادات الأكسدة هذه الموجودة في عصير الرمان في قدرتها على تقليل الالتهابات عن طريق التخلص من الجذور الحرة ومنع حدوث تلف للخلايا.

٢- فيتامين سي

أشارت الدراسات والأبحاث التي أجريت على الرمان أن العصير المكون من ثمرة واحدة من الرمان يحتوي بمفرده على أكثر من ٤٠% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي، يفضل استخدام عصير الرمان الطازج للاستفادة من محتواه من فيتامين سي، أما العصير المبستر فيفقد كثيراً مما يحتويه من فيتامين سي بسبب التكسير.

فوائد الرمان للعضو الذكري

تتعدد فوائد الرمان للرجال، حيث يعتبر الرمان من الفواكه المعززة للصحة الجنسية للرجال لكثرة فوائده في هذا الصدد، ولذلك يستخدم الرمان منذ أزمنة بعيدة في علاج الضعف الجنسي عند الرجال وهذه هي أهم فوائد الرمان للعضو الذكري:

فوائد الرمان المباشرة للعضو الذكري

يمكن استخدام عصير الرمان في علاج مشكلات القضيب مثل الارتخاء أو ضعف الانتصاب وصغر الحجم بتأثير بشكل مباشر على العضو الذكري، ومن بين هذه الفوائد:

تقوية القضيب وعلاج ضعف الانتصاب

يسبب الرمان الزيادة في مستويات هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون المسئول عن حدوث الانتصاب بصورة طبيعية، وتم إثبات ذلك من خلال دراسة أجريت في إحدى الجامعات في بريطانيا، حيث أوضحت هذه الدراسة إلى أن الذكور الذين يحرصون على تناول عصير الرمان بانتظام لمدة أسبوعين يومياً ازداد مستوى هرمون التستوستيرون في الدم لديهم بشكل ملحوظ، لذلك يمكن للرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون أن يتناولوا الرمان بانتظام كعامل مساعد في علاج نقص هرمون التستوستيرون مع اتباع تعليمات الطبيب وأخذ الأدوية التي يوصى بها.

يمكن أن يساعد تأثير عصير الرمان في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء أيضاً على زيادة الدوافع الجنسية لأنه أحد الهرمونات الرئيسية وراء إثارة الرغبة الجنسية.

من المثير للاهتمام بخصوص فوائد الرمان للعضو الذكري أنه بالإضافة لدوره المحفز لإفراز هرمون التستوستيرون، أنه يعالج الأسباب الثلاثة الرئيسية لحدوث ضعف الانتصاب وهي ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والسمنة وإعاقة تدفق الدم، حيث أن الانتصاب لكي يحدث، يجب أن يتدفق الدم إلى العضو الذكري حتى يمتلئ بالدم ويصبح قوياً لكي يحدث الإيلاج.

زيادة كفاءة انتصاب العضو الذكري

يحتوي الرمان على فيتامين سي الذي يدخل في عملية إنتاج أكسيد النيتريك عن طريق تحويل النيتريت إلى أكسيد النيتريك، المعروف بأنه موسع قوي للأوعية الدموية مما يساعد في زيادة الإمداد الدموي الواصل للأعضاء التناسلية الذكرية وهذا هو المطلوب لحدوث انتصاب للقضيب، ومن المثير هنا أيضاً أن عصير الرمان إضافة لدوره في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك يعمل كذلك على منع تكون مادة النيتروزامين في الجسم وهذا يسبب بدوره زيادة في تدفق الدم الواصل إلى العضلات بما فيها العضلات المسئولة عن انتصاب العضو الذكري وبالتالي يزيد من انتصاب القضيب، وأشارت الدراسات أيضاً إلى أن فيتامين سي يعمل علي زيادة في نسبة السيترولين مع إنقاص نسبة الكورتيزول في الجسم، وهذا التأثير أيضاً يعمل على زيادة تدفق الدم إلى مختلف أعضاء الجسم ومن بينها الأعضاء التناسلية الذكرية.

خلاصة القول هنا، يعتبر تقوية انتصاب القضيب من أهم فوائد الرمان للعضو الذكري لأن انتصاب القضيب لكي يحدث يحتاج إلى زيادة تدفق الدم إليه وهذا ما يفعله عصير الرمان عن طريق ثلاث تأثيرات مختلفة وهي كالآتي:

زيادة إنتاج أكسيد النيتريك.

منع تكون مادة النيتروزامين.

زيادة نسبة السيترولين وإنقاص نسبة الكورتيزول في الجسم.

