فوائد زيت الزيتون للشعر ترطيب الشعر بعمق، والتخلص من القمل والقشرة، ومن فوائد زيت الزيتون للشعر تحفيز نمو الشعر ومحاربة التقصف وتخفيف هيشان الشعر.

زيت الزيتون من ثمار الزيتون عن طريق العصر أو الضغط، ويعتبر هذا الزيت من أجود أنواع الزيوت النباتية، وأكثرها فائدة، لذا فهو يستخدم في العديد من المجالات على نحو واسع خاصة في مجال: الطهي، والعناية بصحّة الجسم، والبشرة، وحيوية الشعر، والطب البديل، ويمكن استخدامه وحده او خلطه مع مكوّنات أخرى لإعطاء نتائج مضاعفة.

زيت الزيتون يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة؛ فهو يَمتاز باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، بالإضافة إلى الكثير من المُغذّيات النباتية وأحماض الهيدروكسي، كما تحتوي ثلاثة أرباعه على الدهون على شكل أوميغا 9 وحمض الأوليك، ويعتبر زيت الزيتون مَصدراً جيّداً لفيتامين E.

فوائد زيت الزيتون للشعر

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يمنع الشعر من التساقط، حيث يقوّي بصيلاته ويغذيها.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يقتل قمل فروة الرأس، إذا ما تمّ وضعه على الشعر مدّة نصف ساعة وتدليكه جيّداً وتكرار ذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام متواصلة.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يقلل احتمالية ظهور الشعر الأبيض؛ لاحتوائه على أصباغ تجعل الشعر يحتفظ بلونه الطبيعي.

يعتبر زيت الزيتون بلسماً جيّداً للشعر التالف، وذلك إذا ما تمّ تدفئة ربع كوب من الزيت على النار لبضع ثوانٍ، ثمّ تدليك الشعر به، ولفّه بقبعة الاستحمام البلاستيكية مدّة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو المناسب.

من فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يزيد كثافته ولمعانه، ومن أنجح وصفات زيت الزيتون المستخدمة لهذا الغرض: خلط ملعقة كبيرة من هذا الزيت مع بيضة مخفوقة وتطبيقها على الشعر مدّة نصف ساعة قبل غسله.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها، ويشدها.

زيت الزيتون يرطّب الشفاه، ويمكن استخدامه لتقشيرها من خلال مزجه مع القليل من السكر، وتدليك الشفاه به.

ينظّف زيت الزيتون من آثار المكياج؛ لاحتوائه على قلويات وأحماض تطهّر المسام.

زيت الزيتون يحدّ من حدوث الترهلات؛ لاحتوائه على مادة السكوالين، ومضادات الأكسدة.

يرطّب زيت الزيتون القدمين، ويمكن الاستفادة من خصائصه للتخلص من الخلايا الميتة الموجودة على الكعبين على وجه الخصوص؛ وذلك إذا ما تم مزجه مع قطرات من عصير الليمون.

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