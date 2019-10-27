فوائد الشمندر كثيرة، فبالإضافة لفوائدها الصحية، لها العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم الجميع، كما أن فوائد الشمندر لا يتوقف عن البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منه المرأة المرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎، ولكن يجب عدم المبالغة في تناولها خصوصاً للمرأة الحامل والرجال.

الشمندر مادة غذائيّة غنيّة جداً بالفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم ويتميّز أيضاً بأنّه وجبة خفيفة فهو يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحراريّة والدهون، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى 87.5%.

أنواع الشمندر

1- الشمندر الأبيض.

2- الشمندر الأصفر.

3- الشمندر الورديّ.

4- الشمندر الأرجوانيّ القاتم.

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فوائد الشمندر

1- يحافظ على إبقاء ضغط الدم بمعدّله الطّبيعي: أشارت الدراسات إلى أنّ الشمندر يمكنه تخفيض ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع بما مقداره 4-10 ميليمتر زئبقيّ في فترة زمنيّة قليلة؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادة النترات التي توسّع الأوعية الدمويّة، وبهذا ينخفض ضغط الدم، ويبقى مستوى مادّة النترات فيه مرتفعاً لمدّة لا تتجاوز ستّ ساعات، لذلك يُنصَح باستخدامه بشكل منتظم لملاحظة التغيّرات طويلة الأجل على مستوى ضغط الدم، كما يُعدّ الشمندر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب.

2- يحسّن الأداء الرياضي للرياضيّين: من الجدير بالذِّكر أنّ مادة النترات تزيد إنتاج الطاقة في الخلايا، كما تزيد الاستفادة من الأكسجين، وتصل مادة النترات إلى مستويات الذروة في الدم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من استهلاكه، لذا يُفضَّل استهلاك الشمندر قبل التمرين بساعتين أو ثلاث ساعات.

3- يحافظ على صحّة الجهاز الهضميّ وسلامته: يُعدّ الشمندر مصدراً غنيّاً بالألياف التي تساعد على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة، وتقلل حالات الإمساك وأمراض الأمعاء الالتهابيّة وتقلل كذلك خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب و السّكري.

4- يساهم في تحسين صحّة الدماغ: قد تقلّ القدرات العقليّة والإدراكيّة مع تقدّم السنّ؛ نتيجةً لضعف تدفّق الدم إلى الدماغ، لذا يقلّ الأكسجين الواصل إليه، وتساعد مادّة النترات الموجودة في الشمندر على زيادة تدفّق الدّم في الأوعية الدمويّة، ممّا يزيد تدفق الدم الى الدماغ؛ كما تقلل خطر الإصابة بمرض الخَرَف.

5- يقلّل خطر الإصابة بالسرطانات: وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة؛ حيث يحتوي الشمندر على مادّة البيتالين التي تساعد الجسم على التخلّص من الجذور الحُرّة وبهذا تقلّل خطر الإصابة بالسرطانات، حيث بيّنت إحدى التجارب أنّ مادّة البيتالين قد تُقلّل نمو خلايا سرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

6- يقلل الالتهابات المُزمِنة: أشارت دراسات قليلة إلى احتماليّة تقليل الشمندر للالتهابات؛ نظراً لاحتوائه على البيتالين.

7- يساعد على تخفيف الوزن: يتميّز الشمندر باحتوائه على نسبة عالية من الماء، ونسبة منخفضة من السعرات الحراريّة، كما يحتوي على البروتين والألياف، ممّا يُعزّز الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد على تخفيف الوزن، .

8- يُعدّ الشمندر غنيّاً بحمض الفوليك: أشارت الدراسات إلى أنّ حمض الفوليك يمنع التشوّهات الخلقيّة أو ما يُعرَف بعيوب الأنبوب العصبيّ لدى الأطفال، عند تناوله قبل الحمل.

9- يحتوي الشمندر على فيتامين أ: حيث يعدّ فيتامين أ ضرورياً للنظر، ويحافظ كذلك على صحّة الأغشية المخاطيّة والجلد.

