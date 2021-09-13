يحتوي الزيتون الأسود على الكثير من العناصر المفيدة لجسم الإنسان، والتي من أهمّها: فيتامين "هـ"، وفيتامين "ج"، والمعادن، والأملاح المعدنية، والكاروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وللزيتون عدّة ألوان وعدّة أحجام.

وبما أننا في موسم قطف الزيتون سنقدم لكم في هذا المقال أهم فوائد الزيتون الأسود للرجيم:

أكل الزيتون قبل البدء بتناول الطعام بمقدار عشر حبات يساعد على تقليل الشهية، وذلك بسبب احتواء الزيتون على أحماض تحفز عمل الهرمون المسؤول عن الشبع.

من فوائد الزيتون الأسود أنه يحفز الخلايا على إنتاج مادة كميائيّة تساعد على حرق الدهون والتخلص منها.

يحتوي الزيتون الأسود على عناصر تساعد على التخلص من الدهون غير المشبعة، والتخلص من الكولسترول.

يحتوي الزيتون الأسود على كمية سعرات حرارية كبيرة، لذلك ينصح بعدم الإكثار منه أثناء الرجيم.

ينشط الزيتون الأسود إفراز العصارة الصفراء، وأيضاً ينشط عمل البنكرياس مما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم في الجسم.

يزيد الزيتون الأسود من إنتاج إنزيمات لها دور في معالجة الدهون والتخلص منها.

المحافظة على ضغط دم طبيعي، وزيادة نسبة الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى تحسين أداء الجسم بشكل أفضل.

الزيتون غني بالحديد الذي يحفز إنتاج مركب الكارنيتين الذي يحول الدهون إلى طاقة.

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