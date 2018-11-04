فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع وطريقة تحضيره!

فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع أنه يحسن عملية الهضم

مشروب الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع من الوصفات العربية الشائعة والمستخدمة بشكل كبير لتنحيف الجسم ومعالجة العديد من الأمراض والحالات والوقاية منها؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات، والعناصر، والمعادن الأساسية الضرورية لصحة أنسجة وخلايا الجسم، وعلى الألياف ومضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة التي تمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع العظيمة، نتمنى أن تستفيدوا منها:

1- من فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع أنه يحسن عملية الهضم، وقدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم.

2- من فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع أنه يمنع تخزين الدهون والمواد الغذائية غير المهضومة في الجسم.

3- يرفع معدل الأيض، ويزيد عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة والمتراكمة بشكل خاص في منطقة البطن.

4- من فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع أيضاً أنه يعزز أداء الجهاز المناعي في الجسم، ويزيد قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى ونزلات البرد والإنفلونزا.

5- يحسن أداء الجهاز الهضمي، ويعالج الاضطرابات المعوية، ويلين الأمعاء، ويعالج عسر الهضم والالتهابات والإمساك.

6- ينظم عملية الهضم، وينشط الغدد اللعابية في الفم والغدد التي تفرز الإنزيمات الهضمية.

7- يهدئ الأعصاب؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت الطيارة التي تمنح الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء.

8- يسد الشهية لتناول الطعام، وبالتالي يقلل كميات الوجبات التي يتم تناولها خلال النهار، ويكافح السمنة، ويعزز عملية تخفيف الوزن.

9- يقلل مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم، ويمنع تراكم وأكسدة الدهون على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية.

10- يخفض ضغط الدم المرتفع، ويقلل خطر الإصابة بمرض السكري، وينظم مستوى السكر في الدم، ويمنع زيادة إفراز الإنسولين في الجسم والذي يؤدي إلى تراكم الدهون.

11- يمنع نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، ويساعد على نمو البكتيريا النافعة، وبالتالي يمنع تراكم الغازات في الأمعاء والانتفاخ.

12- يطهر الفم، ويقضي على البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، ويحافظ على صحة الأسنان، ويمنع نخرها، ويحافظ على صحة اللثة، ويحميها من الالتهابات.

13- يقلل خطر الإصابة بأمراض السرطان، وبشكل خاص سرطان البروستاتا والقولون؛ لاحتوائه على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة.

طريقة تحضير الشاي الأخضر مع الزنجبيل والكمون والنعناع:

- مزج ملعقة من الزنجبيل المطحون أو الطازج مع كمية مساوية من النعناع الأخضر أو المجفف والكمون والشاي الأخضر بشكل متجانس.

- ثم ووضع المزيج في كوب ونصف من الماء، وغليه على النار لمدة عشر دقائق.

- ثم تغطيته، وتركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك تصفيته، وشرب المزيج بمعدل ثلاث مرات يومياً، قبل أو بعد تناول الوجبات الرئيسية الثلاثة بنحو نصف ساعة تقريباً.

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