وصفات تكبير حجم القضيب

يمكن استخدام الرمان في وصفات تكبير حجم القضيب وزيادة طوله، وذلك عن طريق استخدام وصفة الرمان المخلوط مع زيت الزيتون والعسل لتكوين عجينة يمكن تدليك القضيب بها لزيادة حجمه وطوله وهي وصفة طبيعية آمنة للغاية.

فوائد الرمان الغير مباشرة للعضو الذكري

يمكن استخدام الرمان في الوقاية من الأمراض التي قد تعود بالضرر على العضو الذكري للرجل، ومن بين هذه المشكلات التي تضر بالقضيب مشكلة تضخم البروستاتا أو سرطان البروستاتا، وكذلك ارتفاع ضغط الدم.

محاربة سرطان البروستاتا

كشفت مجموعة من الدراسات التي أجراها باحثون مختصون في هذا المجال أن تناول الرمان يساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا وهو النوع الأكثر انتشاراً بين الرجال، وبالتالي الحفاظ على صحة العضو الذكري والأداء الجنسي للرجل، وذلك لأنه يثبط تكاثر الخلايا السرطانية، وبالتالي يمنع تكون المزيد من هذه الخلايا السرطانية، هذا بالإضافة إلي قدرته على القضاء على الخلايا التي أصبحت مسرطنة، ولذلك يعتبر محاربة أورام البروستاتا واحدة من أهم فوائد الرمان للعضو الذكري.

تقليل ضغط الدم المرتفع

من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي في بعض الحالات إلى تلف شديد في الشرايين عن طريق زيادة سمكها، مما يتسبب في تقليل الدم المتدفق إلى القضيب وبالتالي الإصابة بضعف الانتصاب، لذلك فإن تناول الرمان بصورة مستمرة قد يساعد على إنقاص ضغط الدم وبالتالي يمنع الآثار الضارة له والمساعدة في تحسين الأداء الجنسي للرجل وتقوية الانتصاب عند مرضى ضغط الدم المرتفع، وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال بعض الدراسات التي أجريت على مجموعة من الأشخاص المصابين بارتفاع في ضغط الدم، حيث انخفض ضغطهم بصورة واضحة بعد تناول ١٥٠ مل من عصير الرمان يومياً لمدة أسبوعين.

أظهرت بعض الدراسات أيضاً أن عصير الرمان من شأنه أن يخفض من ضغط الدم الانقباضي بخصائصه المخفضة لضغط الدم كما ذكرنا، وهذا ما يعزز من تدفق الدم إلى القضيب عند حدوث الانتصاب، لذلك فإن علاج ارتفاع ضغط الدم يعتبر من أفضل فوائد الرمان للعضو الذكري.

علاج القلق وضعف الثقة بالنفس

يعتبر القلق والخوف وعدم الثقة بالنفس من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال، ومن فوائد الرمان في هذا الصدد أنه يساعد على خفض مستويات القلق والتوتر وتهدئة المخاوف النفسية التي قد تسبب ارتخاء القضيب وضعف الانتصاب.

زيادة عدد وجودة الحيوانات المنوية

يتميز الرمان بمحتواه الغني بعنصر الزنك، ومن بين فوائد الزنك أنه يساعد على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية وبالتالي زيادة عددها وتحسين جودتها، وبالتالي يساهم في زيادة احتمالية حدوث الحمل ورفع مستوى الخصوبة، هذا بالإضافة إلى دور الزنك في تعزيز الجهاز المناعي في الجسم والذي يساعد بدوره أيضاً على تعزيز صحة الحيوانات المنوية وبالتالي زيادة احتمالية حدوث الحمل.

فوائد قشر الرمان للعضو الذكري

فوائد قشر الرمان للجنس عديدة، حيث يساعد قشر الرمان على عدد من الأمور التي تعزز الصحة الجنسية للرجل ومنها:

زيادة مستوى الخصوبة وتعزيز الأداء الجنسي للرجل.

رفع كفاءة الحيوانات المنوية للرجل وتعزيز حركتها وخصوبتها.

تحسين الدورة الدموية للرجل.

تقوية انتصاب القضيب.

أسئلة شائعة بخصوص فوائد الرمان للعضو الذكري

يعتبر الرمان من الفواكه المعززة للصحة الجنسية للرجال والنساء على حد سواء وهذا هو السبب وراء كثرة استفسارات الأشخاص بخصوص الرمان وفوائده، ومن بين هذه الأسئلة:

هل الرمان يزيد القدرة الجنسية؟

بالفعل، حيث تتعدد فوائد الرمان للجنس ويعتبر الرمان من الفواكه التي تعمل على تعزيز الأداء الجنسي للرجل، حيث أنه كما ذكرنا يساعد في علاج حالات ضعف انتصاب القضيب عند الرجال، وذلك بسبب تأثير الرمان المشابه لتأثير مادة أكسيد النيتريك والتي تعمل على إرخاء العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية الواصلة إلى القضيب ومن ثم زيادة تدفق الدم الواصل إليه وبالتالي تحسين جودة عملية الانتصاب، وللاستفادة بهذا التأثير يمكن تناول كوب واحد من عصير الرمان قبل إقامة العلاقة الجنسية بين الزوجين، ومن هنا يتبين لنا فائدة الرمان للعضو الذكري.

هل عصير الرمان مفيد للبروستاتا؟

نعم كما ذكرنا أن الرمان يساعد على الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا أو سرطان البروستاتا، حيث أشار الباحثون إلى أن تناول ربع لتر من الرمان يومياً يساعد على زيادة استقرار أورام البروستاتا، وذلك نظراً لاحتواء عصير الرمان على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة الطبيعية وكذلك العناصر الغذائية المعروفة ب "الإياتجيتانين" والتي تعزز من صحة البروستاتا، أضف إلى ذلك قدرة مُستخلص الرمان على الحد من نمو المزيد من الخلايا السرطانية وإبطاء نمو الخلايا السرطانية الموجودة في البروستاتا.

هل الرمان يعالج سرعة القذف؟

أشارت بعض الأبحاث والدراسات الحديثة التي أجريت في ضوء الكشف عن فوائد الرمان للعضو الذكري إلى أهمية الرمان للصحة الجنسية للرجال الذين يعانون من بعض المشكلات الجنسية والتي من بينها سرعة القذف إضافة إلى مشكلات ضعف الشهوة وضعف القدرة الجنسية، وذلك عن طريق المواظبة على تناول مشروب الرمان يومياً، حيث أن تناول عصير الرمان قد يعادل في تأثيره استخدام الفياجرا، كما أنه له القدرة على إطالة مدة الجماع عن طريق تأخير القذف، ولذلك يشار إلى الرمان على أنه فياجرا طبيعية وذلك نظراً لمحتواه الغني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة الجنسية للرجل.

ما هي فوائد الرمان لزيادة الخصوبة؟

تتعدد فوائد الرمان للعضو الذكري، ليس هذا فحسب بل أن للرمان فوائد عديدة بخصوص رفع مستويات الخصوبة لدى النساء والرجال على حد سواء، بالنسبة للرجال كما ذكرنا أن الرمان يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز حركتها وزيادة إفراز هرمون التستوستيرون وبالتالي رفع مستوى الخصوبة لدى الرجال، أما بالنسبة لفوائد الرمان للمتزوجات، فإنه يساعد على زيادة فرص الحمل لدى النساء، وذلك بفضل محتواه من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التي تزيد من مستوى الخصوبة عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يقلل من فرص الخصوبة عند النساء، كما أنه قد يتسبب في حدوث خلل في الحيوانات المنوية القادمة من الرجل، وبالتالي كل هذه العوامل قد تساعد على زيادة فرص الحمل وتحسين مستوى الخصوبة، كما ثبت أن عصير الرمان يساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي الذي يحدث في المشيمة.

يرفع الرمان كذلك مستوى الخصوبة لدى الجنسين نظراً لمحتواه الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للخصوبة، غير أن محتويات الرمان من السكريات مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز تعمل على زيادة مستويات الطاقة في الجسم وتعزيز النشاط والحيوية وبالتالي تحسين الأداء والقدرة الجنسية، كما يساعد فيتامين سي الموجود في الرمان على تحسين امتصاص عنصري الحديد والكالسيوم، وهنا يجب الإشارة إلى أهمية الحديد في تحسين تدفق الدم الواصل إلى الرحم وزيادة إنماء بطانة الرحم وبالتالي زيادة فرص حدوث الحمل لدى النساء، بالإضافة إلى أن محتوى الرمان من الحديد وحمض الفوليك يمنع حدوث التشوهات والعيوب الخلقية لدى الأجنة أثناء فترة الحمل.

وختاماً، تعتبر فوائد الرمان للعضو الذكري من الأمور المثيرة للاهتمام نظراً لتعدد خصائص الرمان المحسنة للصحة الجنسية للرجل بصفة عامة والمعززة لصحة القضيب بصفة خاصة، ولهذه الأسباب يمكن للرجال الذين يعانون من مشاكل جنسية أن يجعلوا من تناول عصير الرمان أمراً روتينياً في حياتهم اليومية للاستفادة بصفات الرمان المفيدة للجسم وللعضو الذكري على وجه الخصوص.