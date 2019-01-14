يمتلك الزنجبيل قدرة في حفظ ورعاية فروة الرأس

الزنجبيل من النباتات التي تنتمي للفصيلة الزنجبيلية، يتميّز بلون أزهاره الصفراء، ينبت بكثرة في كل من الهند، والصين، والمكسيك، وسريلانكا، والباكستان، وجاميكا، والذي يتميّز زنجبيلها بأنّه أحد أفضل أنواع الزنجبيل التي يتمّ إنتاجها حول العالم، ونظراً لاحتواء الزنجبيل على عناصر وفيتامينات ومركبات ذات تأثير على الشعر والوزن والبشرة، يعتبر الزنجبيل من أهمّ العناصر المستخدمة ومن أهم استخدامات الزنجبيل على الشعر:

1- علاج قشرة الشعر، يمتلك الزنجبيل قدرة في حفظ ورعاية فروة الرأس، ولاستغلال الزنجبيل في هذا الغرض قومي بشراء زيت الزنجبيل ودلّكي رأسكِ به يومياً، وستلاحظين خلال وقت قياسي تخلّصكِ من قشرة الرأس، كما ويمكنك خلط زيت الزنجبيل بزيت الزيتون للحصول على زيت مرطب لفروة الرأس عدا عن اللمعان والقوة التي تمنحها له.

2- تكثيف الشعر، للزنجبيل مقدرة على وقف تساقط الشعر ويمكن هذا من خلال خلط الزنجبيل مع زيت الأفوكادو أو الجوجوبا، ولإعداد هذا الزيت قومي بوضع كمية من الزنجبيل في وعاء، وأضيفي إليه الزيت بمقدار ملعقتين منه ويمكنك استعمال زيت الزيتون أيضاً ودلّكي فروة رأسك به بلطف بحركات دائرية وانتظري عليه قرابة النصف ساعة قبل تنظيف الشعر من الزيت.

3- العناية بالشعر، أضيفي ربع كوب من الماء إلى كوب من الزنجبيل وأخفقيها معاً وبعد هذا قومي بتصفيه العصير الناتج باستخدام قطعة من القماش، ودلّكي به فروة رأسك لمدة عشر دقائق وانتظري عليه لمدة خمس عشرة دقيقة واغسلي شعرك بعد هذا بالماء الفاتر.

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