فوائد وأضرار السبانخ!

السبانخ من أهم الخضراوات الورقية المفيدة لك ولإحتوائها على سعرات قليلة

السبانخ من أهم الخضراوات الورقية المفيدة لك ولصحتك لإحتوائها على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الأملاح والفيتامينات الهامة. وأثبتت الدراسات الأخيرة ان أوراق السبانخ النضرة والطازجة تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين .c

للسبانخ عدة من الأسماء من ضمنها الإسفاناخ واسبيناغ يعتبر السبانخ من الورقيات الخضراء المفيدة غذائياً.

- يُنصح للمرأة الحامل والمرضع بأكل السبانخ والورقيات الخضراء الأخرى لاحتوائها على مادة حامض الفوليك الضروري للجنين والطفل

- لحامض الفوليك دور كبير في تكوين كريات الدم الحمراء. إن تناول الأغذية الغنية بحامض الفوليك له دور كبير في منع حدوث فقر الدم

- تحتوي السبانخ على "اليود" وهو عنصر حيوي مهم جداً في عملية نمو الأطفال ونشاطهم حيث يساهم بشكل مباشر في تصنيع هرمون "الثيروكسين" الذي له دور كبير في النمو العقلي

- يحتوي السبانخ على كميات من الفوسفور, والبوتاسيوم والكبريت والكلور, والنحاس, والمنغنيز والكالسيوم وفيتامينات أ وب وهي مواد مفيدة للجسم

- يعتبر السبانخ مصدراً جيداً للألياف ولذا ينصح بإعطائه لمنع ولعلاج حالات الإمساك ولا سيما لقليلي الحركة شريطة سلامة كلاهم

- تشير بعض النتائج أن تناول السبانخ "طازج" تساهم بشكل كبير في شفاء الجروح الخارجية والتئامها ويسهم بشكل أو بآخر في تجديد البشرة وكذلك رفع صحة الشعر وجماله حيث يحتوي السبانخ على الكبريت.

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معلومة تهمك:

- السبانخ قليل في سعراته الحرارية.

- ينبغي اختيار السبانخ ذا اللون الأخضر القاتم, الجديد القطف .

- لا يُنصح بحفظ السبانخ لفترة طويلة لأنها تفقد بعض عناصرها الحيوية.

- يُفَّضل أن تؤكل نيئة مع السلطة ولكن من الممكن أكلها مطبوخة. إن عملية الطبخ تعرض السبانخ لدرجات حرارة عالية مما قد يفقدها العديد من العناصر الغذائية الجيدة.

- طبخ السبانخ ينبغي أن يتم على نار هادئة مع الاحتفاظ بماء السبانخ عند طهوه, لاحتوائه على معظم الفيتامينات والأملاح الموجودة في أوراقه.

- على الرغم من احتواء السبانخ على كمية جيدة من الحديد فإن الحديد في السبانخ لا يتم امتصاصه من الجسم بشكل كامل وذلك لا ارتباطه ببعض المواد الأخرى, ولكن أكله مع بعض المواد الغنية بفيتامين سي كالطماطم قد تزيد من عملية امتصاص الحديد.

- لا يستفيد الجسم من عنصر الكالسيوم الموجود بالسبانخ لأنه يكون في حالة غير ذائبة.

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