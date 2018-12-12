فوائد سحرية لا تعرفونها عن السماق!

يستخدم مطحون السماق في تتبيل اللحوم والدجاج

السماق نبات شجيرة صغيرة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، قليلة التفرع، وأوراقها متناوبة مركبة ريشية الشكل، والوريقات بيضوية مسننة الحافة حادة النهاية، والنورة سنبلة كثيفة، والأزهار صغيرة خضراء مبيضة اللون وغير جميلة، والثمار صغيرة تغطيها شعيرات كثيفة غدية وتحوي بذرة واحدة. يزهر في بداية الصيف وتنضج ثماره في شهري آب وأيلول. وينتشر على الجبال الساحلية.

فوائد السماق الصحية

السماق Sumach ، يعرف بأسماء أخرى مثل التمتم ، العربرب ، العترب ، أو سماق الدباغين ، ثمرة لشجرة تشبه شجرة الرمان ، وهي تشبه حبات العدس البني بداخلها بذرة واحدة ، ذات مذاق حمضي ، يزرع السماق في بلاد البحر المتوسط ، وأوروبا ، وأمريكا ، وتنضج حبات السماق في شهري أغسطس وسبتمبر .

التركيب العلمي :

تحتوي سيقان شجرة السماق على مادة التانين ، والتانيدات ، وحمض الجال رباعي السكر ، والفلافونئيدات .

الفوائد الصحية :

تعود أهميته لمادة التانين المضادة للالتهاب ، وحمض السماق مطهر ، قابض للقرح ، لذا يستخدم في صناعة مراهم الحروق ، المحاليل المعالجة للتسمم الناتج من المعادن الثقيلة ، كذلك فإن السماق مضاد للصفراء ، والاسهال ، النزف ، يقضي على الغثيان ، ملطف للدغ النحل ، والتقرحات ، وسيلان الأذن ، والالتهابات الجلدية ، والتهاب الحلق والفم ، مقوي للمعدة ، ويمنع الحكة .

الاستخدامات :

– يستخدم مطحون السماق في تتبيل اللحوم والدجاج لإضفاء مذاقي حمضي طيب كما يخلط مع السمسم ويضاف للزعتر الأخضر

– يوصف عصير السماق بعد الأكل ثلاث مرات في اليوم للقضاء على الاسهال .

– يستعمل منقوع السماق كغرغرة لالتهاب الحلق والفم ، ويؤخذ الماء الناتج عن نقع السماق كضمادات لتحليل الأورام وعلاج التهابات الجلد ، أو كحل للعين .

– تستخدم أوراق شجر السماق في دباغة وصبغ الجلود والملابس ، كما تستخدم بعض أنواع السماق لصناعة الحبر .

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