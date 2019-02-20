الشمندر يخلصك نهائياً من الحكة التي تصيب فروة الرأس

الشمندر هو أحد أنواع النباتات الجذرية الدرنية، والذي يعرف بالعديد من الأسماء منها: البنجر، والشوندر، والباربة، ويتميز بلونه الأحمر الغامق، كما يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وأهمها: الألياف، والمعادن المختلفة، والسكريات، والبروتينات، والتي لهاغ العديد من الفوائد الصحية والجمالية، وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد الشمندر للشعر:

1- من فوائد الشمندر للشعر أنه يحافظ على صحته، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكاروتينات التي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتزيد طول الشعر وكثافته، حيث يُمكن استخدامه عن طريق تدليك الفروة والشعر بعصيره.

2- الشمندر يخلصك نهائياً من الحكة التي تصيب فروة الرأس؛لاحتوائه على العديد من الإنزيمات التي تساهم في مكافحة الجفاف.

3- تغيير لون الشعر بشكلٍ طبيعي دون استخدام أي مواد كيميائية؛ لامتلاكه لوناً ورديااً مميزاً. تقليل إفراز الزيوت، وإزالة الخلايا الميتة من فروة الرأس، وبالتالي التخلص من القشرة، حيث يُمكن غلي الشمندر مع كمية مناسبة من الماء، وترك المغلي حتّى يبرد، ثمّ تدليك فروة الرأس به يومياً.

4- تعزيز نمو الشعر، وتقليل تساقطه، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالصلع، حيث يحتوي على مختلف العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، وأهمها الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والبروتينات، والفسفور، والكربوهيدرات.

5- تغذية بصيلات الشعر، ومنحه النضارة واللمعان.

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