فوائد الزبيب الأسود الصحيّة

الزبيب الأسود يعالج أمراض الرئة، والروماتيزم، والملاريا

يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائيّة المهمّة للجسم كالسكريات، والكربوهيدرات، والدهون، والألياف، كما ويحتوي على العديد من الفوائد الصحيّة، ومن هذه الفوائد:

1- يقوّي الطحال والكبد والمعدة، ويقلّل من وجع الرئة، والحلق، والصدر، والمثانة.

2- يتخلّص من البلغم، والسعال، والتهاب الحلق.

3- يعالج أمراض الرئة، والروماتيزم، والملاريا.

4- يتخلّص من حصى المثانة ويساعد في تفتيتها.

5- يقلّل من ارتفاع ضغط الدم، ويعالج مرض النقرس.

6- يخفّف من التعب والإرهاق، ويحسن الحمل.

7- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك، ويلين الامعاء، ويساعد على غزالة السموم من الجهاز الهضمي.

8- يمدّ الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على السكريات منها الجلوكوز وسكّر الفواكه.

9- يعزّز جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمواد المغذّية والبروتينات.

10- يسهل عمليّة الهضم؛ لكونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تزيد من سرعة الهضم والبلع نتيجة قدرته العالية على امتصاص الماء.

11- يمنع تسوّس الأسنان، ويمنع نموّ البكتيريا الضارة؛ وذلك لاحتوائه على حمض الأولينوليك.

12- يقوّي العظام، ويمنع هشاشة العظام؛ وذلك لاحتوائه على الكالسيوم، لذلك تنصح النساء بتناوله مع الوجبات الخفيفة.

13- يقلّل من حموضة المعدة؛ وذلك لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم والبوتاسيوم.

14- يمنع الالتهابات، ويحارب الجراثيم. يحمي العين من العمى، والضمور، والاضطرابات البصريّة؛ وذلك لاحتوائه على مادّة البوليفينولات المضادة للأكسدة.

15- يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحمي من الأنيميا، لكونه يحتوي على عنصري النحاس والحديد.

16- يحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان، وتحديداً سرطان القولون، وذلك لاحتوائه على العناصر المضادّة للأكسدة.

17- يحمي الحامل من الإصابة بفقر الدم، ويساعد في تثبيت الحمل، ويخفّف من الشعور بالتوتّر والقلق.

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