فوائد عصير الشمندر قبل ممارسة الرياضة

محاذير استخدام الشمندر

- يحتوي الشمندر على الأوكسالات التي تُعدّ السبب الأهمّ في تكوين حصى الكِلى، لذلك يجب تقليل استهلاك الشمندر لمن يُعانون من مشاكل في الكِلى، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ أوراق الشمندر تحتوي على الأوكسالات بشكل أكبر من جذوره.

- يؤثر الشمندر في لون البول؛ حيث يُسبّب استهلاك الشمندر عند بعض الأشخاص تغيّراً في لون البول إلى اللون الوردي، ويحدث هذا عند 10-15% من الأشخاص في العالم، ويُعدّ هذا مؤشّراً جينيّاً إلى عدم قدرة الجسم على تحليل المركّب الكيميائيّ البيتاسيانين وتجدر الإشارة إلى أنّ ظهور هذا اللون في البول لا يُعدّ ضارّاً، ولكن قد يتمّ الخلط بينه وبين وجود دم في البول.

- يحتوي الشمندر على الفركتانز وهو عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السّلسلة تغذّي بكتيريا الأمعاء، وقد تُسبّب مشاكل في الجهاز الهضمي؛ خاصّةً لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

الطريقة الصّحيحة لشراء الشمندر وتخزينه

من الجدير بالذّكر أنّه عند شراء الشمندر يجب الابتعاد عن الشمندر الطّري، واختيار الحبات الطازجة ذات الحجم المناسب، ليتمّ حفظها لوقت أطول؛ حيث يمكن الاحتفاظ بالشمندر داخل الثّلاجة أكثر من عشرة أيام على أن تكون الرّطوبة عاليةً نسبيّاً، أمّا أوراق الشمندر فيُفضَّل أن تؤكَل طازجةً، ولا يجب الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

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استخدام الشمندر في الغذاء

يُعدّ الشمندر من الأطعمة اللذيذة التي يمكن أن تصبح جزءاً من النظام الغذائي اليوميّ، فجذوره وأوراقه تُعدّ صالحة للأكل، ويمكن طبخ أوراق الشمندر مثل السبانخ، كما أنّ معظم الناس يستخدمون مخلّلات الشمندر مع الوجبات الرئيسة، ويمكن استخدامه في السلطات حيث يعطيها ألواناً زاهية بالإضافة إلى القيمة الغذائيّة، كما يمكن صنع عصير الشمندر الذي يُشتهَر بفوائده العظيمة، ولكن يُنصَح بتجنّب تعريضه لدرجات حرارة عالية؛ حتّى لا يزيد محتواه من مادّة النترات.

1- يُحسن ضغط الدم: إذ يحتوي الشمندر على كمياتٍ كبيرة من النترات؛ التي تتحول إلى أحادي أكسيد النيتروجين الذي بدوره يُحسن من تدفق الدم، ويُقلل ضغط الدم، وذلك من خلال توسيعه للأوعية الدموية.

2- يمنع الإصابة بفقر الدم: إذ يُعدّ انخفاض مستوى الحديد من أسباب الإصابة بفقر الدم، ومن أعراضه الشعور بالدوار، والإعياء، والصداع، وضيق التنفس، وتسارع مُعدّل ضربات القلب، لذا فإنّه يجب للتقليل من خطر الإصابة به إضافة مصدرٍ غنيٍّ بالحديد للنظام الغذائي كالشمندر؛ حيث يُعتبر الحديد مُكوناً أساسياً لكريات الدم الحمراء، والتي بدونها لن تستطيع نقل الأكسجين للجسم.

3- يحمي الكبد: وذلك لاحتوائه على الحديد، ومضادات الأكسدة، وفيتامين ب6، وفيتامين أ، فبينما تُحسن من قدرته على إزالة السموم من الجسم، فإنَّها تحميه من الإجهاد التأكسدي، والالتهاب أيضاً.

