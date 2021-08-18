ما هي فوائد السبانخ؟ ما هي فوائد السبانخ للعضلات؟ ما هي فوائد السبانخ للحامل؟ ما هي فوائد السبانخ للجنس؟ ما هي أهم النصائح لتنظيف السبانخ قبل تناوله؟

فوائد السبانخ لا تعد ولا تحصى، السبانخ يساعد على الوقاية من السرطان، ودعم جهاز المناعة، ويعمل على تنظيم ضغط الدم، يساعد السبانخ على الحفاظ على صحة جهاز الدوران، وتحسين الهضم، الحفاظ على صحة العظام، الوقاية من فقر الدم، المساعدة في خسارة الوزن.

فوائد السبانخ للعضلات

إذ توصلت دراسة سويدية حديثة إلى أن تناول أوراق السبانخ الخضراء له تأثير عجيب على قدرة العضلات ونموها، قال باحثون من معهد كارولنسكا الطبي السويدي أن تناول السبانخ بانتظام يساعد على تقوية العضلات، إذ أن السبانخ الخضراء، كما ذكرت المجلة العلمية "جورنال أوف فيسيولوجي"، تحتوي على النترات المقوية للعضلات.

حيث يُقبِل رياضيون كثيرون على تناول السبانخ معتقدين أنه يعمل على نمو عضلاتهم وبنائها.

فوائد السبانخ للشعر

يحتوي السبانخ على نسبة غذائية عالية جداً من الفيتامينات، الحديد، وأحماض اوميغا 3 التي تغذّي فروة الرأس والشعر وتعزّز نموه.

يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الشعر.

تعمل فيتامينات ب، وفيتامين ج الموجودة في السبانخ على زيادة مستويات الكولاجين والكيراتين، ممّا يعزز من نموّ الشعر.

فوائد السبانخ للرجيم

من فوائد السبانخ للرجيم احتواءه على سعرات حرارية قليلة، وفي حين أن استهلاك 500 سعرة حرارية أقل يوميًا يساعد في نزول الوزن بما يقارب نصف كيلو أسبوعيًا، بالتالي إن تناول السبانخ يعد بديلًا للأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل: السكريات المضافة، والحلويات التي تزيد الوزن.

فوائد السبانخ للبطن

السبانخ وأنواع أخرى من الخضار الورقية مثل اللفت والخس، تعتبر رائعة لحرق دهون البطن وهي مغذية جدًا أيضًا، تم إجراء بعض الدراسات حول موضوع قدرة السبانخ على حرق الدهون، وقد فازت الخضراوات الصحية جدًا في هذه الفئة، أضف القليل من السبانخ المطبوخة إلى وجبة الإفطار أو الغداء لضبط جسمك على المسار الصحيح لحرق الدهون الكبيرة.

فوائد السبانخ للنساء

الوقاية من السرطان

دعم جهاز المناعة

تنظيم ضغط الدم

الحفاظ على صحة جهاز الدوران

تحسين الهضم

الحفاظ على صحة العظام

الوقاية من فقر الدم

المساعدة في خسارة الوزن

فوائد السبانخ للجنس

فوائد السبانخ للجنس لا تعد ولا تحصى، تعتبر السبانخ من أهم المصادر المعروفة للحديد، وتعتبر أيضاً مصدراً غنياً بحمض الفوليك والبيتا كاروتين والفيتامينات E وB3 وB6 وC والكالسيوم، وهي من أهم الأطعمة المحفزة للجنس لدى الرجل والمرأة، فأحماض الفوليك والحديد والزنك مفيدة جداً في تحسين أداء الحيوانات المنوية لدى الرجل، حيث تعطيها قوة في السباحة، وبالنسبة لفيتامين E والحديد، فهما يساعدان على إنتاج المزيد من هرمون الاستروجين لدى النساء، ويرفع من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يعني مزيداً من تحسين الحياة الجنسية، يأتي أيضاً عنصر المغنسيوم الذي يساعد في تدفق الدم بالشرايين والأوعية، فيؤثر بدوره على الانتصاب، ونفس العنصر يحمي النساء من التشنج أثناء الحمل.

من فوائد السبانخ للجنس مصدر موثوق لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملاحظ وكبير.

فوائد السبانخ للجنس أيضاً أنه يعد خضار السبانخ مصدر جيد لحمض الفوليك الذي يقوم في المساعة على منع مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجل.

يحتوي السبانخ على عنصر المغنيسيوم الذي ثبت أنه يعزز هرمون التستوستيرون، مما يساعد أيضًا في تحسين وتحفيز عملية تدفق الدم إلى القضييب.

القيمة الغذائية للسبانخ

يتكون السبانخ بنسبة 56% من الكربوهيدرات، و 30% بروتين و14% دهون ومعظمها على شكل أحماض دهنية أوميغا 3، و هي تخفّض السعرات الحرارية لحوالي 7 سعرة في كل كوب خام، وبشكل خاص يحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات C,K,A, وبإلإضافة إلى حمض الفوليك والألياف الغذائية والمنغنيز و المغنيسيوم والكالسيوم .

