عشبة الشيح أو ما تعرف باسم الشيح الرومي أو شيح العرب؛ عبارة عن عشبة برية معمرة من الفصيلة المركبة، أوراقها ذات رائحة عطرية، تستخدم جميع أجزائها ما عدا الجذور في علاج العديد من الأمراض؛ لاحتوائها على مادة السانتونين وزيت أساسي كمواد فعالة، كما تحتوي على العديد من المواد الغذائية، والعناصر والمركبات الضرورية لصحة الجسم، مثل: الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمنغنيز والفسفور، والنيكل، والرصاص.

ومن فوائد الشّيح لمرض السّكري أنه يحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد على علاج مرض السّكري، وتقليل الأعراض المصاحبة له والتي تتمثّل في: العطش الشّديد، وكثرة التبوّل، حيث يُمكن استخدامه بإعداد منقوع الشّيح البريّ، وشربه مرّة واحدة يوميّاً، إلى حين الحصول على النتيجة المرغوبة.

أما فوائد الشّيح بشكل عام:

- طرد الدّيدان والميكروبات المُتواجدة في المعدة والأمعاء؛ نظراً لاحتوائه على مادة السانتوين.

- طرد البلغم المتراكم في الجهاز التنفسيّ، بالإضافة إلى علاج التهاب الشّعب الهوائيّة، وتقليل الحمّى المصاحبة له.

- تقوية العظام والمفاصل، وعلاج مرض الرّوماتيزم.

- تقليل الغازات المتراكمة في منطقة البطن، وعلاج المغص، وذلك بتجفيف النّبتة، وانتزاع العيدان الصغيرة منها، وطحنها، ثمّ شرب مقدار ملعقة مع كوب من الماء.

- خفض مستوى الكولسترول الضارّ في الدّم، ممّا ينشّط عضلة القلب، وينظّم ضرباته.

- تنشيط الدّورة الدموية في الجسم، ومنع تصلّب الشرايين.

- علاج الاضطرابات العصبيّة، مثل: التوتر والقلق.

- علاج التهابات الجهاز التنفسيّ باستنشاق رائحة أزهاره.

- علاج العيون المصابة بمرض الرّمد، وذلك بغسلها بمستحلب أزهاره.

- علاج الأمراض الجلديّة، والجروح، والحروق، بالإضافة إلى التهابات الأظافر.

- تحسين أداء الجهاز الهضميّ، والأمعاء الدقيقة.

- تقوية الجهاز المناعيّ؛ حيث يدخل في إعداد بعض أنواع المضادات الحيويّة.

- علاج السّعال الدّيكي؛ بإعداد مغليّ الشّيح، وتحليته بالقليل من السكر، وشربه يومياً قبل النّوم؛ حتى تخفّ حدّة السعال.

- علاج مشكلة تساقط الشعر وجفافه، وزيادة نموه وكثافته باستخراج مادّة القطران منه وتطبيقها على الرّأس.

- علاج مشكلة عدم انتظام الدّورة الشهريّة لدى النساء، وتقليل الآلام المصاحبة لها.

- تقليل حالات القيء المستمر.

- فتح الشهيّة، ممّا يزيد وزن الأشخاص الذين يعانون من النّحافة المفرطة.

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