4- يُساعد على المحافظة على الوزن: إذ يُعتبر عصير الشمندر خالياً من الدهون، بالإضافة إلى أنَّه قليلٌ بالسعرات الحرارية، لذا فهو يُعدّ خياراً جيداً لتناوله صباحاً نظراً لأنَّه يمدّ الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية.

5- يُحافظ على مستويات البوتاسيوم: إذ يُعدّ عصير الشمندر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم، ولذلك فإنّ استهلاك هذا العصير باعتدال يُساهم في المحافظة على مستويات البوتاسيوم في الجسم، ومن الجدير بالذكر أنّ البوتاسيوم هو معدنٌ كهرليٌّ يُساعد العضلات والأعصاب على أداء وظائفها بالشكل المطلوب، وقد يؤدّي نقصه إلى الإصابة بتشنج العضلات، والإعياء، والوهن، كما أنَّ نقصه الحاد من الممكن أن يُسبب اضطراباً في نظم القلب الذي يُعدّ مهدداً للحياة.

6- يعزز صحة الدماغ: فوفقاً للباحثين؛ فإنَّ التقدم في العمر يرتبط بانخفاض تدفق الدم لبعض مناطق الدماغ، ممّا يعني وصول الأكسجين والمُغذيات بشكلٍ أقل، ممّا ينتج عنه انحدار في المستوى الذهنيّ، وقد أُجريت دراسة وجدت أنَّ كبار السن ممّن شربوا عصير الشمندر؛ ازداد لديهم تدفق الدم للدماغ.

7- يُفيد المرأة الحامل وجنينها: وذلك لاحتوائه على الفولات الذي يُعرف بحمض الفوليك حيث إنَّ نصفَ كوبٍ من الشمندر يحتوي على ما نسبته 20% من الكمية اليومية المُوصى بها من الفولات، والذي يُساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والأنبوبة العصبية لدى الأجنّة قبل ولادتهم، ومن الجدير بالذكر أنَّ نقص حمض الفوليك لدى المرأة الحامل قد يُسبب الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي بالإضافة إلى إنجاب أطفال بأوزانٍ أقلّ من المعدل الطبيعي.

8- يُحسن الأداء الرياضي: إذ وجدت دراسة أنَّ الأشخاص الذين شَربوا عصير الشمندر مدة ستة أيام؛ كانت لديهم قدرة أفضل على التحمل أثناء ممارسة التمارين الرياضية شديدة الكثافة.

9- يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان: وذلك لاحتوائه على فيتامين ج والبيتالين اللّذان يُعدّان من مضادات الأكسدة القوية، والتي تُساهم في القضاء على الجذور الحرة وهي جزيئات شديدة التفاعل وغير مُستقرّة؛ حيث إنّها تستولي على الإلكترونات من الجزيئات الأخرى، وتسبب تلفها وتلف الحمض النووي الصبغي أو ما يُعرف اختصاراً بـ DNA، ممّا قد ينتج عنه الإصابة بالسرطان، كما يجدر الذكر أنّ عصير الشمندر فعّالٌ خصيصاً في الوقاية من سرطان القولون، لما له من خصائص مزيلة للسُّميّة.

فوائد الشمندر للحامل

1- تجنب خطر العيوب الخلقية للجنين: وذلك بسبب احتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الحبل الشوكي للجنين خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، كذلك ضروري لنمو أنسجة جسم الجنين، فعند تناوله تقل مخاوف أن يكون الجنين معرضاً للعيوب الخلقية.

2- يقوي مناعة الأم الحامل: لأن الشمندر يحوي على خصائص مضادة للأكسدة تقوم بحماية الجسم من العديد من الأمراض، حيث إن المرأة الحامل تكون لديها المناعة أضعف من غيرها، وعند تناولها له هذا يساعدها على الوقاية من بعض الأمراض والالتهابات التي قد تتعرض لها.