فوائد السبانخ للحامل

تعتبر السبانخ أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها خلال الحمل ويعد السبانخ من المصادر الغنية بحمض الفوليك الضروري للحامل، لأنه يمنع الإجهاض ويسهم في نمو الجنين المعرفي، وكونها مصدرًا غنيًا بالحديد، فهي تساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بفقر الدم الشائع خلال الحمل، ومن فوائد السبانخ للحامل يمكن أن يساعد وجود فيتامين "ب" في السبانخ في تحسين مزاجك خلال الحمل.

من فوائد السبانخ للحامل أنه يقي الجنين من التشوهات الخلقية التي من المحتمل أن يتعرض لها الجنين، ومن بينها الشفة الأرنبية، والذقن المشقوق من الوسط، فهو معروف بمدى احتوائه على حمض الفوليك، والذي يُنصح الحوامل بتناوله لتجنب حدوث التشوهات للجنين.

فوائد السبانخ للحامل أنه يمنع السبانخ من حالات الولادة المبكرة، وذلك لاعتباره مصدراً غنياً بمادة الفولات التي توصى النساء الحوامل بتناولها، فهي معروفة بقدرتها على التقليل من احتمالات حدوث الإجهاض أو الولادة المبكرة.

يحمي الأم من فقر الدم (الأنيميا)، بفضل ما يحتويه على العديد من عناصر الحديد والفولات، كما أنّ إن تعزيز نظام غذاء الأم الحامل بوجبات الطعام المدعمة بالسبانخ يساعد الجنين على النمو، كما يوفر لجسمها الكمية الكافية من الحديد التي تحتاجها للحفاظ على صحتها.

يكافح السبانخ نقص كمية الفولات في جسم الأم، فكمية بسيطة منه يومياً تعتبر كافية لتحمي الأم من التهابات اللثة، والإسهال، وفقدان الذاكرة، وقلة الشهية.

يقوم السبانخ بتحفيز نمو رئتيْ الجنين بشكل سليم، ويمنحه الوزن المناسب، نظراً لاحتوائه على البيتا كاروتين، والذي يتحول في جسم الأم إلى فيتامين A.

السبانخ يمنع من حدوث الإمساك والبواسير، واللذان يعتبران من أكثر الأعراض المزعجة خلال فترة الحمل، نظراً لاحتوائه على الألياف، التي تعتبر كفيلة بتسهيل عملية حركة الأمعاء، وتحفيز عمل الأيض كما يجب.

من فوائد السبانخ للحامل يخفف من آلام الحمل التي تحدث نتيجة التقلبات الهرمونية والزيادة في الوزن، وذلك لاحتوائه على الغليكوليبيد ومضادات التهابات طبيعية صحية وفعالة.

يقلل السبانخ من مستوى الضغط في الدم، كونه مصدراً غنياً بمادة النيترات، والتي تحافظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم، وإبقائه تحت السيطرة.

يحافظ السبانخ على صحة جهاز مناعة الأم، ويقيها من الأمراض المختلفة، ويعود ذلك لاحتوائه على كميات كبيرة جداً من فتيامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

فوائد السبانخ للحامل يزيد من قوة عظام الأم، ويمنح جنينها نمواً سليماً، والفضل في ذلك يعود لمكوناته المؤلفة من الكالسيوم بكمية مناسبة نوعاً ما.

نصائح لتنظيف السبانخ قبل تناوله

أولاً اقطعي اعناق السبانخ من الاوراق بواسطة مقص المطبخ أو سكين.

اتركي أوراق السبانخ تنتقع لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق للسماح للأوساخ المتبقية والتراب بالاستقرار في قاع الوعاء.

ثم حرّكي أوراق السبانخ كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق في الماء البارد للتخلص من الأوساخ والتراب من الأوراق.

يمكنك استخدام السبانخ لتحضير اطباقك المختلفة من السلطات سلطة سبانخ والرمان او لتحضير طبق سبانخ بالدجاج او اعدي فطائر السبانخ الشهية او بكل بساطة يمكنك تفريز السبانخ لاستخدامها لاحقاً.

سلطة السبانخ الغنية بالحديد

تعتبر السبانخ من النباتات الورقية والتي يدخل في تحضير العديد من الأطباق والفطائر والسلطات أو يتم تناوله مسلوقاً، للسبانخ فوائد كثيرة جداً لصحة جسم الإنسان، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير السبانخ بالإضافة إلى أهم فوائده الصحية للجسم.

يفضّل تناول السبانخ دون طبخ بعد غسله جيداً من التراب بإضافته إلى الساندويتش، أو عمل شوربة السبانخ، أو عصير السبانخ المفيد، أو سلطة السبانخ، أو عمل أقنعة للوجه مع القليل من اللبن بخلطهم على الخلاط ووضع القناع لمدّة نصف، ثمّ يغسل الوجه جيداً كما تشير الدراسات أن بروتين السبانخ سيتمّ استخدامه لإعادة البصر للمكفوفين.

سلطة السبانخ الغنية بالحديد

المكوّنات:

كيلو من أوراق السبانخ الطازجة.

كوب من الرمان.

خمسون غراماً من البرغل الناعم المنقوع.

ثلاث من البصل الأخضر المفروم قطعاً متوسطة.

خمسة وسبعون غراماً من الجوز مقطع قطعاً خشنة.

ضمة من الشبت المفرومة فرماً ناعماً.

مكوّنات التتبيلة:

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.

ملعقتان كبيرتان من خل البلسميك.

خمس ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

عصير ليمونة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

طريقة التحضير: