فوائد الزنجبيل للشعر الأبيض

الزنجبيل من النباتات التي تنمو في المناطق الحارة، ويمتاز برائحته النفاذة وطعمه اللاذع ولونه المائل للصفرة وأزهاره ذات الألوان الأرجوانية، وله الكثير من الفوائد حيث يتم استخدام جذوره النامية تحت التربة نظراً لاحتوائها على الزيوت المفيدة، ولكن لا يتم استخدام الزنجبيل إلّا بعد أن تذبل أوراقه وتجف. يعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب استخداماً للعلاج مشاكل الشعر مثل الشعر الأبيض، فالزنجبيل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تنشط خلايا البشرة لإعادة إفراز صبغة الميلانين وبالتالي إعطاء الشعر اللون ومن أهم هذه المعادن الحديد واليود والأحماض الأمينية.

طرق استخدام الزنجبيل للشعر الأبيض:

يمكن تحضير عدة خلطات لاستخدامها في علاج الشعر الأبيض ومنها: خلط القليل من الزنجبيل المطحون مع ملعقتين من العسل ليتكون خليط متجانس، ثم يتم دهن المناطق المصابة به وتركه لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر جيداً بالماء الدافىء. خلط الزنجبيل المبشور مع القليل من الحليب، ومن ثم دهن الشعر الأبيض به وفركه لعدة دقائق وتركه لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسله بالماء وتكرر العملية يومياً لمدة عشرة أيام.