3- يمنع هشاشة العظام ورقاقتها: لأن الشمندر مصدر غني بالكالسيوم، وكما هو معروف فإن الجنين يحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه من أمه، وتناول الشمندر خلال فترة الحمل يعوض الأم عن نقص الكالسيوم الذي يأخذه الجنين.

4- ينظم عملية الأيض: البوتاسيوم واحد من العناصر المهمة التي يحتوي عليها الشمندر، فعند تناول عصير الشمندر خلال فترة الحمل يؤدي ذلك إلى تنظيم عملية الأيض داخل خلايا الجسم، وكذلك فإن البوتاسيوم الذي يحويه يحافظ على مستوى ضغط الدم للحامل أثناء الحمل وكذلك عند الولادة.

5- قدرة الشمندر العالية على تنقية الدم والتي تمنع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين.

6- يحافظ تناول الشمندر على مستوى السكر في دم الحامل، لأن نسبة السكر فيه منخفضة، وهذا يؤدي إلى أن تأخذ عملية تحويل السكر فترة طويلة.

7- يقوم الشمندر بمنع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك يحد من الإمساك، ويساعد الأمعاء بأن تقوم بدورها بشكلٍ صحيٍّ وطبيعي.

فوائد الشمندر لمرضى السكري

- إنّ السكريات التي يحتوي عليها الشمندر تطلق في الدم ببطء شديد، مما يساعد على ثبات نسبة السكر في الدم ويحافظ عليها منخفضة، وفي ذات الوقت يزود الجسم بما يحتاجه من ذلك العنصر الغذائي.

- الشمندر قليل السعرات الحرارية وخال تماماً من الدهون وهو نوع الغذاء المثاليّ الذي يحتاجه مرضى السكّريّ.

- ينصح المرضى الذين يعانون من اختلال مستويات ضغط الدم إلى جانب السكريّ بتناول الشمندر حيث إنّه يحتوي على نسب عالية من النترات، والتي يتمّ تحويلها في الجسم إلى اكاسيد النيتريك التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تخفض من ضغط الدم المرتفع.

- إنّ التعب والإرهاق المستمرين اللذان يصيبان مريض السكّريّ يمكن تخفيفهما عن طريق تناول الشمندر حيث إنّه يعمل على زيادة طاقة الجسم كما ذكرت جمعية مرضى السكري الأمريكية، وذلك من خلال عمله على نقل الأكسجين إلى مختلف أجهزة الجسم، كما أنّ غناه بمعدن الحديد يساهم في زيادة القدرة على التحمّل بشكل عام.

- يقلّل الشمندر من مستويات الكولسترول الضارّ في الجسم لما يحتويه من عناصر ومضادّات أكسدة، فلا يسمح للكولسترول بالتراكم على الجدران الداخلية للشرايين ممّا يقي من الإصابات بالنوبات القلبيّة والدماغيّة وأمراض تصلّب الشرايين خاصّة مع التقدّم في السنّ.

فوائد الشمندر لفقر الدم

الشمندر من أكثر أنواع الأطعمة المفيدة للدم، والتي تمنع الإصابة بفقر الدم " الأنيميا "، حيث يعمل على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء وزيادة معدل هيموغلوبين الدم بسرعةٍ كبيرةٍ، كما أنه يحتوي على فيتامين ج، الذي يساعد في عملية امتصاص الحديد من الطعام، ويفتح الشهية لتناول كميات أكبر من الطعام، ويمنع حدوث اضطرابات في الدورة الدموية.

فوائد البنجر للبشرة

- يطهّر الدم ويعزز صحة البشرة.

- يفتّح لون البشرة ويجعلها ناعمة من خلال تناول كوبٍ واحدٍ يومياً من عصيره.

- يساعد على التخفيف من علامات المبكرة للتقدم بالعمر مثل التجاعيد بسبب مواده الفعالة التي تحد من نشاط الجذور الحرة.

فوائد الشمندر للشعر

1- يحافظ على صحته، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكاروتينات التي تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتزيد طول الشعر وكثافته، حيث يُمكن استخدامه عن طريق تدليك الفروة والشعر بعصيره.

