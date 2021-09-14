من فوائد الزيتون الأسود للسكري ينظم مرض السكري إذ يساعد الزيتون الأسود المصابين بأمراض السكري عند تناوله ويكون ذلك بتحسين وتخفيف من أعراض مرض السكر في الدم، ومن فوائد الزيتون الأسود للسكري أنه يحتوي على الدهون الغير المشبعة الأحادية والتي تعمل على تحسين نسبة السكر الموجودة في الدم.

فوائد الزيتون الأسود للسكري

تقليل الموت الخلوي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين.

زيادة عدد الخلايا المسؤولة عن تصنيع الإنسولين.

التقليل من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

تحسين متسوى الأنسولين في الدم.

من فوائد الزيتون الأسود للسكري انه يعمل على تعزيز تحمل الغلوكوز.

من فوائد الزيتون الأسود للسكري تحسين حساسية الأنسولين في الدم.

طريقة تناول زيت الزيتون لمرضى السكر

إن تناول جرعة صغيرة من زيت الزيتون الصافي على الريق لها فوائد، زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب، وخلايا الدم من التلف، وتحسين مستوى الأنسولين في الدم.

تجربتي مع زيت الزيتون والسكري

تجربة مأخوذة من المنتديات وهي أن خلال ثلاثة أشهر عانيت من أعرض السكر ولم أكن أعرف ثم اكتشفت ان السكر يصل 500 وبدأت التكهنات من الناس والمشورات وفق تجاربهم الخاصة باختصار بعد شهر من الحمية والرياضة نزل حتى 300 مفطرا و200 صائماً تقريباً.

استعملت كثير من الشعبيات ومن أهمها أن احد الشباب استعمل زيت الزيتون لعلاج الكلوسترول فذهب الكلوسترول عنه تماماً فقلت لعلي استعمل الزيت فركزت على زيت الزيتون قبل النوم وصباحا على الريق فنزل السكر حتى كان يتراوح بين 150 -130 لكن لم اكن اظن ان النزول كان من زيت الزيتون ﻷن الناس كانوا يقولون إن السكر عرضي وسكر كاذب ويقولون كم من واحد اصابه السكر وذهب بعد هذا ظننت ان السكر ذهب فقللت من الحمية والرياضة لمدة ستة أشهر فبدأ السكر يرتفع حتى مع المجاهدة استقر عند 160 الى 170 صائم و280 مفطر وأحياناً إلى 300 فقررت أن أتبع ثلاثة حلول لعلاج هذا الارتفاع كل حل لمدة اسبوع،:

الحمية الشديدة والرياضة.

زيت الزيتون.

علاج المستشفى.

الأسبوع الأول

حمية شديدة مع الرياضة ذهب اﻷسبوع بدون فائدة إلا نزولاً طفيفاً لا يذكر

الأسبوع الثاني

حصلت فيه المفاجأة ثلاثة أيام من استعمال زيت الزيتون حللت مفطرا فكان 180 أي انه نزل 100 درجة وبعد ثلاثة ايام أخرى كانت المفآجأة اﻷخرى حللت مفطرا فكان 93 فقط ليس صائما بل مفطرا.

فوائد الزيتون الأسود

يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة

التقليل من هشاشة العظام

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

التقليل من خطر الإصابة بالتنكس العصبي والسرطان

تحسين مستوى ضغط الدم

يحمي من مرض الزهايمر.

تقليل الام المفاصل والتهابها

هل الزيتون الأسود يخفض السكر؟

تحسين وتخفيف من أعراض مرض السكر في الدم لأنه يحتوي الزيتون الأسود على الدهون الغير المشبعة الأحادية المفيدة والتي تعمل على تحسين نسبة السكر الموجودة في الدم.

هل البيض يرفع السكر؟

يمتاز البيض بأنّ المؤشّر الجلايسيمي الخاص به منخفض،لأنه يحتوي على أقل من 1 غرام من الكربوهيدرات، وبالتالي فإنّ تأثير البيض على مستويات السكر في الدم قليلة جدًا.

علاقة الطماطم لمرضى السكري

تعتبر الطماطم من الأغذية قليلة الكربوهيدرات، مما يعني أنها ستساعدك على ضبط مستوى السكر في الدم عند تناولها يوميًا، لذا يتم تضمين الطماطم في معظم الأنظمة الغذائية لمرضى السكري.

والأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، الذين يستهلكون أغذية غنية بالألياف، لديهم مستويات أقل من الجلوكوز في الدم.

هل المخلل يرفع السكر؟

إن الصوديوم الموجود في الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه مرضى السكري بالفعل، وبالتالي يصبح مريض السكري معرضًا بشكل أكبر لمشكلات القلب والأوعية الدموية، لذا يجب الابتعاد عن تناول المخلل والأطعمة المملحة قدر الإمكان.

فوائد الزيتون المخلل

فوائد زيت الزيتون للشعر