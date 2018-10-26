فوائد الزبيب الأسود الصحيّة
يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائيّة المهمّة للجسم كالسكريات، والكربوهيدرات، والدهون، والألياف، كما ويحتوي على العديد من الفوائد الصحيّة، ومن هذه الفوائد:
1- يقوّي الطحال والكبد والمعدة، ويقلّل من وجع الرئة، والحلق، والصدر، والمثانة.
2- يتخلّص من البلغم، والسعال، والتهاب الحلق.
3- يعالج أمراض الرئة، والروماتيزم، والملاريا.
4- يتخلّص من حصى المثانة ويساعد في تفتيتها.
5- يقلّل من ارتفاع ضغط الدم، ويعالج مرض النقرس.
6- يخفّف من التعب والإرهاق، ويحسن الحمل.
7- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك، ويلين الامعاء، ويساعد على غزالة السموم من الجهاز الهضمي.
8- يمدّ الجسم بالطاقة، وذلك لاحتوائه على السكريات منها الجلوكوز وسكّر الفواكه.
9- يعزّز جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمواد المغذّية والبروتينات.
10- يسهل عمليّة الهضم؛ لكونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تزيد من سرعة الهضم والبلع نتيجة قدرته العالية على امتصاص الماء.
11- يمنع تسوّس الأسنان، ويمنع نموّ البكتيريا الضارة؛ وذلك لاحتوائه على حمض الأولينوليك.
12- يقوّي العظام، ويمنع هشاشة العظام؛ وذلك لاحتوائه على الكالسيوم، لذلك تنصح النساء بتناوله مع الوجبات الخفيفة.
13- يقلّل من حموضة المعدة؛ وذلك لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم والبوتاسيوم.
14- يمنع الالتهابات، ويحارب الجراثيم. يحمي العين من العمى، والضمور، والاضطرابات البصريّة؛ وذلك لاحتوائه على مادّة البوليفينولات المضادة للأكسدة.
15- يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحمي من الأنيميا، لكونه يحتوي على عنصري النحاس والحديد.
16- يحمي من خطر الإصابة بأمراض السرطان، وتحديداً سرطان القولون، وذلك لاحتوائه على العناصر المضادّة للأكسدة.
17- يحمي الحامل من الإصابة بفقر الدم، ويساعد في تثبيت الحمل، ويخفّف من الشعور بالتوتّر والقلق.
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