2- الشمندر يخلصك نهائياً من الحكة التي تصيب فروة الرأس؛لاحتوائه على العديد من الإنزيمات التي تساهم في مكافحة الجفاف.

3- تغيير لون الشعر بشكلٍ طبيعي دون استخدام أي مواد كيميائية؛ لامتلاكه لوناً ورديااً مميزاً. تقليل إفراز الزيوت، وإزالة الخلايا الميتة من فروة الرأس، وبالتالي التخلص من القشرة، حيث يُمكن غلي الشمندر مع كمية مناسبة من الماء، وترك المغلي حتّى يبرد، ثمّ تدليك فروة الرأس به يومياً.

4- تعزيز نمو الشعر، وتقليل تساقطه، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالصلع، حيث يحتوي على مختلف العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، وأهمها الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والبروتينات، والفسفور، والكربوهيدرات.

5- تغذية بصيلات الشعر، ومنحه النضارة واللمعان.

طرق استعمال البنجر للشعر

الطريقة الأولى:

إذا كنت تعاني من مشكلة القشرة التي تصيب فروة الرأس عليك استعمال الشمندر من خلال خلطه مع كمية معينة من الخل ويتم تدليك فروة الرأس جيداً وبلطف، ثم يتم بعدها شطف الشعر بالماء الدافئ.

الطريقة الثانية:

إذا كنت ترغبين بالحصول على لون بني محمر جذاب وجميل، دون تعريض شعرك للمواد الكيميائية الضارة، قومي بخلط البنجر مع الحناء، وافرديها على شعرك بالطريقة المعتادة لاستعمال الحناء، ستحصلين على شعر مصبوغ بطريقة صحية.

الطريقة الثالثة:

وتستعمل للتخلص من مشكلة التساقط واللون الباهت التي تعاني منه معظم السيدات، حيث يمكنك استعمال عصير الشمندر وشطف شعرك به، بعدها استعملي الشامبو كالمعتاد ستحصلين على شعر لامع وقوي.

فوائد البنجر للتخسيس

- يحتوي الشمندر في تركيبته على نسبة عالية جداً من الماء والألياف، مما يجعله مناسباً جداً للتخلص من الوزن الزائد ومشكلة السمنة، مما يزيد من الشعور بالشبع ويحسن من عملية الهضم والتمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يساعد على حرق الدهون المتراكمة والتخلص منها بشكل سريع وخلال وقت قياسي، وخاصة الدهون المتراكمة في منطقة الكرش أو البطن.

- يدخل في تركيبة العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بحرق الدهون والحميات الغذائية والرجيم، على رأسه كل من ريجيم الشمندر مع البرتقال والكرفس الكبير والماء وكذلك البقدونس، وعصير البرتقال والجزر مع البنجر، حيث تساعد هذه الوصفات على التخلص من الدهون المتراكمة وخاصة في المناطق الصعبة من الجسم، وكذلك يمكن خلط البنجر والكرفس والتي تحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف.

- يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه ويساعد على طرحها خارجاً، وذلك بتناول كيلو ونصف من الشمندر خلال أسبوع واحد فقط. يعتبر من أقوى مضادات الترهل والشيخوخة وغيرها، مما ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الجمالي للجسم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر المعدنية وغيرها.

فوائد عصير الشمندر

- المساعدة على خفض ضغط الدم: عصير الشمندر قد يساعد على خفض ضغط الدم، حيث أثبتت الدراسات بأنّ شرب 227 ملليلتر من عصير الشمندر يساعد في خفض كلٍ من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وذلك لاحتوائه على مادة النترات التي تتحول إلى حمض النتريك في الدم والذي من شأنه يعمل على توسعة الأوعية الدموية واسترخائها.

- تحسين قدرة الجسم على التحمل: شرب كوبين من عصير الشمندر يعمل على زيادة مستوى نترات البلازما وبالتالي تحسين الأداء البدني.

- المحافظة على ثبات وزن الجسم: إنّ السعرات الحرارية المنخفضة في الشمندر، وعدم وجود الدهون فيه، يجعله خياراً جيداً لتناوله كسموثي في الصباح لإعطاء الجسم الطاقة اللازمة ليومه.

- الوقاية من السرطانات: يرجع السبب في لون الشمندر باحتوائه على مضادات للأكسدة قابلة للذوبان في الماء، والتي تقوم بالدور الوقائي ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية كما تساعد في العثور على الخلايا غير المستقرة في الجسم وتدميرها.

- مصدر جيد للبوتاسيوم: وجود البوتاسيوم في عصير الشمندر يساهم في تحسين وظائف الأعصاب والعضلات.

- مصدر جيد لعناصر أخرى: يحتوي الشمندر على الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، المنغنيز، الفسفور، الصوديوم، الزنك و النحاس، والتي بدورها تدعم جهاز المناعة، و تدعم صحة العظام والأسنان.

- تزويد الجسم بفيتامين ج: فيتامين ج يعزز جهاز المناعة ويحمي الخلايا من التدمير، كما أنّه يدعم إنتاج الكولاجين، وامتصاص الحديد، و التئام الجروح.

- دعم الكبد: يحتوي الشمندر على مادة تساهم في منع أو تقليل الرواسب الدهنية في الكبد، بالإضافة الى حماية الكبد من السموم.

- مصدر جيد لحمض الفوليك: حمض الفوليك يساعد في منع حدوث عيب أو قصور في الأنبوب العصبي، كما أنه يقلل خطر وجود طفل غير مكتمل النمو، لذلك ينصح بإضافة عصير الشمندر إلى نظامك الغذائي في مرحلة الإنجاب لتزويد الجسم بالكمية الموصى بها وهي 600 ميكروغرام.

- تقليل الكولسترول: أثبتت الدراسات أنّ عصير الشمندر لديه القدرة في تقليل مستوى الكولسترول.

- زيادة تدفق الدم للدماغ: أثبتت الدراسات أنّ وجود النترات في عصير الشمندر بإمكانها أن تساعد في زيادة تدفق الدم للدماغ عند كبار السن، وبالتالي محاربة الزهايمر أو منع حدوثه.

- تحسين قوة العضلات: يحسن الشمندر من قوة العضلات عند الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب، كما أثبتت الدراسات أنّ شرب عصير الشمندر يزيد نسبة تقارب 13% من قوة العضلات بعد مرور ساعتين فقط من شربه.

فوائد الشمندر للأطفال

1- يمدّ الجسم بالمعادن الضروريّة لنموّ الطفل بشكل صحيّ وسليم، مثل: الكالسيوم، والحديد، وفيتامينات A، B، C، E، حيث يؤدّي نقص مثل هذه الفيتامينات عند الأطفال إلى إصابتهم بأمراضَ مختلفة، مثل العمى الليليّ، والكساح، ولين العظام، والإسهال، والتقرّحات الفمويّة وغيرها.

2- يحسّنُ عمليّة الهضم، حيث تعتبرُ عمليّة الهضم عند الأطفال بأنّها ضعيفة، ومن المستحسنِ تناولُهم أغذية قابلة للهضم بشكل سريعٍ وسهل، وتناول الشمندر يحسّنُ من أداءِ الجهاز الهضميّ، ويسهّل عملية الهضم.

3- يحسّن صحّة الكبد، حيث تؤثّرُ أمراض الكبد، مثل: التهاب الكبد أو اليرقان على شهيّة الطفل، ممّا يسبّبُ في انخفاض الوزن عند الطفل.

4- ينظّف الجسم، ويطهّره، كما ينظف الكلى والمرارة.

5- يمنع الإصابة بنقص الحديد عند الأطفال، حيث يعتبر الشمندر غنيّاً بالحديد، مما يزيد من خلال إنتاج خلايا الدم بأعداد كبيرة، وتزويد الخلايا بالأكسجين بشكل سليم، وتطوير نموّ الدماغ بشكل سليم.

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